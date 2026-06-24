Cucaracha, una inquietante reflexión sobre la educación en tiempos de guerra

La Sala Verde de los Teatros del Canal acoge, hasta el domingo 28 de junio, la representación de Cucaracha, una vibrante y moderna tragedia escrita por Samantha Holcroft en 2008 y dirigida por Julián Fuentes Reta. Las funciones tienen lugar todos los días a las 20:00 horas, excepto los domingos a las 18:30.

Cucaracha sitúa al espectador en un instituto aparentemente común, donde una profesora continúa impartiendo clases de biología mientras el país vive inmerso en una guerra interminable. En la pizarra se estudian conceptos como supervivencia, adaptación y selección, pero fuera del aula esos mismos términos adquieren una dimensión inquietantemente real.

Holcroft construye una historia en la que el conflicto bélico irrumpe progresivamente en la vida cotidiana de estudiantes y docentes. Lo que en un principio parece una amenaza lejana se convierte en una realidad tangible cuando los alumnos varones comienzan a recibir las notificaciones oficiales para incorporarse al frente. La guerra deja entonces de ser una cuestión política abstracta para transformarse en una experiencia personal con consecuencias irreversibles.

En este contexto, la profesora protagonista se aferra a una convicción tan sencilla como poderosa: enseñar a pensar es una forma de libertad. Su empeño por mantener la rutina académica y preparar exámenes se convierte en un acto de resistencia frente a un sistema que normaliza la violencia y convierte a los adolescentes en recursos para la guerra.

La obra plantea una pregunta tan incómoda como necesaria: ¿puede la educación salvarnos cuando todo a nuestro alrededor empuja hacia la destrucción? A través de esta premisa, Cucaracha invita a reflexionar sobre la fragilidad de las instituciones, la pérdida de la inocencia y la capacidad de la enseñanza para preservar la humanidad en tiempos de crisis.

Dirigida por Julián Fuentes Reta, conocido por montajes como Las cosas que sé que son verdad, Tribus o Canción del primer deseo, la producción cuenta con un reparto encabezado por Esther Acebo, Julio Peña, Lucía Díez, Miriam Queba, Nakarey y Javier Amann. El director, entrevistado en el programa Kilómetro Cero de la emisora esRadio, comenta que "el título proviene de las clases sobre la teoría de la adaptación de Darwin que imparte la profesora de biología, quien pone el ejemplo de dicho insecto como el animal mejor adaptado a pesar de ser un animal desagradable y pequeño, sin ser el más grande o fuerte". De esta manera, el nombre de la obra refleja así "una reflexión sobre la adaptación". Fuentes Reta comenta que "esperamos que la obra sirva para emocionarse y tener una visión crítica sobre lo que puede significar para una generación de jóvenes verse arrastrada por un conflicto bélico". El director remarca que "los personajes son chavales que, a pesar de estar inmersos en una guerra, se quieren enamorar, quieren buscar una pareja, tienen una relación con el poder y con los adultos, tienen un miedo atroz a todo lo que está pasando", es por ello que esa parte humana de la trama supone un coming of age, pero en un contexto terrible. Julián Fuentes Reta concluye que "la obra consigue poner de relevancia una cuestión clave que es el pensamiento crítico, lo cual implica el triunfo absoluto de la educación al conseguir que la persona piense por sí misma".

La puesta en escena incorpora música a alto volumen, escenas de violencia explícita, luces estroboscópicas y el uso de cigarrillos (sin nicotina), recursos que contribuyen a reforzar la atmósfera de tensión que atraviesa la función.

Con una mirada crítica sobre la violencia del Estado, la guerra y la fragilidad de la civilización, Cucaracha convierte un aula escolar en un poderoso territorio de resistencia. Una propuesta teatral que interpela al público sobre el valor del conocimiento y la importancia de preservar el pensamiento crítico incluso en los momentos más oscuros.