'Los lunes al sol' llega a Teatros del Canal con una emotiva reflexión sobre el desempleo, la dignidad y la esperanza

La aclamada película Los lunes al sol, dirigida por Fernando León de Aranoa y convertida en uno de los grandes referentes del cine español, da el salto a los escenarios con una adaptación teatral que invita al público a reflexionar sobre algunos de los desafíos sociales más vigentes de nuestro tiempo.

Estrenada hace 24 años, este emotivo drama se convirtió en un fenómeno cinematográfico al conquistar cinco premios Goya y la Concha de Oro a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Ahora, la historia renace sobre las tablas de la mano del coguionista original, Ignacio del Moral, responsable de la adaptación junto al director del montaje, Javier Hernández-Simón.

La obra que actualmente acoge Teatros del Canal retrata la vida de un grupo de trabajadores despedidos de un astillero gallego durante el proceso de desindustrialización de los años noventa. A través de sus vivencias, el montaje aborda cuestiones como el desempleo, la pérdida de identidad, la dignidad, la amistad y el impacto que la precariedad laboral tiene en las relaciones personales y en la autoestima.

Con un enfoque realista y profundamente humano, Los lunes al sol plantea preguntas que siguen plenamente vigentes en una sociedad marcada por la competitividad y la presión por alcanzar el éxito. ¿Qué ocurre cuando el trabajo deja de definir quiénes somos? ¿Cómo mantener la esperanza cuando el futuro parece detenido? La propuesta escénica invita al espectador a reflexionar sobre las desigualdades sociales, la fragilidad de la seguridad económica y la importancia del apoyo colectivo para afrontar las dificultades.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, el coguionista y adaptador Ignacio del Moral afirma que "por desgracia, el tema sigue siendo acuciante y no hemos tenido que hacer una actualización muy radical". Eso sí, "para trasladarlo a nuestros días, hemos añadido la capa de la relación actual con el empleo en la que ya no es suficiente para vivir, ya que el trabajo se ha devaluado y se ha vuelto más precario e impersonal". Del Moral recuerda que "hace solo 25 años la diferencia entre tener o no tener trabajo era estar dentro o fuera" y que no tenerlo o perderlo "era una catástrofe en los 90, ya que te quedabas sin lugar en el mundo, pero si tenías trabajo, estabas en el sistema con mayor o menor modestia". Es por eso que "hemos añadido ese enfoque de un joven que vive el mundo laboral actual, para el que ahora resulta ingenuo el trabajo para toda la vida que anhelaban en la película".

Lejos de quedarse en un retrato del desencanto, la función también lanza un mensaje esperanzador. A través de la solidaridad entre sus personajes, recuerda que ninguna batalla se gana en solitario y reivindica el valor de la comunidad, la amistad y el reconocimiento mutuo como herramientas para recuperar la dignidad y seguir adelante.

La adaptación está dirigida por Javier Hernández-Simón, a partir del guion original de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral. Las últimas funciones tendrán lugar este fin de semana, viernes y sábado a las 20:00 y el domingo a las 19:30, ofreciendo al público la oportunidad de redescubrir una historia que, más de dos décadas después de su estreno, continúa interpelando a la sociedad con la misma fuerza y actualidad.