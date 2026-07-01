Nao d'amores representa 'Farsa y licencia de la reina castiza' en el Teatro Español

La Sala Margarita Xirgu del Teatro Español acoge hasta el próximo 26 de julio el estreno de Farsa y licencia de la reina castiza, una de las obras más afiladas de Ramón María del Valle-Inclán, en una nueva versión y dirección de Ana Zamora, Premio Nacional de Teatro 2023. El montaje, coproducido por el Teatro Español y la compañía Nao d'amores, podrá verse de martes a domingo a las 19:30 horas.

Escrita en 1920, esta pieza constituye una de las grandes muestras del universo esperpéntico de Valle-Inclán. A través de una sátira feroz, el autor retrata la España isabelina como un gran teatro de corrupción, abusos de poder, hipocresía y decadencia, donde la política, la monarquía y el pueblo se confunden en un grotesco carnaval.

La trama arranca con la llegada a la corte de un pícaro dispuesto a chantajear a la reina Isabel II mediante unas comprometedoras cartas de amor firmadas por la propia monarca. Cuando el rey descubre la situación, intenta sacar también provecho del escándalo, dando lugar a una sucesión de intrigas palaciegas en las que las distintas camarillas de la corte se enfrentan entre sí. Sin embargo, todos acaban aliándose para ocultar sus miserias, en una historia donde la corrupción y la doble moral terminan imponiéndose.

Con esta producción, Ana Zamora recupera toda la vigencia del texto desde una mirada contemporánea, combinando los diálogos originales en verso con el original y vibrante despliegue escénico que caracteriza a Nao d'amores. La directora plantea la obra como un espejo deformante de la realidad, donde la crítica política y social trasciende el contexto histórico para dialogar directamente con el presente.

Entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, Zamora comenta que "con esta coproducción hemos salido de nuestra habitual trayectoria medieval renacentista, que es nuestra área de especialización" y lo tomamos como "una oportunidad que no podíamos dejar escapar". También afirma que llevar a las tablas esta obra de Valle-Inclán supone un gran reto en el que "seis intérpretes, cinco actores y una músico, representan catorce personajes en un ejercicio de teatralización máxima que es propia de nuestra firma". Algo acorde con "la concepción del teatro valle-inclaniano de romper con el naturalismo, de buscar otras vías y otras poéticas que tienen que ver con el teatro de muñecos, con un teatro muy plástico y con el juego como motor teatral" en lo que termina siendo "un ejercicio verdaderamente complicado". Zamora también subraya "la extraordinaria capacidad del autor para denunciar, mediante el humor y la caricatura, los mecanismos del poder y los ciclos de una sociedad que parece condenada a repetir sus errores".

Ana Zamora confirma que "se ha respetado el texto original en verso y sólo se han eliminado redundancias puntuales para poder mantener la concentración tanto de los actores como del público". Respecto a la música, la directora recuerda que "el propio Valle-Inclán se planteó contar con Manuel de Falla para representar esta obra en el propio Teatro Español como un musical". Así, destaca que "está repleta de referencias musicales, por eso hemos incluido una músico en escena que acompaña, que guía y que forma parte de la propia acción dramática".

El reparto está integrado por Miguel Ángel Amor, Paula Iwasaki, Alejandro Pau, Aisa Pérez, Rafael Ortiz e Isabel Zamora. La dirección musical corre a cargo de Víctor Pliego de Andrés, mientras que la escenografía y el trabajo de objetos llevan la firma de David Faraco, que realiza un gran despliegue artesanal y técnico.

Gran figura de la literatura española del siglo XX

La trayectoria de Ramón María del Valle-Inclán le consolidó como uno de los grandes renovadores de la literatura y el teatro españoles. Integrante destacado de la Generación del 98, fue el creador del esperpento, un lenguaje teatral que deforma la realidad para revelar con mayor crudeza sus contradicciones. Obras como Luces de bohemia, Divinas palabras o Martes de Carnaval consolidaron un estilo único que sigue siendo una referencia imprescindible en la dramaturgia contemporánea.

Con una duración aproximada de 80 minutos, Farsa y licencia de la reina castiza ofrece una oportunidad para redescubrir uno de los textos más incisivos de Valle-Inclán, una obra que convierte la risa en un instrumento de reflexión crítica sobre el poder, la corrupción y la condición humana.

El montaje permanecerá en cartel hasta el 26 de julio en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español, con funciones de martes a domingo a las 19:30 horas.