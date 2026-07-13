Aitana y el Mago Pop compran el histórico Teatro Aquitania de Barcelona

La cantante Aitana y el mago Antonio Díaz, conocido como el Mago Pop, han adquirido el Teatro Aquitania de Barcelona con el propósito de convertirlo en un espacio dedicado al impulso de las artes escénicas. Ambos artistas han presentado este lunes un proyecto que definen como una apuesta "a largo plazo", centrada en la excelencia artística, la innovación y el apoyo a nuevas generaciones de creadores.

La iniciativa busca transformar el teatro, situado en la avenida de Sarrià, en un lugar de encuentro para nuevas propuestas escénicas, nuevos públicos y profesionales del sector, además de contribuir a reforzar el papel de Barcelona como referente cultural.

Aitana ha explicado que tanto ella como El Mago Pop llevaban tiempo planteándose desarrollar un proyecto en común y que consideran que esta adquisición representa la mejor forma de comenzar esa colaboración. La artista ha señalado que ambos creen "profundamente en el futuro de los teatros" y que para ellos supone un privilegio contribuir a preservar y dar una nueva etapa a un espacio con la trayectoria del Teatro Aquitania.

El primer socio de El Mago Pop

Por su parte, Antonio Díaz ha destacado que se trata de la primera vez que comparte un proyecto empresarial con un socio, una circunstancia que ha calificado de especialmente significativa. El ilusionista ha asegurado que tanto él como Aitana creen en el poder transformador de la cultura y consideran un privilegio invertir en ella desde Cataluña.

Además, ha mostrado su reconocimiento hacia la cantante, de quien ha destacado su trayectoria artística y su proyección nacional e internacional. No es la primera inversión de Antonio Díaz en el sector teatral. En 2019 adquirió el histórico Teatro Victoria de Barcelona, donde actualmente desarrolla parte de su actividad profesional.

Apoyo a nuevos creadores

Los dos socios coinciden en que uno de los objetivos del proyecto será generar nuevas oportunidades para artistas y profesionales de las artes escénicas, favoreciendo la producción y exhibición de nuevos espectáculos.

También pretenden contribuir al fortalecimiento del tejido cultural de Barcelona y fomentar la profesionalización del sector.

El Teatro Aquitania, situado en el número 33 de la avenida de Sarrià, abrió sus puertas en 1945 como Cine Infanta. Posteriormente pasó a denominarse Cine Aquitania y durante varios años acogió la antigua Filmoteca de Cataluña. Tras una reforma integral, el espacio se consolidó como un teatro de formato íntimo, caracterizado por la cercanía entre los artistas y el público. Con esta adquisición, Aitana y El Mago Pop incorporan este histórico recinto a su apuesta por el desarrollo de nuevos proyectos culturales en Barcelona.