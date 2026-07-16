La comedia 'Pero no se lo digas' pone a prueba la amistad y las relaciones de pareja en el Teatro Bellas Artes de Madrid

El Teatro Bellas Artes de Madrid (c/ Marqués de Casa Riera, 2) acoge hasta el próximo 16 de agosto de 2026 la comedia Pero no se lo digas, una propuesta cargada de humor irreverente que puede verse de martes a domingo a las 20:30 horas.

La obra, escrita por Ferrán González y dirigida por Borja Rodríguez, reúne sobre el escenario a tres reconocidas figuras del humor patrio: Sara Escudero, Agustín Jiménez y César Camino. Una historia que explora, desde la comedia pero con un trasfondo que invita a la reflexión, las contradicciones de la amistad, la convivencia y las relaciones de pareja.

La trama gira en torno a Laura y Paco, un matrimonio que invita a cenar a su amigo Ramón, recién separado y en busca de apoyo tras la ruptura sentimental. Sin embargo, lo que comienza como una velada destinada a levantarle el ánimo acaba convirtiéndose en una sucesión de situaciones disparatadas y confesiones inesperadas.

Durante el encuentro, la ausencia momentánea de Paco, que sale a comprar unos limones, provoca que Laura, con algún whisky de más, revele a Ramón los problemas que atraviesa su matrimonio: la falta de comunicación, el desgaste de la convivencia y la incomprensión mutua. Cuando Paco regresa, la situación da un nuevo giro y es él quien termina desvelando sus propios secretos, mientras Laura permanece inconsciente tras el exceso de alcohol. A partir de ese momento, la noche se transforma en un auténtico caos lleno de sorpresas y humor.

El texto lleva la firma de Ferrán González, dramaturgo con una amplia trayectoria en el teatro musical y la comedia. Su nombre está ligado a producciones de éxito como Pegados, galardonada con tres Premios Max, además de otros montajes como El cabaret de los hombres perdidos o Mierda de artista.

La dirección corre a cargo de Borja Rodríguez, fundador de la compañía Bocanegra Teatro y responsable de numerosos montajes para festivales nacionales y para la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Entre sus trabajos más recientes destacan producciones como La hermosa Jarifa, La dama duende, La viuda valenciana y Goteras.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de la emisora esRadio, Agustín Jiménez, que interpreta al invitado Ramón, comenta que su personaje "sufre una tortura constante, habla muy poco y principalmente escucha y reacciona" aunque "tiene un monólogo ciertamente profundo al final de la obra" que da pie a la reflexión. Destaca que este rol le recuerda al clásico "trabajo que suelen poner en las escuelas de arte dramático para ejercitar la escucha de los personajes y sus reacciones". Jiménez indica que "la comedia, que se desarrolla a tiempo real, funciona porque es sencillo sentirse identificado". También desvela que el autor, Ferrán González, le planteó que el personaje de Ramón "prácticamente sufre un secuestro" y que "él mismo se inspiró en una situación similar que vivió para escribir el texto".

Tres grandes cómicos

El reparto combina la experiencia teatral y televisiva de tres intérpretes especializados en el humor. Agustín Jiménez, popular por su participación en El Club de la Comedia, ha protagonizado títulos como La cena de los idiotas, Ben-Hur, Un Óscar para Óscar o El aroma de Roma. César Camino, actor y dramaturgo, ha participado en producciones como Luces de bohemia, El vergonzoso en palacio y Una terapia integral, alternando la comedia con los clásicos del Siglo de Oro. Completa el elenco Sara Escudero, conocida por programas como El Club de la Comedia y Tu cara me suena, además de su reciente trabajo teatral en La Paz.

Gracias a un reparto de primer nivel y a una sucesión de situaciones tan absurdas como reconocibles, Pero no se lo digas propone al espectador una reflexión en clave de humor sobre los secretos, las confidencias y los límites de la amistad, convirtiéndose en una de las citas teatrales destacadas de la cartelera madrileña este verano.

Con una duración aproximada de 90 minutos, Pero no se lo digas se presenta como una de las propuestas teatrales del verano madrileño, concebida para ofrecer una experiencia divertida y desenfadada al público que busca refugiarse del calor estival en un espacio climatizado.