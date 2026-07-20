La exitosa comedia 'Las que gritan' regresa al Teatro Maravillas de Madrid

Las que gritan vuelve a la cartelera madrileña con un renovado elenco y permanecerá en escena hasta el 30 de agosto de 2026 en el Teatro Maravillas (c/ Manuela Malasaña, 6). Las funciones, que comienzan a las 20:00 horas, tendrán lugar de martes a sábado durante julio y de miércoles a domingo en agosto.

Tras varias temporadas de éxito protagonizadas por reconocidas intérpretes como Eva Isanta o Beatriz Carvajal, la obra regresa con un brillante reparto integrado por Soledad Mallol, Mariona Terés, Marina San José, Rocío Marín y Laia Alemany.

Escrita por Antonio Rincón-Cano y José María del Castillo, quien también firma la dirección, Las que gritan combina el humor más disparatado con momentos de gran carga emocional para ofrecer una reflexión sobre la familia, la comunicación, la identidad y la búsqueda de la felicidad.

La historia gira en torno a Consuelo, una viuda reciente que, lejos de resignarse, ha decidido reinventarse: se ha convertido en rockera, conduce una Harley Davidson y está decidida incluso a lanzarse en paracaídas. Convencida de que aún le queda mucho por vivir, reúne a sus tres hijas para pasar un fin de semana en la casa de campo familiar con un objetivo claro: recuperar la complicidad perdida y animarlas a encontrar también su propio camino.

Las tres hermanas representan estilos de vida radicalmente distintos —una ejecutiva agresiva, una hippy y una monja—, aunque todas esconden profundas dudas sobre quiénes son y quiénes quieren llegar a ser. Lo que comienza como una reunión familiar pronto se convierte en un intenso viaje emocional en el que afloran secretos, miedos, frustraciones y deseos largamente reprimidos.

Con un ritmo ágil y una sucesión de escenas hilarantes, imprevisibles, surrealistas y también conmovedoras, la obra plantea preguntas universales sobre las relaciones familiares y la necesidad de detenerse para escucharse, reconciliarse y empezar de nuevo. El resultado es una comedia que transita con naturalidad entre la risa y la emoción, convirtiéndose en un homenaje a las mujeres, tanto a las madres como a las hijas, a las hermanas y a todas las familias, tanto las de sangre como las que se eligen.

Al frente del reparto destaca Soledad Mallol, conocida por su trayectoria como actriz y humorista y por formar parte del popular dúo cómico Las Virtudes. La intérprete encarna a Consuelo, un personaje tan imprevisible como entrañable que actúa como motor de esta historia sobre el valor de vivir con autenticidad.

Entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, Mallol subraya que la obra "está muy bien escrita porque aúna el drama y la comedia, de tal manera que hasta de las cuestiones más duras consigue hacer humor". Respecto a su personaje, la actriz comenta que "Consuelo intenta, antes de irse de este mundo, hacer todo lo que quiso en su vida y no pudo por sacrificarse por su familia". Sobre las hijas de la protagonista, Mallol afirma que "cada una de las chicas representa a un sector de la sociedad y todas ellas, incluida la madre, tienen un punto de locura" y que es la madre la que "intenta hacer que se comuniquen, se entiendan y comprendan". Por otro lado, también recuerda que "todos los personajes tienen un momento musical en el que revelan sus pensamientos y miedos más profundos". Además, Mallol destaca el altísimo ritmo de la función, que requiere "toda la energía por parte de las actrices".

La producción está impulsada por Jesús Cimarro y José María del Castillo, y apuesta por una puesta en escena contemporánea, vibrante y sorprendente que incluye escenas musicales repletas de ironía. Una pieza inteligente y atrevida que profundiza en los vínculos personales desde una mirada cercana, divertida y cargada de humanidad.

Ficha artística