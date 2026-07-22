Los museos madrileños acogen funciones de teatro gratuitas este verano

La Jalea Teatro participa este verano en el programa Clásicos a Refugio, una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid que, integrada en la programación de Veranos de la Villa, invita a madrileños y visitantes a refugiarse en la cultura durante los meses de julio y agosto, coincidiendo con las horas de mayor calor en la ciudad.

La formación ofrecerá tres jornadas de representaciones gratuitas de La Trova por Madrid, una adaptación de 15 minutos de su espectáculo La Trova de Buena Saña, recientemente distinguido con tres galardones en el Certamen Internacional de Teatro en la Calle de Oropesa (Toledo): Mejor Actor para Javier Madruga, Mejor Actriz para Elena Trujillo y Segundo Premio al Mejor Espectáculo.

Las funciones tendrán lugar en dos espacios museísticos de la capital:

La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Teatro clásico entre las salas del museo

La Trova por Madrid es una pieza inspirada en el romancero español que utiliza los códigos del Siglo de Oro, la música en directo y el humor. La propuesta convierte la visita al museo en una experiencia escénica cercana e inesperada, pensada para sorprender tanto a quienes buscan un refugio climático como a los amantes del teatro.

La trama sitúa al espectador en marzo de 1621, tras la muerte del rey Felipe III y el cierre de los corrales de comedias por luto oficial. Tres jóvenes actores se niegan a dejar morir el teatro y deciden representar clandestinamente cuatro romances populares mientras la Guardia Real estrecha el cerco. Entre el riesgo y la pasión por las tablas, la función plantea una pregunta: ¿puede un pequeño grupo de comediantes mantener viva la resistencia cultural?

Una joven compañía comprometida con el patrimonio teatral

La Jalea Teatro nació en 2025 impulsada por cinco jóvenes intérpretes convencidos de que el teatro clásico sigue teniendo mucho que decir al público contemporáneo. Su propuesta artística apuesta por preservar la esencia del Siglo de Oro sin recurrir a anacronismos, reivindicando la fuerza del verso, la musicalidad de la métrica, la música en directo y la interpretación como puente entre generaciones.

La compañía escribe sus propios textos en verso contemporáneo, compone música original y recupera el espíritu de las antiguas compañías de cómicos, ofreciendo espectáculos familiares en los que la palabra y el trabajo actoral ocupan el centro de la escena. Su filosofía defiende que el teatro clásico continúa abordando cuestiones universales como el amor, la libertad, la justicia o el poder y que acercar este patrimonio cultural a nuevos públicos es una forma de mantenerlo vivo.

La compañía está integrada por Cayetana Oteyza, Alexis Becker, Elena Trujillo, Kai Massieu y Javier Madruga.

Cayetana Oteyza, durante la entrevista mantenida en el programa Kilómetro Cero de esRadio, comenta que La Jalea Teatro es fruto de un "conjunto de cinco artistas jóvenes, intrépidos y curiosos que durante años, cada uno por su lado, hemos ido recogiendo habilidades distintas como el canto, la música, la especialización en verso y los conocimientos históricos, todo ello con una pasión en común que es el teatro en general y las raíces españolas del teatro del Siglo de Oro en particular". Respecto a la obra, confirma que "está pensada para interpretarla en cualquier lado, tal y como hacían los comediantes del Siglo de Oro, y qué mejor que un museo relacionado con la Historia para ello". Oteyza subraya que "Alexis Becker se encarga de escribir el verso contemporáneo respetando la métrica y el tipo de estrofa auriseculares, mientras que otro de los actores, Javier Madruga, hace lo propio con la música modernizando ligeramente el espíritu del romancero español, basándose en el mismo y respetándolo pero incluyendo algo más de ritmo para hacerlo más pegadizo y que así resuene más tanto en el imaginario de los que ya conocían este romancero como en el de los más jóvenes que lo van a descubrir por primera vez".

Su espectáculo La Trova de Buena Saña, concebido para teatro de calle, dispone de tres formatos —15, 30 y 50 minutos— y destaca por el protagonismo del vestuario, la música y la expresividad de los actores, recuperando la esencia del teatro popular del Siglo de Oro para el público actual.