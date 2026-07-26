El musical 'La familia Addams' desembarca en septiembre en el teatro Calderón

En el madrileño Teatro Calderón, antiguo feudo de espectáculos flamencos, va a estrenarse después del verano, en septiembre, el musical La Familia Addams, con un reparto encabezado por Natalia Millán en el papel de Morticia, y Javier Navares, como Gómez. Un argumento que parte del enamoramiento de una joven de un chico absolutamente normal, lo que desquicia a la familia de aquella, acostumbrada a comportamientos delirantes.

Los personajes que pululan en esta descabellada familia norteamericana disfrutan con el dolor ajeno, incluida la muerte y cuanto tiene que ver con lo sobrenatural. Viene a ser una sátira de la vida de un clan tradicional de los Estados Unidos. Gentes aparentemente unidas, de gran corazón, pero que se comportan como si surgieran de un psiquiátrico.

La tal familia Addams fue idea de un dibujante norteamericano, Charles Addams, que la creó a través de unas viñetas que, en su mayor parte, aparecieron en las páginas de The New Yorker a partir de 1938, a lo largo de medio siglo. En total fueron ciento cincuenta cómics. Tal éxito tuvo entre los lectores que la tal familia acabó apareciendo en la pantalla, en diferentes ocasiones, con historias variadas, luego también en series de televisión, en filmes de dibujos animados y hasta en videojuegos y toda clase de objetos para el consumo popular de mercadotecnia.

Toda esa profusión audiovisual durante tantos años ha convertido a ese núcleo familiar de tarados y macabros personajes en una aproximación a lo que pudiera ser un género; se le aplica el adjetivo gótico. Gentes que visten de una determinada manera, que a uno le recuerdan cómo iban ataviadas las dos hijas del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero durante la visita a la Casa Blanca, con el presidente Barack Obama y su esposa como anfitriones.

El musical La Familia Addams se estrenó en Broadway en 2010. Fue una adaptación de aquellas historietas de hace setenta años, y de los largometrajes y series televisivas. No sabemos cómo será, obviamente, la versión española. Sí que dura dos horas y media, con un descanso de quince minutos. Un acontecimiento en la cartelera madrileña que ya, desde hace varias décadas, programa musicales de éxito.