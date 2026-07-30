'Los del Camping' arrasa en el Teatro Fígaro abordando con humor la jubilación y el derecho a gozar del tiempo propio

¿Qué ocurre cuando la jubilación soñada coincide con unas inesperadas vacaciones familiares? Esa es la premisa de Los del Camping, una comedia veraniega, caótica y familiar en cartel del Teatro Fígaro hasta el 8 de agosto, con funciones de martes a sábados a las 20:00 horas.

Escrita por Agustí Franch y dirigida por Gabriel Olivares, responsable de éxitos como Burundanga, Our Town o Mi primera vez, la obra combina humor, enredos y una mirada crítica sobre las relaciones familiares y el papel de la tercera edad en la sociedad actual.

El reparto está formado por Mariano Peña, Chiqui Fernández, Ariana Bruguera y Álex Barahona, quienes dan vida a una familia que se enfrenta a un conflicto tan cotidiano como explosivo.

La historia comienza con una jornada aparentemente festiva: dos cumpleaños, una jubilación y unas vacaciones en un camping. Pepe celebra su último día de trabajo; sin embargo, todo cambia cuando su mujer, Lola, anuncia que no piensa cuidar de sus nietos durante los meses estivales. El problema surge cuando su hija y su yerno llegan al camping con los niños y con la intención de dejarlos allí durante todo el verano.

A partir de ese momento, el escenario se convierte en un auténtico torbellino de reproches, malentendidos, mentiras piadosas y pequeños desastres cotidianos. Un reloj implacable marca el ritmo de una verdad que nadie parece dispuesto a contar, dando lugar a situaciones tan disparatadas como absolutamente reconocibles para cualquier espectador.

Más allá del enredo y las carcajadas, Los del Camping plantea una reflexión sobre un fenómeno cada vez más presente: el deseo de muchas personas mayores de disfrutar de su tiempo tras décadas de trabajo y responsabilidades familiares. La obra pone el foco en ese cambio de paradigma que reivindica el derecho a decidir cómo vivir la jubilación, alejándose de las obligaciones asumidas durante años con hijos y nietos.

Con un humor afilado, personajes cercanos y un ritmo trepidante, la propuesta convierte un conflicto doméstico en una divertida radiografía de la convivencia familiar y de los cambios sociales que acompañan al paso del tiempo.

Entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, la actriz Chiqui Fernández subraya que Gabriel Olivares es "uno de los mejores directores de comedia que tenemos en España, que ha dirigido Burundanga o La madre que la parió, entre otras muchas" e insiste en que "está tocado por un don y acumula una gran experiencia". La protagonista que encarna a la abuela comenta que "hemos montado la obra en cuatro semanas gracias a que Gabriel lo tenía muy claro en su cabeza, además de contar con la presencia del autor, Agustí Franch al preparar el montaje".

Respecto al gran éxito que está teniendo la obra, Fernández revela que "está ocurriendo un fenómeno con esta función, y es que los espectadores vuelven a verla a los pocos días con sus padres o hijos para que vean el planteamiento de la trama; así, lo que no se atreven a hablar en casa lo observan y lo extraen de la obra mientras se ríen". La actriz remarca que esta comedia, además de conseguir que pases un buen rato, "te hace pensar". Chiqui Fernández confiesa que está absolutamente "feliz con esta función porque pocas veces se ve al público tan entregado, esperándonos a la salida para darnos las gracias y comentando que van a traer a sus familiares para que entiendan muchas situaciones".

Los del Camping podrá verse en el Teatro Fígaro (calle Doctor Cortezo, 5, Madrid) hasta el 8 de agosto de 2026, en una de las apuestas teatrales del verano que promete conquistar al público con una combinación de comedia, ternura y situaciones tan caóticas como familiares.

Ficha artística