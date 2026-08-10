Javier Bardem debuta en el teatro en una nueva sala de Madrid

Hay formidables actores que se han dedicado al cine o a la televisión, pero nunca pisaron un escenario. Sin menospreciar a cuantos han llevado sus carreras alejados de él, los que sí han pasado por las tablas —como suele decirse— sostienen que actuar cara al público, a veces a diario, en una o dos funciones, tiene un mérito añadido a su trabajo. Ante una cámara se puede repetir, salvo cuando no es en directo, claro. Pero subido en una gran tarima, la palabra ha de ser justa, la precisa en el texto que se interpreta. En definitiva, quien añade a su currículo artístico que ha hecho teatro, si le acompañaron buenos resultados, debe ser reconocido.

Javier Bardem, que ha triunfado en el cine durante las tres décadas y media que ejerce la profesión de actor, ha decidido correr el riesgo de debutar en el teatro desde el próximo 5 de noviembre hasta el 31 de enero, con un montaje sobre textos de Anton Chéjov —relatos y cuentos—. Si Javier ha apostado por esta función se debe a que va a ser dirigida por quien le enseñó, cuando decidió seguir la dinastía artística de su familia materna, lo básico de la profesión: Juan Carlos Corazza, quien ha formado a muchos otros intérpretes de las últimas generaciones.

Se va a producir este estreno en el Espacio Zafra, inaugurado en febrero de este año, que es donde Corazza trabaja también con sus alumnos. Tiene una capacidad de ciento veinte espectadores y, aunque no está situado en el círculo habitual de salas de espectáculos en Madrid —está en un barrio algo alejado del centro de la capital—, viene proponiendo en sus representaciones obras que son joyas de la cultura universal. Solo ya por eso merece trasladarse hasta allí, buscando el medio de transporte que se elija.

Javier Bardem, de cincuenta y siete años, tiene ya una biografía importante en el cine, con más de medio centenar de películas como protagonista. Es el primer actor español que ha recibido cuatro nominaciones a los Óscar y ha ganado una estatuilla dorada al mejor actor de reparto. Es nuestro más internacional intérprete en la actualidad, sin olvidarnos, obviamente, de Antonio Banderas. Ha recibido seis premios Goya, un Globo de Oro, un Bafta y el premio al mejor actor en el Festival de Cannes… El teatro, decíamos, es otra cosa, pero con la experiencia interpretativa de este canario internacional pensamos que saldrá airoso del envite en las representaciones de ¡Chéjov, Chéjov!.