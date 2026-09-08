América protagoniza la 44ª edición del Festival de Otoño de Madrid

La programación de la 44ª edición del Festival de Otoño pondrá este año el foco especialmente en la influencia de América en la música, el teatro, la danza y la creación contemporánea, con 29 espectáculos procedentes de 18 países.

El programa -presentado por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, junto a la directora del Festival de Otoño, Marcela Díez- contará con 7 estrenos absolutos, 2 estrenos europeos y 9 estrenos en España, y llevará las propuestas internacionales a 13 espacios culturales de la región, entre ellos Teatros del Canal, Condeduque y el Teatro de La Abadía.

Entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, la directora del festival indica que "la inauguración es una propuesta muy potente porque lleva la carga de la presentación de Estados Unidos como un país lleno de creadores, porque es una obra de Robert Wilson a modo de homenaje póstumo y porque se trata de una gran producción de interés para todo el público". Por otro lado, Marcela Díez también destaca "el carácter multidisciplinar de los espectáculos" y afirma que "es importante saber que Madrid no es solo su maravillosa capital, ya que la región cuenta con numerosos espacios importantes a los que tratamos de llegar con propuestas para su población", en lugares como Aranjuez, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid y La Cabrera.

Una mirada especial hacia América

El festival coincide este año con el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, efeméride a la que se suma mediante un homenaje a la profunda influencia estadounidense sobre las artes escénicas y la música contemporánea.

Esta influencia, sin embargo, no se presenta como un fenómeno aislado, sino como el resultado de una compleja combinación de tradiciones y culturas. Las aportaciones africanas, latinas y europeas forman parte de un patrimonio cultural que ha contribuido decisivamente a configurar la creación artística estadounidense y, por extensión, buena parte de la cultura contemporánea internacional.

Durante la presentación, Mariano de Paco Serrano definió el Festival de Otoño como el "gran encuentro de la Comunidad de Madrid con la creación escénica contemporánea e internacional" y subrayó la importancia de dirigir este año una mirada especial hacia América. Según señaló, resulta difícil comprender la cultura contemporánea sin tener en cuenta la influencia de Estados Unidos, al tiempo que la cultura estadounidense tampoco puede entenderse sin reconocer el legado hispano que forma parte de ella.

Robert Wilson inaugura el festival

La programación arrancará el 6 de noviembre con la compañía del recientemente fallecido director y creador estadounidense Robert Wilson, que presentará PESSOA-Since I've Been Me, protagonizada por la actriz y cantante portuguesa Maria de Medeiros.

La obra de Wilson, una de las figuras fundamentales del teatro contemporáneo, propone una experiencia escénica en la que el espectador participa activamente ante una realidad marcada por la ambigüedad, la fragmentación y aquello que permanece sin resolver.

La presencia estadounidense también se hará notar en la danza. El coreógrafo Trajal Harrell estrenará en España Tambourines, una creación inspirada en La letra escarlata, la conocida novela de Nathaniel Hawthorne. Por su parte, la coreógrafa Faye Driscoll presentará Flesh Chariot, Chariot of Flesh, su primera colaboración con la compañía sueca Cullberg Ballet.

La música aportará otra perspectiva a este diálogo cultural. La cantante Sorvina, nacida en Nueva Jersey y residente en Berlín, ofrecerá un concierto en el que confluyen el jazz rap, el neo-soul, el góspel y el hip-hop. También actuará la cantante y compositora británica Izo FitzRoy, que presentará su propuesta A Good Woman.

Iberoamérica como puente entre culturas

La programación americana se completa con una importante representación iberoamericana, que convierte al festival en un espacio de diálogo entre América Latina y Europa.

El teatro documental y las historias construidas a partir de experiencias reales tendrán un papel destacado. El mexicano Anacarsis Ramos llevará al escenario Mi madre y el dinero, mientras que los directores Sebastián Rubio y Yanira Dávila presentarán El rincón de los muertos, una propuesta que aborda la historia de Perú.

Desde Argentina llegarán también dos propuestas. Marco Canale y Verónica Pallini estrenarán Collons, un proyecto teatral que explora las masculinidades contemporáneas. Por su parte, las directoras Laura Sbdar y Consuelo Iturraspe presentarán en España Un tiro cada uno, una obra que analiza la violencia machista a partir de casos reales ocurridos en Argentina.

El programa internacional se completa con creadores europeos que aportan otras miradas sobre algunos de los grandes debates sociales del presente. La compañía belga tgSTAN representará Nachtland, una obra que reflexiona sobre las convicciones, la convivencia y las indignaciones de la Europa actual. La directora polaca Anna Augustynowicz, por su parte, abordará la maternidad, el autismo, las neurodivergencias y los prejuicios sociales en Yesterday You Were Angry in Green.

Un festival consolidado en la escena internacional

Con 44 ediciones a sus espaldas, el Festival de Otoño se ha consolidado como uno de los principales escaparates de la creación escénica internacional en España. Su programación reúne cada año propuestas de teatro, danza, música y performance procedentes de distintos países y apuesta especialmente por los estrenos y por lenguajes artísticos contemporáneos.

La 44ª edición da continuidad a esta vocación internacional y amplía su mirada hacia el continente americano. Durante noviembre, Madrid volverá a convertirse así en un punto de encuentro para artistas y públicos de distintas procedencias, con una programación que utiliza las artes escénicas y la música como espacios de diálogo entre culturas, territorios y distintas formas de entender el mundo contemporáneo.