Muere Manel Dueso, figura del teatro catalán, a los 73 años

El actor, director, dramaturgo y poeta Manel Dueso ha fallecido en Barcelona a los 73 años a consecuencia de una larga enfermedad, según ha informado la editorial Lapislázuli, con la que publicó varias de sus obras.

Dueso fue cofundador de la Sala Beckett de Barcelona y escribió más de una veintena de obras, que llegaron a escenarios como la propia Beckett, la Villarroel, el Festival Grec y el Mercado de las Flores. Algunas de sus piezas también se estrenaron en Madrid, Gran Bretaña, Cuba y Colombia.

Una trayectoria ligada al teatro

Nacido en Sabadell (Barcelona) en 1953, Dueso comenzó a hacer teatro en el centro parroquial San Vicente de la Cruz Alta. Posteriormente se licenció en interpretación en el Instituto del Teatro de Barcelona y desarrolló de forma autodidacta su trayectoria como director y autor teatral.

Como actor y director participó en más de un centenar de obras de autores como William Shakespeare, Molière, Antón Chéjov, Tennessee Williams, Carlo Goldoni, Samuel Beckett, Rainer Werner Fassbinder, Jean Genet, Ramón María del Valle-Inclán y José Sanchís Sinisterra. A lo largo de su carrera también trabajó con directores como Lluís Pasqual, Calixto Bieito, Sergi Belbel, Oriol Broggi, Carme Portaceli y José Sanchís Sinisterra.

En diciembre de 2025 estrenó en el Teatro Nacional de Cataluña Jambo Bwana, una obra de la que fue autor y director. Se trata de una comedia de humor negro centrada en la hermandad y la supervivencia en un mundo deshumanizado.

Dueso también desarrolló parte de su carrera en el cine y la televisión, tanto como actor como guionista. Entre sus trabajos cinematográficos figuran Mientras duermes (2011), Eva (2011), El cuerpo (2012) y Contratiempo (2016). En televisión participó en series como La Riera, El corazón de la ciudad y Cuéntame cómo pasó.

En la poesía

Dueso escribió poesía desde la adolescencia y vinculó esta faceta con su trabajo teatral. Su producción dramática estuvo marcada por la poesía, mientras que su obra poética incorporó elementos de su experiencia en los escenarios.

En 2023 recibió el Premio de Teatro de los Premios Literarios Ciudad de Valencia. Entre sus libros publicados figuran Mata'm (Lapislázuli, 2023), L'encant de les nenes (Bromera, 2024) y el poemario Som cavalls d'escuma en camps de menta (Lapislázuli, 2026).

Además de su actividad artística, ejerció como profesor de interpretación en el Col·legi de Teatre de Barcelona, el Centro Superior de Arte Dramático Eòlia, la Escola de l'Actor (València), el Institut del Teatre y la ESCAC.