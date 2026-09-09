Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos: cuando enamorarse se convierte en un encuentro extraterrestre

Hay acontecimientos cuya probabilidad es tan pequeña que parecen ciencia ficción. En ocasiones, también lo son las segundas oportunidades. Sobre esa idea se construye Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos, una pieza teatral escrita y dirigida por María Velasco, ganadora del Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, que vuelve a los escenarios madrileños después de dos temporadas.

La obra podrá verse hasta el 20 de septiembre de 2026, de martes a domingo a las 19:30 horas, en la Sala Max Aub de Nave 10 de Matadero Madrid, en el Paseo de la Chopera, 14.

La protagonista es una mujer de alrededor de cuarenta años que llega a la edad media de la vida convertida, según ella misma, en una suerte de "paria emocional" en el planeta Tierra. Después de pasar por aplicaciones de citas, sexting y relaciones marcadas por términos como ghosting o stalkeo, ha terminado por asumir que quizá ya no está preparada para una nueva experiencia erótica o romántica. Pero todo cambia con la aparición inesperada de un nuevo amor.

Enamorarse como un fenómeno extraterrestre

Velasco utiliza la ciencia ficción y la ufología como metáforas para hablar de una experiencia tan cotidiana como desconcertante: enamorarse. El encuentro con otra persona se convierte así en una especie de avistamiento nocturno, un aterrizaje de OVNI o un contacto alienígena.

El amor aparece como un acontecimiento sobrenatural capaz de devolver a la protagonista al pensamiento mágico, justo cuando parecía haber aprendido a protegerse de cualquier vínculo que pudiera poner en riesgo su distancia de seguridad.

La pieza mezcla autoficción, poesía, humor, ironía y ciencia ficción para abordar cuestiones como el deseo, el desamor, la soledad y la dificultad de relacionarse en el mundo contemporáneo. El resultado es una mirada íntima y mordaz sobre la política de los afectos y sobre los límites que cada persona establece para protegerse de los demás.

La propuesta escénica de Velasco no se limita, además, al lenguaje teatral convencional. La autora y directora combina diferentes lenguajes, entre ellos la música y la danza, y construye un universo en el que lo cotidiano convive con lo fantástico.

Entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, su autora y directora comenta que "su argumento es sencillo y a la vez universal" ya que, tras un pesimismo acumulado a lo largo de varias decepciones, la protagonista experimenta de nuevo el enamoramiento pero, en este caso, con un alienígena. Un término que, según explica María Velasco, hace referencia al otro "como extranjero, como otra persona que siempre nos sitúa ante otro mundo". Respecto al concepto de amor, Velasco argumenta que lo compara con un ovni o con una experiencia sobrenatural porque "el amor nos pone en riesgo en una sociedad tan individualista, en la que sopesamos todo en términos de ganancia, pero es uno de los pocos milagros que nos quedan aunque nunca podamos estar seguros de que uno va a ganar". También indica que se interpreta música en directo de diversas figuras como David Bowie en su etapa espacial o de Masiel además de pasajes sonoros asociados a la ciencia ficción, además de dar cabida a la danza. La dramaturga incide en que el público "sale de la obra mejor de lo que entró, con optimismo y una sonrisa".

Una comedia dramática sobre el deseo

La obra puede entenderse como una peculiar comedia romántica, no exenta de drama, ambientada en un presente atravesado por las crisis, la precariedad y el desencanto. Frente a ese panorama, el encuentro amoroso adquiere una dimensión casi imposible: el match se transforma en una diferencia planetaria y el amante en un "alienígena tierno".

El título, que parte de un verso del poeta Cesare Pavese, reivindica también lo cursi, lo visceral y lo comprometido en esta obra que establece un diálogo poco habitual entre el teatro contemporáneo multidisciplinar y la ufología.

El texto teatral se apoya también en los poemas y aforismos de Los trabajos forzados del amor, para ampliar la carga poética de la propuesta.

Una reposición esperada

En escena, Maricel Álvarez y María Jáimez se alternan como álter ego de la autora. Álvarez participará del 3 al 16 de septiembre, mientras que Jáimez lo hará del 17 al 20. Junto a ellas está Carlos Beluga, que ocupa el lugar de la otredad y completa el particular encuentro entre dos mundos.

La reposición supone una oportunidad para quienes no pudieron ver el montaje durante sus anteriores temporadas y para quienes esperaban su regreso a las tablas madrileñas.

Desde su estreno, la obra ha acumulado reconocimientos. En los Premios Godot 2025 obtuvo los galardones a Mejor Actriz, para Maricel Álvarez, y Mejor Autoría, además de las nominaciones a Mejor Espectáculo y Mejor Dirección.

En los Premios Talía 2026, el montaje fue nominado a Mejor Espectáculo de Teatro, Mejor Dirección de Escena, para María Velasco, y Mejor Actriz Protagonista, para Maricel Álvarez.

Asimismo, la obra fue seleccionada entre las diez mejores obras del año por Babelia, suplemento cultural de El País, y La Lectura, de El Mundo.

Con esta nueva temporada madrileña, Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos vuelve a plantear una pregunta tan sencilla como inquietante: ¿y si encontrar de nuevo el amor fuera, en realidad, una experiencia tan improbable y extraordinaria como encontrarse con vida extraterrestre?

Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos

Sala Max Aub — Nave 10 de Matadero Madrid

Paseo de la Chopera, 14, Madrid

Del 3 al 20 de septiembre de 2026

Martes a domingo, 19:30

Texto y dirección: María Velasco

Intérpretes: Maricel Álvarez (3-16 de septiembre), María Jáimez (17-20 de septiembre) y Carlos Beluga.