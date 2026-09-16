'Las Irresponsables': cuando la amistad y los impulsos nos llevan al límite

¿Hasta dónde somos capaces de llegar cuando decidimos olvidarnos de las normas y nos dejamos llevar por nuestros impulsos? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer por una amiga, incluso cuando sus decisiones empiezan a cruzar los límites de lo razonable? Estas son algunas de las preguntas que plantea Las Irresponsables, una comedia de tintes oscuros que puede verse en el Teatro Maravillas (c/ Manuela Malasaña, 6) hasta el 8 de noviembre.

Escrita por el dramaturgo argentino Javier Daulte y dirigida por Marta Poveda, la obra está protagonizada por la propia Poveda junto a Eva Ugarte y Angy Fernández. Las tres actrices dan vida a una historia que comienza con una situación aparentemente cotidiana y termina sumergiendo a sus protagonistas en una sucesión de decisiones cada vez más imprevisibles.

Lila, interpretada por Angy Fernández, tiene cuarenta años y atraviesa el duelo provocado por una ruptura sentimental. Para ayudarla a superar el momento, su amiga Nuria —Eva Ugarte— y su hermana Fabi —Marta Poveda— la convencen para pasar un fin de semana fuera de la ciudad, en una casa que unos conocidos les han prestado. El plan parece sencillo, aunque incluye una condición peculiar: deben vigilar que el perro de los vecinos no haga sus necesidades en el jardín. A partir de esta premisa, aparentemente absurda e inofensiva, la situación comienza a descontrolarse.

Lo que iba a ser una escapada para acompañar a una amiga se transforma poco a poco en una cadena de imprudencias. Cada decisión desencadena una nueva complicación y cada intento de solucionar el problema anterior termina generando otro todavía mayor. En ese proceso, las protagonistas van dejando atrás las convenciones sociales y la frontera entre lo correcto y lo incorrecto se vuelve cada vez más difícil de distinguir.

Una mirada a los impulsos que normalmente escondemos

Daulte construye con Las Irresponsables una obra que utiliza el humor para explorar una cuestión más incómoda: qué puede ocurrir cuando desaparecen los mecanismos que normalmente utilizamos para controlar nuestros impulsos.

El autor parte de la idea de que buena parte de los límites que regulan nuestro comportamiento ya no necesitan imponerse desde fuera, porque los hemos interiorizado. Somos nosotros mismos quienes nos vigilamos, moderamos nuestros deseos y tratamos de actuar conforme a las normas sociales. Pero, plantea Daulte, ese control puede ser más frágil de lo que pensamos.

La obra imagina qué sucede cuando esos impulsos salen a la superficie. El resultado es un viaje protagonizado por tres mujeres que, en cuestión de horas, pasan de una situación aparentemente normal a encontrarse ante circunstancias que ponen a prueba su capacidad para distinguir entre lo que deben hacer y aquello que realmente desean hacer.

La amistad desempeña un papel fundamental en este recorrido. Nuria y Fabi quieren acompañar a Lila en un momento de vulnerabilidad, pero la lealtad que existe entre las tres también las lleva a apoyarse mutuamente cuando las decisiones comienzan a ser cada vez más cuestionables. Así, la obra plantea otra pregunta: ¿acompañar a una amiga significa también seguirla cuando está tomando malas decisiones?

Una comedia sobre el caos y la fragilidad

Para Marta Poveda, directora y una de las protagonistas, el interés de la obra reside precisamente en esa zona incómoda en la que conviven el deseo, el impulso y la contradicción. Su puesta en escena acompaña a las tres protagonistas desde una situación reconocible hacia un escenario progresivamente caótico, en el que las certezas iniciales van desapareciendo.

El humor funciona así como una puerta de entrada a cuestiones más profundas: la fragilidad que puede aparecer después de una crisis, la necesidad de sentirse acompañado y la facilidad con la que una situación excepcional puede hacer que una persona se comporte de una manera que nunca habría imaginado.

Entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, la actriz y directora de la obra, Marta Poveda, incide en que el texto refleja una "combinación entre lo trágico y lo cómico", remarcando que "lo cómico no existe si no puedes visualizar ese lado oscuro". Añade que "en realidad está hablando de grandes problemas del primer mundo, en el que vivimos un poco abocados a este narcisismo". Poveda se refiere al personaje de Lila comentando que "casi todos hemos pasado por una crisis sentimental y por una ruptura que te hace pensar que tu propio dolor te licita para cometer esas locuras". Por otro lado, respecto al papel que interpreta ella misma, recuerda cómo le contesta: "que sea tu hermana no significa que te tenga que cubrir en todas tus locuras o que tenga que acompañarte en todos tus caprichos, como las barbaridades que tú estás haciendo". Así, afirma que "llegados a este punto, Fabi es una cínica, y es súper divertido hacer un personaje así de cínico", ya que al final piensa "¿quieres sopa?, pues te voy a dar tres tazas". Finalmente "ella sube la apuesta y dice, todo lo irresponsable que tú quieres ser, le voy a dar tres vueltas más y ahí vas a flipar".

Un elenco en plena forma

La producción se apoya en tres intérpretes con trayectorias vinculadas tanto a la comedia como al drama. Eva Ugarte ha desarrollado buena parte de su carrera entre el teatro, el cine y la televisión, con trabajos en producciones como Mira lo que has hecho, Velvet o Bajo sospecha. Angy Fernández, conocida especialmente por Física o Química, ha combinado interpretación, música, televisión, cine y teatro musical en títulos como Hoy no me puedo levantar, La llamada o Kinky Boots. Marta Poveda, además de dirigir Las Irresponsables, cuenta con una extensa trayectoria como actriz y creadora escénica. Ha trabajado en teatro bajo las órdenes de directores como Mario Gas, Gerardo Vera o Alfredo Sanzol y ha participado en producciones audiovisuales como Antidisturbios, 4 Estrellas o Tú también lo harías. Como directora, ha llevado a escena trabajos como La francesa Laura, por el que recibió el Premio Teatro de Rojas a la Mejor Dirección, y Fiesta, estrenado en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Javier Daulte, un referente de la dramaturgia iberoamericana

Autor de la obra, Javier Daulte es dramaturgo, director, guionista y docente, y una de las figuras destacadas del teatro iberoamericano contemporáneo. Sus textos han sido representados en distintos países y su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el ACE de Oro, el Konex de Platino y el Premio Ciudad de Barcelona.

Entre sus obras figuran Los vecinos de arriba, Nuestras mujeres, Un Dios salvaje, Ella en mi cabeza, Filosofía de vida y Baraka. También ha desarrollado su carrera en televisión como creador de series como Para vestir santos, Tiempos compulsivos y Silencios de familia.

Con Las Irresponsables, Daulte vuelve a colocar a sus personajes ante una situación límite para explorar, desde el humor, aquello que normalmente tratamos de mantener bajo control. Tres amigas, un fin de semana fuera de la ciudad y una pequeña condición relacionada con un perro se convierten así en el punto de partida de una historia sobre la amistad, los deseos ocultos y las consecuencias imprevisibles de dejarse llevar.

La pregunta que queda en el aire es sencilla: ¿qué haríamos si, por una vez, dejáramos de comportarnos como se supone que debemos hacerlo?