SIX, el musical que convierte a las esposas de Enrique VIII en estrellas del pop

Las seis esposas de Enrique VIII abandonan los libros de historia para subir al escenario, tomar el micrófono y contar su propia versión de los hechos. Esa es la premisa de Six, el musical, un espectáculo creado por Toby Marlow y Lucy Moss que, desde su estreno en el Festival Fringe de Edimburgo en 2017, se ha convertido en un fenómeno internacional.

Tras su paso por Barcelona el año pasado, donde se presentó en inglés con subtítulos, la producción da ahora el salto a la capital con una versión íntegramente en español por primera vez. El Teatro Gran Vía de Madrid ya acoge sus funciones en lo que va a ser una temporada limitada de cinco meses.

Six parte de una de las historias más conocidas de la monarquía inglesa: la de Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr, las seis mujeres que estuvieron casadas con Enrique VIII. Pero el musical cambia radicalmente el punto de vista. En lugar de aparecer como personajes secundarios definidos por su tormentosa relación con el monarca, las seis reinas toman el protagonismo y compiten, como auténticas estrellas del pop, por contar quién tuvo la vida más difícil junto al rey.

La competición, sin embargo, acaba transformándose en algo diferente. A medida que avanza el espectáculo, las protagonistas descubren que su identidad histórica ha quedado condicionada durante siglos por su relación con Enrique VIII y deciden dejar de rivalizar por el lugar de 'esposa más desgraciada' para recuperar sus propias historias, personalidades y voces.

De un proyecto universitario a un fenómeno mundial

La historia de Six es casi tan singular como la que cuenta sobre el escenario. Toby Marlow y Lucy Moss comenzaron a desarrollar el espectáculo cuando tenían 22 años, en el contexto académico del teatro musical de la Universidad de Cambridge. En el verano de 2017, la obra llegó al Festival Fringe de Edimburgo y, tras la acogida obtenida allí, dio el salto al West End londinense a finales de ese mismo año.

La expansión continuó con su llegada a Broadway en 2021 y posteriormente con producciones en numerosos países. Six se ha representado ya en 16 países, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, Japón, China, Filipinas, Singapur, Países Bajos, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Italia y Suiza.

Actualmente continúa representándose en escenarios como el West End londinense y Broadway, además de otras ciudades internacionales. Según los datos de la producción, más de 3,5 millones de espectadores disfrutan de Six cada año en todo el mundo.

El espectáculo también ha encontrado una segunda vida en internet. Más de 1,5 millones de personas siguen Six en sus redes sociales, mientras que su presencia en plataformas como TikTok y YouTube ha contribuido a crear una comunidad internacional de seguidores conocida como el Queendom. Los fans comparten coreografías, ilustraciones, versiones de las canciones y contenidos inspirados en las seis reinas. Solo en TikTok, el musical acumula más de 32 millones de visualizaciones y 5,5 millones de 'me gusta'.

La banda sonora tampoco se queda atrás. El álbum original del reparto obtuvo la certificación de Disco de Platino en marzo de 2026, y las grabaciones del reparto original y de Broadway acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales. En total, la producción señala que Six ha superado los 5.500 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Un concierto de pop convertido en musical

Una de las claves de Six está en su formato. Lejos de reproducir la estructura tradicional de los grandes musicales históricos, el espectáculo se acerca más a un concierto de música pop y rock, con una banda real tocando en directo sobre el escenario, un potente diseño de iluminación, coreografías y una puesta en escena de gran intensidad.

Durante aproximadamente hora y media y sin descanso, las seis intérpretes mantienen un ritmo especialmente exigente. Las protagonistas dejan de parecer figuras de un retrato histórico para convertirse en divas contemporáneas, cada una con su propia estética, personalidad e identidad musical.

La música juega así un papel fundamental para tender un puente entre el siglo XVI y el público actual. Las referencias a grandes estrellas de la música popular ayudan a construir la personalidad de cada reina y convierten sus conflictos y experiencias en canciones con códigos reconocibles para varias generaciones.

El resultado es un espectáculo que busca atraer tanto a los aficionados al teatro musical como a espectadores que quizá nunca hayan asistido antes a un musical.

Las seis reinas

Cada una de las protagonistas tiene su propia personalidad y un universo musical inspirado en diferentes figuras del pop contemporáneo.

Catalina de Aragón fue la primera esposa de Enrique VIII y la única de las seis que era mayor que el rey, concretamente seis años. Su matrimonio duró casi 24 años, el más largo de los seis. En Six, sus referentes musicales incluyen a Beyoncé y Shakira.

Ana Bolena, antigua dama de compañía de Catalina de Aragón, se convirtió en la segunda esposa del monarca y murió decapitada. El musical incorpora distintos elementos asociados a su imagen histórica, como el característico collar con la letra 'B'. Su universo musical toma referencias de Avril Lavigne y Lily Allen.

Jane Seymour fue dama de compañía tanto de Catalina de Aragón como de Ana Bolena. Fue la tercera esposa de Enrique VIII y la madre de su único hijo varón legítimo, Eduardo. En el espectáculo aparecen referencias a The Rolling Stones y su canción Lady Jane, además de inspiraciones musicales procedentes de Adele y Sia.

Ana de Cléveris fue la cuarta esposa del rey. Su matrimonio terminó en divorcio, pero recibió un acuerdo especialmente favorable y conservó una posición privilegiada en la corte, donde llegó a ser conocida como 'la Hermana del Rey'. En Six aparece vinculada musicalmente a Rihanna y Nicki Minaj.

Catalina Howard, prima hermana de Ana Bolena, fue la quinta esposa de Enrique VIII y la más joven de las seis. Se casó con el rey cuando tenía alrededor de 17 años. Su personaje incorpora una característica coleta alta inspirada en el estilo de Ariana Grande, una de sus principales referencias junto con Britney Spears.

Por último, Catalina Parr fue la sexta y última esposa de Enrique VIII. Sobrevivió al rey y destacó también por su actividad intelectual y religiosa. En Six, sus principales referentes musicales son Alicia Keys y Emeli Sandé.

Una nueva mirada sobre una historia conocida

El atractivo de Six no reside únicamente en convertir a personajes históricos en estrellas del pop. El musical propone también una reflexión sobre la forma en que se construyen y transmiten las historias.

Durante siglos, las seis mujeres han sido recordadas principalmente por su relación con Enrique VIII: las que fueron repudiadas, las ejecutadas, la que murió tras dar a luz o la que sobrevivió al monarca. Six cambia el foco y plantea qué ocurre cuando esas mujeres dejan de ser capítulos de la biografía de un rey para convertirse en protagonistas de sus propias vidas.

Ese planteamiento se combina con humor, música contemporánea, coreografías y una puesta en escena concebida para generar una comunicación directa con el público.

El espectáculo ha recibido 35 importantes premios internacionales, entre ellos dos premios Tony, y obtuvo además una nominación al Grammy al Mejor Álbum de Teatro Musical.

Six aterriza en Madrid

La productora ejecutiva de Six en España, Julia Gómez Cora, entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, comenta: "Yo creo que es un híbrido y a mí lo que me ha gustado es que sus dos autores, que lo escribieron cuando tenían 22 años y que han estado toda esta semana en Madrid, cuentan que al no tener la presión de un productor ni de pensar que tienen que ir a un teatro —que es como normalmente se gesta un musical— lo hicieron para divertirse ellos y sus amigos, por lo que no tuvieron ningún condicionante y fueron totalmente libres para crear". Gómez Cora afirma que este punto de partida "ha hecho que crearan algo que rompió con todos los paradigmas del género, por eso es un musical que no se parece a nada a la vez que cuenta con una historia muy potente".

Por otro lado, la productora destaca que "las seis tienen una historia fascinante y sufrieron como cualquiera de nosotras ha sufrido con un ex". Además, "el público actual se identifica mucho con este formato tan distinto que tiene humor y que no pretende emular a esas mujeres de hace 500 años, sino que lo cuenta con una narrativa y una música actualizadas y unas coreografías supertiktokeras". Por ello, "todo este conjunto, que resulta verdaderamente único, ha roto los esquemas y ha logrado este éxito sobre todo con la gente muy joven a la que el musical de tres horas con un formato más de música clásica le resulta una cosa completamente inaccesible e inabordable".

El elenco reúne intérpretes de diferentes procedencias, entre ellas Clara Lanzani, Udara Zubillaga, Beatriz Santa Ana, Liz Tatis, Bárbara Sanches, Arianna Galetti y Alba Egilo, junto a las alternantes Bárbara Días, Flor Lopardo y Clara Rengel. Todas ellas conforman un grupo diverso en cuanto a estéticas, estilos y acentos.

Con su llegada a Madrid, Six afronta ahora un nuevo reto: trasladar a España un fenómeno que ya ha conquistado teatros y redes sociales de todo el mundo. Las seis reinas ya tienen sus canciones, sus coreografías y sus seguidores. Ahora les toca descubrir si el Queendom también encuentra su lugar en la capital española.