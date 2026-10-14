'El público' de Lorca desafía al espectador en el Teatro Fernán Gómez de Madrid

El Teatro Fernán Gómez - Centro Cultural de la Villa de Madrid acoge, hasta el domingo 18 de octubre, El público de Federico García Lorca. La compañía Teatro Clásico de Sevilla presenta esta propuesta en la Sala Guirau dentro de la programación conmemorativa del centenario de la Generación del 27. Un montaje adaptado y dirigido por Alfonso Zurro con una puesta en escena que invita al espectador a cuestionar los límites del teatro, la identidad y la libertad.

Escrita hacia 1930, durante la estancia de Lorca en Cuba tras su viaje a Nueva York, la obra forma parte de su denominado «teatro imposible», junto con Así que pasen cinco años y Comedia sin título. Se trata de uno de los textos más complejos y arriesgados de su trayectoria, caracterizado por una estructura poco convencional y un lenguaje poético de inspiración surrealista que encadena imágenes sugerentes, simbólicas y provocadoras. Todo un reto para una audiencia que, para poder disfrutarla, deberá abandonarse más a una experiencia sensorial que a una comprensión lógica durante el desarrollo de la acción escénica.

Un viaje a los límites de la realidad

En El público, Lorca rompe con las convenciones del teatro tradicional y mezcla la realidad con las alucinaciones de los personajes. La obra contrapone dos formas de entender la representación: el «teatro al aire libre», vinculado a las convenciones y a la realidad aparente, y el «teatro bajo la arena», que representa la verdad íntima y aquello que permanece oculto bajo las máscaras sociales.

A través de esta dualidad, el dramaturgo aborda cuestiones como los deseos reprimidos, la identidad y la defensa de una libertad amorosa y artística sin límites. Sus personajes buscan un amor auténtico, alejado de las imposiciones sociales, mientras la obra cuestiona los modelos establecidos y la capacidad de la sociedad para condicionar la voluntad individual.

El título adquiere así un significado esencial, ya que el espectador deja de ser un mero observador para convertirse en protagonista de la experiencia teatral. Lorca interpela directamente a quienes contemplan la representación y los invita a abandonar sus posiciones cómodas para enfrentarse a sus propias ideas y contradicciones.

Alfonso Zurro lleva a escena la fuerza poética de Lorca

La versión de Teatro Clásico de Sevilla, con dramaturgia y dirección escénica de Alfonso Zurro, pone el foco en la intensidad emocional del texto, la belleza de sus imágenes y el juego de máscaras y cambios de roles. La propuesta busca trasladar al escenario la dimensión vanguardista de una obra que anticipó algunas de las formas más radicales del teatro contemporáneo.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, el director afirma que eligieron esta obra por "la importancia que tiene y lo poco que se representa" así como "para descubrir esos límites a los que intentó llegar Lorca en el teatro, esos límites de la vanguardia y de la provocación que siguen muy vigentes todavía en el panorama actual". Zurro considera que se trata de un texto que "tiene mucho que decir a la nueva vanguardia y que sirve además para saber que Lorca no solamente consiste en dramas rurales, sino también en otra visión del teatro". Destaca que a la audiencia "una de las cosas que le va a llamar la atención es la fuerza de las imágenes del autor" y que "no hay ninguna concesión al espectador, ya que entremezcla muchos planos narrativos".

El director subraya la "poética deslumbrante en lo que dice y en las imágenes que propone". Por otro lado, aclara que "va a ver una experiencia teatral, no intente argumentarlo con los cánones en los que nos movemos habitualmente de presentación, nudo y desenlace o con esa línea conflictiva que al final va a llegar a un resultado final". Por ello, recomienda: "Usted siéntese en la butaca y dedíquese a contemplar una experiencia, algo que no sucede muy a menudo, al igual que cuando vamos al Reina Sofía".

El reparto está integrado por Juan Motilla, Lorena Ávila, Luis Alberto Domínguez, Santi Rivera, Raquel de Sola, Íñigo Núñez, Piermario Salerno, José María del Castillo y Silvia Beaterio. La producción corre a cargo de Teatro Clásico de Sevilla, compañía dirigida por Juan Motilla y dedicada a acercar los grandes textos del repertorio clásico al público actual.

Una producción reconocida por la crítica

El montaje cuenta con un destacado recorrido de premios. En 2023 obtuvo seis Premios Lorca de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía, entre ellos los de dirección escénica y adaptación para Alfonso Zurro, interpretación masculina para Luis Alberto Domínguez, escenografía, vestuario y dirección de producción.

A estos reconocimientos se suman el Premio ADE de Directores de Escena de 2024 por la dirección y adaptación de Zurro, y el Premio Max 2024 a la mejor labor de producción.

Con esta propuesta, el Teatro Fernán Gómez recupera uno de los textos fundamentales de la vanguardia teatral española y ofrece al público madrileño la oportunidad de acercarse a una obra que, décadas después de su escritura, continúa planteando preguntas sobre la libertad, la identidad y el poder transformador del arte.

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