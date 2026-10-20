'Yerma' vuelve a su cuna: el Teatro Español rinde homenaje a la obra cumbre de Lorca

El Teatro Español acoge de nuevo una de las grandes tragedias de Federico García Lorca, Yerma, cuando se cumplen 92 años de su estreno en este mismo escenario, el 29 de diciembre de 1934, y lo hará en la Sala Principal con una nueva versión dirigida por Eduardo Vasco y protagonizada por Lara Grube, del 30 de octubre al 27 de diciembre.

La relación de Federico García Lorca con el Teatro Español forma parte de la memoria del propio coliseo, que recupera ahora una obra fundamental para su historia. Aquel estreno del 34, protagonizado por Margarita Xirgu bajo la dirección de Cipriano de Rivas Cherif, se convirtió a los pocos días en un acontecimiento decisivo para la escena española, recuerda el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Cincuenta años después, en 1984, el Español lo conmemoró con una lectura dramatizada en la que participaron, entre otros, Fernando Delgado, José Sacristán, Aurora Bautista o Núria Espert. Ahora, más de nueve décadas después del estreno original, Yerma regresa con un nuevo montaje escénico al escenario que la vio nacer.

Esta tragedia rural se convierte en un grito contra el destino y las convenciones. Atrapada entre el deber, la fe y el deseo, Yerma se enfrenta a la soledad de una mujer estéril que no puede cumplir el papel que la sociedad le impone. Su esperanza se marchita con cada estación, hasta que es conducida a un trágico final de ruptura y dolor.

Para esta nueva puesta en escena, Eduardo Vasco recupera la esencia trágica que el propio García Lorca quiso imprimir a la obra. El poeta la definió como "un cuerpo de tragedia que yo he vestido con ropajes modernos", y en esa declaración se encuentra una de las claves de la pieza: la voluntad de regresar a las formas esenciales del teatro, al coro trágico, para contar una historia humana y reconocible en la época actual.

Eduardo Vasco, por su parte, explica que volver a representar Yerma en el Teatro Español supone "rendir homenaje a aquel estreno de 1934 y recuperar el diálogo entre el autor, su obra y uno de los espacios fundamentales de su trayectoria teatral".

Lara Grube, en el papel de Yerma, encabeza un reparto compuesto por doce actores: un coro de mujeres interpretado por Yolanda Arestegui, Elena Rayos, Ana Veganzones, Silvia de Pé, María Isasi, Lucía Bravo, Manuela San Leandro, Cristina Salvador y Lidia Guillem, a las que acompañan interpretando los papeles masculinos Toni Agustí y Francisco Ortiz. La composición musical, que firma el propio Eduardo Vasco, tiene una gran importancia en el montaje, que cuenta con escenografía y atrezo de Carolina González, vestuario de Lorenzo Caprile e iluminación de Miguel Ángel Camacho.

Yerma, una coproducción del Teatro Español y Amor al Teatro, podrá verse en la Sala Principal del 30 de octubre al 27 de diciembre de 2026, a las 19:00 horas, con una duración aproximada de 80 minutos. Además, el viernes 18 de diciembre se ofrecerá una función accesible con audiodescripción y sobretitulado para personas sordas, a las que se recomienda adquirir localidades a partir de la fila 5 para disfrutar de una correcta visibilidad del sobretitulado.