La dirección de la Ópera de Calgary, en Canadá, decidió retirar al bajo-barítono Gabriel Sánchez-Ortega del reparto de Tosca después de la función de estreno celebrada el 16 de octubre. La decisión se produjo tras un gesto del intérprete durante los saludos finales, cuando mostró una bandera palestina ante el público.

La compañía consideró que esta acción no contaba con la autorización correspondiente y, mediante un comunicado, explicó la medida alegando un incumplimiento de sus normas internas. Sánchez-Ortega interpretaba a Angelotti, un personaje que representa a un preso político dentro de la trama de la ópera.

Tras conocerse su salida del elenco, el cantante defendió públicamente su actuación y afirmó que no se arrepentía de haber expresado su solidaridad con Palestina. Su caso, que obtuvo un gran aplauso de los asistentes, ha reavivado el debate sobre los límites en las instituciones artísticas de cara a manifestarse sobre conflictos internacionales.

El intérprete también cuestionó la postura de la institución canadiense y acusó a Israel y sectores favorables de presionar y amenazar con retirar el respaldo económico a la institución teatral.

Sánchez-Ortega vinculó su gesto con el significado de Angelotti y defendió que el arte no debe permanecer al margen de los acontecimientos. El incidente se suma a otras controversias surgidas en escenarios europeos y norteamericanos en torno a las expresiones públicas de apoyo a Palestina.

The Calgary Opera has replaced Gabriel Sanchez-Ortega in its production of "Tosca" after he held up a Palestinian flag during the curtain call. The opera takes place in Rome in the year 1800, when Jews were forced to live in Rome's ghetto and legally could not own property.… pic.twitter.com/FTa7JQx9wK — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 19, 2026

Durante 2025, también se registraron polémicas relacionadas con artistas que exhibieron la bandera palestina en actuaciones vinculadas a la Royal Opera británica. Estos casos han generado discusiones sobre la libertad de expresión, las normas institucionales y la posibilidad de manifestar solidaridad política en espacios dedicados a las artes escénicas.

Los informes de las autoridades sanitarias gazatíes han advertido sobre la gravedad de las lesiones sufridas por la población. El caso de Gabriel Sánchez-Ortega refleja así la controversia que puede surgir cuando las manifestaciones políticas irrumpen en los escenarios culturales, mientras la crisis palestina continúa suscitando reacciones y debates en distintos ámbitos de la sociedad internacional.