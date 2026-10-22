'Querido Evan Hansen', el musical sobre la soledad que te encoge el corazón

Si le gustan los musicales y no le importa pasar dos horas con un nudo en la garganta, Querido Evan Hansen es para usted. Tras triunfar en Broadway y el West End cosechando premios Tony, Olivier y Grammy, la obra aterriza en la Gran Vía madrileña (Teatro Rialto) para poner el foco en un tema tan candente como la salud mental en la adolescencia.

Tras una premisa aparentemente sencilla, la trama expone temas de gran calado como la soledad en una sociedad hiperconectada, la culpa, el duelo, las carencias emocionales y la depresión. Evan Hansen es un joven de 17 años con trastorno de ansiedad social que anhela desesperadamente encajar. Por recomendación de su terapeuta, se escribe cartas a sí mismo detallando por qué "hoy será un buen día". Sin embargo, una de esas misivas cae en manos de Connor Murphy, un conflictivo compañero de clase. Un desafortunado malentendido tras una tragedia convierte esa carta en una bola de nieve incontrolable que mantiene en vilo al espectador en su butaca.

Aunque la carga dramática se sostiene sobre una gran mentira y el protagonista convierte el dolor ajeno en una oportunidad para construir la vida que siempre soñó, Evan no resulta un personaje odioso. La obra conecta de forma visceral con problemas contemporáneos, tanto desde la perspectiva de los jóvenes como desde la desesperación de los padres. No es raro descubrir a buena parte de la sala secándose una lágrima furtiva en varios momentos del espectáculo.

'Querido Evan Hansen' | Javier Naval

En el plano interpretativo, Guillermo Martín e Iván Clemente son un gran acierto encarnando la fragilidad de Evan y la rabia de Connor, mientras que la voz de Elvira Santa María brilla en el papel de Zoe. El libreto original es de Steven Levenson, con la conmovedora partitura de Benj Pasek y Justin Paul (La La Land, The Greatest Showman). La adaptación española corre a cargo de David Serrano y Alejandro Serrano —responsables de éxitos como The Book of Mormon o Billy Elliot—. Todo ello se apoya en una escenografía efectista que recrea el impacto de las redes sociales sin perder la calidez del directo. La producción es de ATG Entertainment.

'Querido Evan Hansen' | Javier Naval

En 2021, la historia dio el salto al cine sin lograr el favor de la crítica ni del público a pesar de contar con Ben Platt, el actor original de Broadway, en el papel de Evan Hansen. Muchos vieron fuera de lugar que alguien de 27 años encarnase a un adolescente de 17. Ni Julianne Moore ni Amy Adams, que completaban el elenco, lograron mantener la cinta. Está claro que la magia de Querido Evan Hansen habita en el teatro.