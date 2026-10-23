Laila Ripoll, directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico: "Lope de Vega se adelantó a su tiempo"

Laila Ripoll defendió la vigencia de El caballero de Olmedo en una entrevista en Kilómetro Cero, de esRadio. Ripoll es la responsable de la versión y la dirección del montaje, que se está viendo en el Teatro de la Comedia hasta el 22 de noviembre.

El programa la presentó también como responsable de la programación del teatro. Como directora del Teatro de la Comedia, ha elegido esta obra para arrancar la temporada. La anterior empezó con otro Lope: "El año pasado arrancamos con Fuenteovejuna y ahora con El caballero de Olmedo", recordó.

La pieza parte de unos versos que el público conoce aunque no haya visto la obra. "Que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo" es una copla tradicional que Lope de Vega inmortalizó en El caballero de Olmedo.

"Lo tiene todo"

"Es una belleza, tiene amor, tiene misterio, tiene peligro, tiene presencias sobrenaturales, tiene brujería", señaló Ripoll, destacando su atractivo, ya que cuatro siglos después la gente sigue acudiendo a ver la obra.

El argumento es sencillo: Don Alonso muere a espada en el camino de Medina del Campo a Olmedo por los celos de su rival, don Rodrigo, y a pesar de los malos presagios, el caballero no puede escapar de su destino. Según la directora, ese destino está presente desde el arranque. "Una de las primeras frases que [...] dice don Alonso en la función es: 'Vime sentenciado a muerte'", señaló. A partir de ahí, explicó, la muerte aparece una y otra vez en su vocabulario, igual que los presagios y el sueño premonitorio que le cuenta a su criado Tello.

Un héroe con miedo

Ripoll rechazó que don Alonso sea el héroe al uso. "Es un ser vulnerable", dijo, y lo extendió al resto del teatro del autor: "en general los héroes de Lope son muy de verdad, muy de carne y hueso, con muchos miedos".

En el caso del protagonista, ese miedo forma parte de su valor. "Este don Alonso tiene un miedo tremendo [...] es muy valiente porque se enfrenta a ese miedo", explicó. Cuando Sagalés lo comparó con los héroes medievales como el Cid, la directora marcó la diferencia: "es un héroe muy moderno".

Don Rodrigo y el público joven

Lo que más ha llamado la atención de Ripoll en estas funciones es la respuesta de los espectadores más jóvenes. Según contó, a ese público la obra "les entra de una manera impresionante": se conmueven, se emocionan y se identifican con los protagonistas.

La sorpresa está en el personaje con el que conectan. Según la directora, se identifican mucho también con don Rodrigo, que es el asesino, pero "es el que sufre, el que no es querido", una reacción que va "contra lo que pudiera parecer en un principio". De esa respuesta extrae su argumento sobre la actualidad del texto: "la vigencia que tiene este texto, sobre todo por la reacción del público".

Del Siglo de Oro al Romanticismo

Ripoll recordó que en España el título no se representa con la frecuencia de los clásicos ingleses. Comparó la situación con Inglaterra, donde se hacen no sabe cuántos Hamlet al año, mientras que aquí hacía tiempo que no se hacía El caballero de Olmedo. Cada director, añadió, se queda con lo que le impresiona. En su caso, "esa fatalidad y ese mundo mágico que rodea, ¿no?, el mundo de la bruja, de la sombra, del aparecido".

Para esta versión, la directora puso el acento en la trama sentimental. "Aquí hemos incidido mucho en la historia de amor", explicó, antes de soltar la frase que resume su lectura: "Lope se adelantó a su tiempo". Por eso la puesta en escena se ambienta a comienzos del siglo XIX: según Ripoll, la historia casi se podría haber contado en el Romanticismo "porque tiene todos los elementos que luego van a conformar el Romanticismo".

Su criterio es mantenerse "a favor de obra", es decir, "ser fiel a lo que Lope quiso contar". Eso incluye conservar lo sobrenatural. "Yo he visto muchas otras versiones en las que toda esa parte sobrenatural se quitaba [...] porque les parecía que era una cosa que ya estaba pasada", apuntó. Para ella, ocurre lo contrario: "a mí precisamente es lo que me parece que le da esa tremenda modernidad".

De Almagro a la Comedia

El montaje se estrenó en julio en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, y el paso a Madrid obligó a ajustes. Ripoll describió el Teatro de la Comedia como "un espacio absolutamente delicioso", "con una acústica increíble, con una visibilidad increíble, con una cercanía fantástica". Según contó, el director británico Declan Donnellan mantiene que es el mejor teatro en el que ha trabajado.

El espacio de Almagro, el Teatro Adolfo Marsillach, en el antiguo Hospital de San Juan, funciona de otra manera. Está pensado "para un festival de verano, con muchísima distancia", y allí "los actores tienen que ir amplificados con microfonía". Aunque el elenco está acostumbrado a trabajar en sitios muy distintos, "siempre hay que reensayar", explicó.

Calderón con música en directo

La directora aseguró que la acogida del público acompaña a esta línea de programación. Con Fuenteovejuna, según dijo, "se batieron récords de taquilla", y El caballero de Olmedo lleva el mismo camino. "El clásico está muy vivo", añadió.

La temporada combinará títulos conocidos con otros que la compañía nunca había llevado a escena. En diciembre llegará Andrómeda y Perseo, la zarzuela de Calderón de la que se conservan la partitura y los bocetos de escenografía, "posiblemente la única en la que está conservado todo tal como se hizo" para Felipe IV. Será una coproducción con el Teatro de la Zarzuela y la Fundación Juan March, con música en directo, cantantes y actores, y con la partitura de Juan Hidalgo. Más adelante subirá a escena El amor enamorado, "que es un textazo de Lope que no se había hecho nunca en la compañía".