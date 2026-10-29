¿Y si la realidad no fuera exactamente como creemos? ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de nuestros sentidos o de unos recuerdos que nuestra propia mente reconstruye? Estas son las cuestiones que plantea Jorge Astyaro en La realidad es una ilusión, el espectáculo con el que llegará el 11 de octubre al Teatro Maravillas de Madrid.

Un show que comienza con una sencilla explicación del mito de la caverna de Platón y luego va repasando diversas encarnaciones de este simbolismo de una manera entretenida… mientras el mentalista va dirigiendo lentamente la función a un gran —e hipnótico— clímax final.

El mentalista lleva décadas explorando la sugestión y los mecanismos de la percepción humana. Ahora propone trasladar esas investigaciones al escenario, invitando al público a comprobar hasta qué punto sus expectativas y creencias pueden alterar lo que percibe. Con un apoyo científico pero sin dejar de lado los aspectos más circenses, La realidad es una ilusión trata de reivindicarse también como un espectáculo actual, ideal para acercar posiciones con el contrario en tiempos de división política.

Para lograrlo, Astyaro va más allá del mentalismo convencional, jugando con la atención, la memoria y la interpretación de los estímulos para mostrar cómo una misma experiencia puede provocar reacciones muy distintas según quién la viva. Lo que creemos escuchar, ver o recordar no siempre coincide con lo que realmente ha sucedido, o lo que cree que ha sucedido el otro. ¿Qué versión es la real? ¿Podemos aspirar a ello?

En lugar de limitarse a explicar estos fenómenos, el espectáculo busca que los espectadores los experimenten en primera persona. Algunos voluntarios se convierten en protagonistas de situaciones que parecen desafiar la lógica, mientras Astyaro ejerce de guía carismático y astuto en una sucesión de experiencias condicionadas por la participación del público. De ahí que cada función sea diferente, porque el público lo es: las reacciones y decisiones de los asistentes hacen imposible reproducir exactamente la misma experiencia cada noche.

Todo deriva hacia un episodio de hipnosis masiva que sirve de colofón al espectáculo. Hasta una decena de personas son hipnotizadas simultáneamente ante el público, que presencia reacciones que oscilan entre lo extraño y lo humorístico. De nuevo, cada uno puede interpretar lo que ve desde sus propios sentimientos.

Astyaro lleva más de veinte años trabajando profesionalmente con la hipnosis, la sugestión y el mentalismo. Junto a Mayte Castillo, ha impulsado a través de Hipnonautas Producciones espectáculos que han pasado por escenarios de España y Latinoamérica y que, según la compañía, han reunido a más de 500.000 espectadores.

Sus producciones llevan desde 2012 formando parte de la cartelera madrileña, una trayectoria que le ha permitido desarrollar propuestas basadas en la participación del público y en las posibilidades escénicas de la mente humana.

Con La realidad es una ilusión, Astyaro amplía ese planteamiento y propone una reflexión que va más allá de la hipnosis y que no deja de lado ramificaciones emocionales y personales, lo que otorga una particular hondura al show: si nuestros sentidos, recuerdos y expectativas intervienen en la forma en que interpretamos el mundo, ¿hasta qué punto podemos estar seguros de la realidad que percibimos?

LA REALIDAD ES UNA ILUSIÓN

Jorge Astyaro, con Mayte Castillo Teatro Maravillas — Madrid

Funciones: sábados a las 12:00 h y domingos a las 20:30 h