Los magos Henry & Klauss llegan por primera vez a Madrid con su espectacular 'Illusion Show'

Madrid se prepara para descubrir uno de los fenómenos internacionales más destacados del ilusionismo contemporáneo. Henry & Klauss, el reconocido dúo brasileño de magos que alcanzó la popularidad mundial tras su participación en el programa estadounidense America’s Got Talent, llegará por primera vez a la capital española con Illusion Show, una espectacular producción que promete sorprender a espectadores de todas las edades.

La cita tendrá lugar en el UMusic Hotel Teatro Albéniz entre el 21 de noviembre de 2026 y el 10 de enero de 2027, en una oportunidad limitada de ocho semanas que reunirá algunas de las ilusiones más impactantes de su trayectoria internacional.

Con más de 17 años de carrera conjunta y más de 2,5 millones de espectadores en una quincena de países, Henry & Klauss se han consolidado como uno de los dúos de ilusionistas más reconocidos de Iberoamérica. Su proyección internacional está respaldada por tres récords mundiales, su inclusión en el Top 10 de magos más influyentes según la revista Forbes y la concesión del prestigioso Mandrake d’Or del Casino de París, considerado uno de los grandes reconocimientos del mundo de la magia.

Su paso por America’s Got Talent contribuyó a convertirlos en un fenómeno viral, mientras que su presencia en Disney+ con Maestros de la Magia ha permitido acercar su particular universo creativo a millones de espectadores.

Mucho más que un espectáculo de magia

Con Illusion Show, Henry & Klauss proponen una experiencia escénica que va más allá de los tradicionales números de ilusionismo. La producción combina grandes ilusiones, desapariciones imposibles, levitaciones, mentalismo y efectos visuales con tecnología de última generación, creando un universo en el que lo aparentemente imposible cobra vida sobre el escenario.

Uno de los elementos más destacados de esta propuesta es la incorporación de música en directo, con una banda sonora original interpretada por una banda durante el espectáculo. Una apuesta que aporta una dimensión teatral y emocional a la experiencia y que convierte la música en una parte esencial de la narración.

El espectáculo también incorpora una historia personal que conecta con los orígenes de ambos artistas y su pasión por la magia desde la infancia. De esta manera, los números de ilusionismo se integran en un relato que busca sorprender, emocionar y hacer partícipe al público.

Entrevistados en el programa Kilómetro Cero de esRadio, la pareja confirma que "Madrid siempre fue un sueño para nosotros, ya que conocemos la cultura de la magia que España tiene y que se consume mucha magia de gran formato, así que estamos muy contentos y muy felices e ilusionados con esta oportunidad de estar aquí, en este periodo tan mágico que son las navidades".

Además, destacan "la música en directo y que toda ella fue concebida y creada especialmente para este espectáculo". "Es una de las cosas que tenemos diferente también, la música original que ayuda a construir y a contar la historia del show".

Por otro lado, revelan que conseguirán hacer que "un niño flote en el escenario" porque, además de en el escenario, actuarán con los asistentes en la platea. "Nos preocupamos muchísimo con la emoción que estamos construyendo con el público". En relación con su complicidad, comentan: "llevamos 17 años haciéndolo así y hemos encontrado una manera muy chula de tener personajes distintos, donde uno está un poco más contando las historias emotivas y los sueños que hemos tenido de niños, mientras que el otro se centra más en los riesgos y todo lo que tiene que ver con escapismo, por ejemplo".

Un fenómeno internacional que aterriza en Madrid

Antes de llegar a España, Henry & Klauss han conquistado multitud de escenarios —como, entre otros, Hollywood, Shanghái, Brasil, México y Portugal— consolidando una trayectoria internacional que los ha situado entre los nombres destacados del ilusionismo actual.

Su llegada a Madrid supone una oportunidad para disfrutar por primera vez en España de una producción de gran formato que combina espectáculo visual, innovación tecnológica y entretenimiento familiar.

Fechas, horarios y entradas

Illusion Show podrá disfrutarse en el UMusic Hotel Teatro Albéniz del 21 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027. Las funciones se celebrarán principalmente los viernes, sábados y domingos, con horarios que incluyen sesiones de tarde y noche, además de algunas funciones especiales matinales los sábados a las 12:00 horas.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 80 minutos sin descanso, y está recomendado para mayores de 4 años. Los menores de 16 años deberán acudir acompañados de un adulto responsable. Las puertas del teatro abrirán 45 minutos antes del comienzo de cada función.

Con una trayectoria avalada por importantes reconocimientos internacionales y una propuesta que fusiona magia, tecnología y música en directo, Henry & Klauss llegan a Madrid dispuestos a demostrar que la ilusión no tiene límites. Una oportunidad para que grandes y pequeños vuelvan a creer, durante 80 minutos, que todo es posible.