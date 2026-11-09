Muere Joaquín del Valle-Inclán, nieto y biógrafo del escritor modernista

Joaquín del Valle-Inclán falleció en Santiago de Compostela este domingo, 8 de noviembre, a los 73 años. Era profesor, escritor, crítico literario e investigador y divulgador de la obra de su abuelo, Ramón María del Valle-Inclán, dramaturgo y escritor modernista.

Joaquín María Baltasar del Valle-Inclán Alsina nació en Santiago de Compostela en 1953, ciudad en la que residió durante su vida y en cuya Universidad estudió Filología inglesa. Fue durante muchos años profesor en un instituto de Formación Profesional en la localidad de La Estrada. Su primera obra publicada (Historias da cidade do deserto, 1988) se nutre de su experiencia en el Sáhara Occidental en 1975, donde fue enviado a realizar el servicio militar y fue testigo de la Marcha Verde. En esos años, era militante de la Liga Comunista Revolucionaria y fue candidato en las listas que presentó esa organización a las primeras elecciones democráticas.

Joaquín revisó, rescató, editó y publicó la obra de don Ramón, incluida la que se encontraba dispersa en colaboraciones periodísticas, que reuniría en 1998 en Varia, junto con cuentos, poesía y teatro. Siguieron obras como Ramón del Valle-Inclán y la imprenta y Valle-Inclán inédito. En 2015 publicó la biografía Ramón del Valle-Inclán, genial, antiguo y moderno.

En conferencias y entrevistas, cuestionó distintos mitos que han rodeado la figura de su abuelo, señalando lo incierto de su pobreza, aunque padeciera algunas dificultades, o de su izquierdismo, cuando "siempre fue de derechas", como afirmó en una entrevista con La Voz de Galicia en 2015. En los últimos meses, su labor de indagación le llevaría a restablecer la figura de la esposa de don Ramón, la actriz Josefina Blanco, que fue clave para que, al fallecer el escritor en enero de 1936 en Santiago de Compostela, no se dispersara y perdiera su legado literario.

En octubre de 1998, Joaquín hizo frente a las protestas del nacionalismo gallego por no autorizar la traducción al gallego del teatro de don Ramón para su representación en el Centro Dramático Gallego, de Santiago de Compostela. La producción de las obras en su idioma original, el español, provocó un escrito de protesta y la convocatoria, junto al teatro, de un acto alternativo al estreno por parte de autores como Manuel Rivas y Xosé Luis Méndez Ferrín. Los herederos de Valle-Inclán vetaron la traducción al gallego de los textos del escritor nacido en Villanueva de Arosa por entender que al traducirlo se perdían el sonido y el ritmo de su literatura, que integraba el léxico gallego de forma natural en el castellano. El veto se mantuvo hasta que los derechos pasaron a dominio público.

Joaquín fue presidente de la Asociación de Amigos de Valle-Inclán. Su funeral tiene lugar este lunes a las tres de la tarde en el Tanatorio Albia Boisaca, en Santiago de Compostela.