'Take Off. Nada de esto tuvo que haber ocurrido', una reflexión teatral sobre la mayor tragedia de la aviación civil

José Padilla, autor y director de Take off. Nada de esto debió haber ocurrido, explicó en Kilómetro Cero, de esRadio, el 13 de noviembre de 2026, cómo convirtió en teatro el accidente de Los Rodeos. Jaume Segalés y Asier Rivera presentaron el montaje como una pieza teatral que todavía estamos a tiempo de ver hasta este domingo en Nave 10 de Matadero Madrid. Según Rivera, las funciones son todos los días a las 19:30 hasta este domingo.

Rivera recordó que la obra explora el peor accidente de la historia de la aviación civil, en la colisión de dos aviones Boeing 747 en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife aquel fatídico 27 de marzo de 1977, en el que, según el colaborador, murieron 583 personas. La pieza indaga, añadió, en cómo una cadena de decisiones y malentendidos puede conducir a una fatalidad semejante.

Sobre la acogida, Padilla aseguró que el público sale muy emocionado de la sala y que está siendo una recepción tremendamente cálida.

Una hemeroteca como casa

Rivera le preguntó por la documentación, en un suceso que conocen incluso quienes no lo vivieron. La respuesta de Padilla fue directa: "me fui a vivir a una hemeroteca, como quien dice". Pasó, explicó, "muchísimo tiempo indagando, leyendo" todo lo publicado sobre el accidente.

El dramaturgo distinguió entre los tipos de fuentes disponibles. "Hay mucho material de prensa, no tanto de libros escritos a posteriori, y también hay material audiovisual", detalló. A partir de esa mezcla empezó a construir la obra y, según señaló, "fue un proceso tremendamente minucioso, creo que la naturaleza de lo que estamos contando no requería menos".

¿Cómo se lleva un accidente a un escenario?

Segalés planteó si llevar el suceso al teatro se parece a escribir una novela. Padilla lo descartó: "nada nada que ver". Recordó que, durante la creación, mucha gente le preguntaba cómo se pone un accidente sobre las tablas, y bromeó con que "ahora que ya está hecha la respuesta, en Nave 10".

Su explicación pasa por las herramientas propias del escenario. El teatro, dijo, ofrece formas de contar casi cualquier historia, "pero eso sí, requiere que seas profundamente fiel a esas herramientas y no a otras". Si se hubiera ceñido a lo narrativo, más cercano a la novela, o a lo cinematográfico, cree que se habría dado "un buen tortazo".

El giro llegó al recurrir a lo teatral: "la comedia, el cómo el documento se muestra, la distancia que uno toma con lo que se puede narrar, todo eso son herramientas teatrales". Con ellas, explicó, vio que la obra se iba formando "con rigor y consistencia".

Cuatro intérpretes para decenas de personajes

Rivera destacó que el elenco, conformado por Almudena Puyo, Carlota Gaviño, Kevin de la Rosa y Lucía Trentini, da vida a pasajeros, pilotos, controladores, también locutores, para reconstruir una cadena de acontecimientos que, recordó, empezó también con una amenaza de atentado.

Padilla vinculó ese recurso con las técnicas brechtianas: el distanciamiento respecto a lo contado permite que el actor "puedes asumir diferentes roles en un chasquido de dedos" sin que se pierda el hilo. Atribuyó buena parte del resultado a los intérpretes. "Una vez lo ves realizado parece muy sencillo", advirtió, pero detrás hay un trabajo minucioso; sin ese elenco, aseguró, "hubiera sido imposible".

La comedia y el dolor de las víctimas

El montaje combina documento, thriller, drama y también humor. Segalés le preguntó cómo se equilibra todo sin que pese demasiado la risa ni la tristeza. "De eso se trata, de medir los elementos que utilizas", respondió Padilla, que subrayó que la naturaleza de lo contado exige "un respeto absoluto".

Sobre la presencia de la comedia, admitió que "sé que a lo mejor intuitivamente parece un disparate, pero no lo es". Según explicó, el humor permite tomar distancia para mostrar "la ironía trágica de la existencia". Puso un límite claro: "cuando introduces un elemento cómico en absoluto puede estar vinculado a nada que tenga que ver con el dolor de las víctimas, eso es sagrado".

A su juicio, "en determinados momentos la comedia ayuda a proponer esa reflexión". El thriller procede de "saber cómo se desarrollaron los acontecimientos en un plazo de tiempo muy corto cuando estaba a punto de suceder".

La sombra de Urda

Rivera recordó que la obra se estrenó el 5 de noviembre, que fue poco después de ese tremendo y trágico accidente ferroviario de Urda, y preguntó cómo había influido en el público. Padilla señaló que, aunque se trata de "un acontecimiento que pasó hace 50 años", la actualidad siempre dialoga con el teatro. La cercanía de Urda, añadió, "ha dado una capa al público que de otra manera no hubiera existido".

Destacó una decisión que, según él, aprecian los espectadores: "no hacemos hincapié, y eso lo está valorando mucho el público, en absoluto en el dolor". Lo que le cuentan a la salida, explicó, es que la obra está ayudando "a poder entender cómo es posible que estos terribles acontecimientos tengan lugar". Reconoció que "la gente ha llegado con una sensibilidad especial", pero sale con cierto consuelo.

Para Padilla, el papel del teatro ante una tragedia así tiene un alcance concreto: lo único que "puede hacer el teatro es no dar respuestas, pero sí compartir dudas y compartir nuestra perplejidad ante hechos así".