'Me casé por alegría', la comedia de Natalia Ginzburg que llega por primera vez a España con Lucía Quintana

La actriz Lucía Quintana, protagonista de Me casé por alegría, habló de la obra y de su personaje en Kilómetro Cero, de esRadio, en una entrevista con Jaume Segalés y Asier Rivera el 12 de noviembre de 2026. La comedia se representa en la sala Margarita Xirgu del Teatro Español y estará en cartel hasta el 20 de diciembre, con funciones de martes a domingo a las 19:30.

La pieza, escrita por la italiana Natalia Ginzburg, se estrena por primera vez en España. Lo hace bajo la dirección del fundador de Cambalache Teatro, Fran Weber. Es una comedia que aborda con profundidad e inteligencia las relaciones de pareja, la incomunicación y las dificultades de la convivencia. Lucía Quintana y José Patiño protagonizan esta historia de dos recién casados que apenas se conocen y deben aprender a convivir pese a sus diferencias: ella, una joven impulsiva, desordenada y apasionada y él, un hombre serio, estable y acomodado.

Una boda tras unos días juntos

Quintana interpreta a Giuliana, que se casa con Pietro tras conocerlo en una fiesta. La actriz explicó que toman la decisión muy alocadamente. Los dos personajes "pasan unos días juntos, le propone esto y se casan".

El conflicto llega con la convivencia. "Después es cuando se empiezan a preguntar, sobre todo ella, si han hecho bien, ¿por qué se han casado?", señaló la intérprete, que definió el montaje como "una comedia con muchas capas de profundidad en el fondo".

Preguntada por si la recomendaría a parejas a punto de casarse, respondió: "Yo creo que es recomendable que la vea todo el mundo". A su juicio, Giuliana lleva al espectador a "buscar un lugar en el que poder mirar la vida de una manera más alegre, más confiada y más bondadosa". Añadió que la obra "en el fondo habla de valentía".

¿Impulsiva o reflexiva?

Segalés le planteó si Giuliana, pese a las apariencias, es la más racional de la pareja. Quintana explicó que el personaje "dice también que ella es incapaz de reflexionar", pero matizó que se ve más impulsiva de lo que es: "Sí que reflexiona, reflexiona a su pesar".

Según la actriz, Giuliana está en busca de una toma de conciencia, ¿no?, de conocerse a sí misma y de ser honesta, y al final quiere un lugar donde sentirse segura. Por eso, concluyó, quizás ella es la que acciona ese camino.

Lo que Pietro ve en ella

Asier Rivera le preguntó qué encuentra Pietro, un personaje más serio y frío, en una mujer tan distinta. Quintana recurrió al propio texto: Giuliana "literalmente dice que ve en ella que no es una avispa". Es decir, que no tiene nada venenoso y punzante.

La actriz también describió a Pietro: "Busca un lugar donde poder ser él mismo, salirse un poco de las convenciones sociales" y quiere "dejar atrás una madre", la familia de origen que "a todos nos determina tanto". Lo que persigue, dijo, es estar con alguien con quien "puede estar a gusto, sin máscaras y más libre". Los familiares, apuntó Segalés, son la prueba de fuego en esta pareja.

Una traducción casi intacta

Sobre el texto, Quintana elogió a la autora: "Natalia Ginzburg es una escritora fantástica". Contó que se trata de su primera obra teatral y de su única comedia, y la describió como "una obra que no tiene una carpintería teatral al uso".

El montaje parte de una versión ya existente: "Se ha cogido la traducción de Andrés Barba y la hemos tocado muy poquito", explicó, con cambios pensados para la expresión oral. De ahí sale la frase que resume su trabajo: "Hablo más que nunca en mi vida". Giuliana, recordó, es un personaje que "literalmente dice lo que se le pasa por la cabeza", y la autora escribe con una poética muy particular. "Ese halo del mundo Natalia Ginzburg está presente todo el tiempo".

La primera Giuliana en España

Sobre la responsabilidad de estrenar una obra inédita en España, la actriz afirmó que le hizo especial ilusión ser "la primera Giuliana en este país" y acercar a la autora a quien no la conozca. Señaló que "en Italia se suele hacer bastante" y que se ha encontrado con mucha gente que son "fans de Natalia Ginzburg" y a la que "les hacía muchísima ilusión que por fin esto se pusiera en escena".

Melancolía de fondo

Segalés le recordó que ella había definido la obra como luminosa y optimista. "Sí, sí, nos lo pasamos muy bien", respondió Quintana, aunque precisó que "tiene un punto muy tierno y también un fondo de melancolía", como toda buena comedia. En su opinión, los textos que hablan con más acierto de la vida son las tragicomedias, y este tiene "todo ese peso detrás".

La actriz cree que la autora plantea con inteligencia el salirse de lo estipulado en las relaciones: "hay muchas maneras de acercarse a un vínculo y de trabajarlo". En la obra, los protagonistas "no se conocen, pero toman la decisión de intentar conocerse y de cuidarse". Quintana lo resumió con una frase de su personaje: "Deberíamos intentar entendernos, si no, ¿qué es el matrimonio?"