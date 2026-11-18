El actor Javier Bardem ha revelado que espera que el próximo 29 de noviembre en las elecciones generales gane un Gobierno "progresista" que respete "los derechos de las mujeres, el acceso a la vivienda, el derecho a la educación y sanidad pública" y permita a quienes menos tienen "vivir una vida digna".

Así lo ha expresado el actor este martes durante la presentación de su debut teatral con '¡Chejov Chejov!', donde ha defendido la necesidad de proteger los derechos sociales y los servicios públicos.

"Espero que gane un gobierno progresista, un gobierno que respete los derechos de las mujeres, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación y la sanidad pública, además del derecho a las personas que tienen menos a vivir una vida digna. Evidentemente, hay partidos políticos que no defienden esa filosofía", ha afirmado.

Bardem, que ha asegurado que el clamor popular "es necesario", también ha animado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto. En concreto, ha apelado al "voto útil" para respaldar a las formaciones que defiendan los derechos sociales y públicos.

"Depende de nosotros que el domingo vayamos y ejerzamos nuestro derecho al voto y al voto útil que defienda los derechos sociales y público. Eso es lo que espero, otra cosa es que pase, pero con lo que pase, lidiaremos como hemos hecho alguna vez", ha comentado.