La Feria de Otoño de Madrid trae una novedad que nunca se había dado en el mundo del toro, un sorteo entre toreros y ganaderías. La empresa que gestiona la Plaza de Las Ventas, Plaza 1, ha anunciado a los once toreros y cuatro ganaderías que han asumido el reto y las bases en las que estará asentado el sorteo ya que Alejandro Talavante irá dos tardes. Además también se han presentado los desafíos ganaderos que se celebrarán durante el mes de septiembre.

El histórico sorteo será el próximo lunes 27 de agosto en el patio de caballos de la Monumental madrileña a partir de las 19:30 horas y será retransmitido en directo por el canal de Plaza 1 en Facebook Live. Bajo el lema ‘Suerte y entrega, ética de la Fiesta’ la empresa ha puesto a disposición de los aficionados entradas gratuitas para el evento que se pueden recoger en la Puerta de Arrastre de Las Ventas.

El ciclo otoñal se celebrará durante los días 28, 29 y 30 de septiembre y 5, 6 y 7 de octubre y estará compuesta de cuatro corridas de toros, una corrida de rejones con Diego Ventura como único participante tras cortar un histórico rabo en Las Ventas y una novillada con picadores con novilleros triunfadores de la temporada.

El gesto de Talavante

Cuando se anunció que la empresa que gestiona Simón Casas junto con Rafael García Garrido iba a hacer un sorteo entre toreros y ganaderías para la Feria de Otoño se planteó si alguna de las principales figuras del escalafón asumirían el reto de entrar en el bombo de los matadores. El único de los toreros considerados figuras que estará presente es el último triunfador de San Isidro, el extremeño Alejandro Talavante.

Talavante, además, irá en dos de las cuatro corridas de toros anunciadas en el ciclo otoñal. El gesto del extremeño no es ajeno a los aficionados de Las Ventas ya que no es la primera vez que asume su papel de figura, la última vez fue coger una sustitución in extremis que le supuso una Puerta Grande en el coso de la Calle de Alcalá durante el pasado San Isidro.

Cuatro ganaderías y once espadas

Las cuatro ganaderías que participan en el sorteo son Fuente Ymbro, Puerto de San Lorenzo, Victoriano del Río y Adolfo Martín, que lidió un gran toro ‘Chaparrito’ en su último encierro en Madrid.

Los toreros que estarán en el sorteo son los toreros preferidos por la afición de Madrid: Diego Urdiales, Paco Ureña, Octavio Chacón y Emilio de Justo; los triunfadores de las tres últimas ferias de San Isidro: David Mora, Ginés Marín y Alejandro Talavante y otros toreros jóvenes que quieren tener su sitio entre las figuras: Román, Fortes, Álvaro Lorenzo y Luis David Adame.

🔴 ¡CONFIRMADOS! Estos son los toreros que van a entrar en el HISTÓRICO sorteo de la #FeriadeOtoño2018 que se va a celebrar el lunes a las 19:30h. 👉 https://t.co/VhzZLCXqiq pic.twitter.com/0MNWj41p84 — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) August 24, 2018

El sorteo se hará en dos partes y ante notario. Primero habrá un bombo con Talavante y las cuatro ganaderías en las que se sorteará la participación del extremeño ya que, al contar con dos bolas, podría caer dos veces en junto a un mismo hierro. Una vez que estén definidas las dos participaciones del último triunfador de San Isidro se hará lo propio con el resto de toreros y las cuatro ganaderías. Desde la empresa no han confirmado que se vaya a elaborar la próxima Feria de San Isidro de la misma manera pero los aficionados han agradecido que se cumpla la demanda que se tenía de que fuera la suerte la que elaborara los carteles de las ferias.

Los desafíos ganaderos de septiembre

Además de la Feria de Otoño esta semana la empresa Plaza 1 ha anunciado los tres desafíos ganaderos que se celebraran durante los domingos de septiembre y una novillada. Los desafíos ganaderos consisten en medir la bravura de dos hierros distintos en una misma corrida, un formato que hace las delicias de los aficionados más exigentes y que ya se celebró durante la temporada pasada.

El primero de los desafíos será el 9 de septiembre y contará con las ganaderías de Saltillo y Valdellán y los matadores de toros: Fernando Robleño, José Carlos Venegas y Cristian Escribano. El segundo será el 16 de septiembre y enfrentará a las ganaderías de José Escolar y San Martín. Los toreros que las lidiarán son: Javier Castaño, Ricardo Torres y Arturo Macías. El último será el 23 de septiembre y retará a Palha y Pallarés con los espadas: Sánchez Vara, Javier Cortés y Thomas Dufau.

El 2 de septiembre se dará la novillada con picadores del hierro Saltillo para Alberto Pozo, Manuel Ponce y Jesús Díez.