Así manipulan las cifras de asistencia a los toros Podemos, 'El Diario' y 'Público'

Podemos irrumpió en el panorama político con un discurso abiertamente contrario a la tauromaquia. Tras el desembarco de la agrupación comunista en las instituciones públicas, la formación morada centró su acción política en otros campos. Sin embargo, este 2018 ha venido marcado por la recuperación del antitaurinismo como eje central del discurso podemita.

La campaña contra la Fiesta que lanzó Podemos cobró fuerza a finales de verano, pero no llegó a suscitar el interés mediático esperado por el partido morado. Los comunistas optaron entonces por incluir la prohibición de los toros en su agenda para las elecciones andaluzas. Sin embargo, la respuesta del electorado ha sido contundente y sus candidatos han obtenido un serio golpe por parte de los votantes de la región.

Pese a todo, Podemos insiste en poner encima de la mesa la cuestión taurina. En las últimas jornadas, las redes sociales de los morados han compartido todo tipo de mensajes contrarios a la Fiesta, apelando por ejemplo a dudosas informaciones publicadas en medios de comunicación como El Diario o Público.

Empecemos por El Diario. La publicación que dirige Ignacio Escolar atacó recientemente a Pablo Casado por afirmar que los toros convocan anualmente a seis millones de espectadores.

El PSOE quiere prohibir los toros, donde van libremente 6mill. de españoles. Un sector que da trabajo a 199.000 personas -57.000 empleos directos-, con una recaudación de 3.560mill. Nuestro compromiso con la Tauromaquia, parte esencial de nuestro patrimonio histórico y cultural. pic.twitter.com/hrJJzDpn69 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) December 8, 2018

El Diario pretende desmontar esta cifra afirmando que las encuestas del Ministerio de Cultura apuntan que el número de personas que va a los toros ronda los 3,6 millones de personas. Este número pertenece, no obstante, a un sondeo elaborado por el Gobierno en 2014-2015, de modo que no refleja las cifras actualizadas del sector. Además, hablamos de una encuesta aproximativa y no especializada.

Por otro lado, El Diario cita estudios pasados de la plataforma La Economía del Toro, según los cuales se despachan cinco millones de entradas al año. Sin embargo, esta estimación también corresponde a temporadas pasadas. De hecho, los datos de La Economía del Toro para 2018 apuntan que las Plazas de Primera y Segunda categoría citaron a 4,6 millones de espectadores, de modo que sería más que razonable que el dato total fuese de 6 millones de personas, ya que el circuito de Tercera categoría supone tres de cada cuatro espectáculos taurinos celebrados en España.

¿Y qué ocurre con los datos aportados por Público? Dicho medio toma también como referencia las encuestas de Cultura, pero ofrece una comparativa sesgada que no recoge la recuperación de la asistencia a los toros que lleva varios años desarrollándose. Así, Público compara el 9,8% de la población que iba a los toros en 2006-2007 con el 9,5% que hacía eso mismo en 2014-2015.

Lo que no dice Público es que Cultura también publicó una encuesta de este corte correspondiente a 2010-2011. Dicho sondeo apuntaba que el porcentaje de asistencia a los toros era del 8,5% de la población. Por tanto, Público obvia en su información que el porcentaje de personas que va a los toros creció un 12% entre 2010-2011 y 2014-2015.