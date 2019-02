Después del ensayo de la Feria de Otoño el experimento de Simón Casas, productor y empresario de Las Ventas, con el sorteo de los carteles taurinos llega a la primera feria del mundo. San Isidro ha estrenado un bombo distinto al de la cita otoñal en el que se han sorteado diez puestos entre distintas ganaderías con predominio del encaste Domecq. Había expectación entre los aficionados con el nuevo sistema aunque, a priori, entre los posibles emparejamientos no habría gran novedad. Sólo una y es precisamente la que se ha dado: Roca Rey lidiará la corrida de Adolfo Martín.

Hacía tiempo que al diestro peruano la afición quería verle toreando un encaste distinto a los que suele lidiar y el bombo de Simón Casas conseguido ese propósito. En declaraciones a Libertad Digital/esRadio el apoderado de Andrés Roca Rey, José Antonio Campuzano, ha dicho que "nunca lo hubiese puesto en la de Adolfo porque es un poquito pronto". Y el propio Adolfo Martín ha asegurado que "cuando llegue el momento""no se puede dudar de que será una corrida especial y taquillera".

Sobre el resto de emparejamientos han salido algunas combinaciones más conocidas para los aficionados. El veterano Enrique Ponce matará el encierro de Juan Pedro Domecq y con el otro hierro de la ganadería, Parladé, estará el madrileño Alberto López Simón, uno de los toreros que más Puertas Grandes de Las Ventas ha abierto en los últimos años. Las jóvenes promesas, Ginés Marín y Álvaro Lorenzo, lidiarán los hierros de Montalvo y Garcigrande-Domingo Hernández respectivamente. La figura francesa Sebastián Castella ha caído en suerte con la de Jandilla-Vegahermosa con el recuerdo de la faena al toro ‘Hebreo’ del mismo hierro en el San Isidro de 2017. Y Miguel Ángel Perera se las verá con la corrida de Fuente Ymbro mientras Antonio Ferrera matará la de El Puerto de San Lorenzo-La ventana del Puerto.

El hierro de Alcurrucén tenía dos bolas en el bombo y los dos toreros que lidiarán sendos encierros serán el torero riojano Diego Urdiales, que vuelve a Madrid después de la histórica faena a ‘Hurón’ de Fuente Ymbro en la pasada Feria de Otoño, y Paco Ureña. El torero murciano, muy del gusto de la afición venteña vuelve tras el grave percance en la Feria de Albacete en el que ha acabado perdiendo el ojo izquierdo.

Además de estar acartelados en las corridas que le han tocado en el bombo estos toreros torearán al menos otra vez durante San Isidro 2019 que irá desde el 14 de mayo hasta el 16 de junio.

El resto de combinaciones en esos carteles y de la Feria de San Isidro se conocerán en una gran gala en Las Ventas el próximo 22 de marzo. Los que sí se conocen y han sido presentados son los que abrirán la temporada en el coso de la calle de Alcalá y son: Una novillada de Fuente Ymbro para Rafael González, Ángel Téllez y Francisco de Manuel el domingo 24 de marzo; la corrida del Domingo de Ramos, de Victorino Martín, con los diestros Fernando Robleño, Octavio Chacón y Pepe Moral y la del Domingo de Resurrección, de El Torero, con David Galván, Juan Ortega y Pablo Aguado en el cartel.

"No queremos ser Chávez, queremos ser Suárez"

Simón Casas, el empresario y productor de Plaza 1, la empresa que gestiona Las Ventas, se mostró muy contento tras el sorteo que le ha dado, en parte, la razón con su propuesta de sortear los carteles. Ha dicho: "No queremos ser revolucionarios. No queremos ser Chávez, que deja a su país como un solar, queremos ser un gobierno de transición entre un pasado obsoleto y un futuro esperanzador. Queremos ser Adolfo Suárez".

El productor de Plaza 1 ha asegurado que "lo que no evoluciona desaparece" y que desde la empresa que gestiona Las Ventas son "respetuosos con los fundamentos" pero está convencido que "hay que hacer un guiño del ojo al futuro". Y en este ámbito enmarca la creación del sorteo que ya funcionó en la pasada Feria de Otoño.

Casas no cierra la puerta al resto de figuras del toreo (Morante de la Puebla, José María Manzanares y Julián López ‘El Juli’) que no han querido entrar en el sorteo de las ganaderías más cotizadas. Ha puesto el ejemplo del matador de toros extremeño Emilio de Justo que "no ha pasado por la vía del sorteo" porque "ha pedido Victorino Martín y Baltasar Ibán". Ha dicho que "estará en alguna de estas ganaderías" y después le ayudará "a elegir lo que más o menos le guste".

El productor ha reafirmado que "todavía la puerta está abierta para cualquier figura que quiera entrar en otra ganadería que no era objeto del sorteo, como El Pilar o La Quinta". Pese a la duda de que al final acaben entrando en el abono el resto de las figuras para el empresario francés este San Isidro va a ser "uno de los mejores de la historia" y que habrá "quince carteles importantes" cuando "lo normal en San Isidro son cinco o seis".

También ha dejado un recado a la prensa. Ha dicho que los medios tenemos que "pasar el mensaje de pasión y de amor a la Fiesta" y que no nos quedemos "con la parte gris de las cosas" porque "estamos en el mismo barco".