Roca Rey corta la temporada definitivamente

El torero peruano Andrés Roca Rey ha anunciado que suspende lo que resta de su temporada europea lo que va a obligar en las próximas semanas a recomponer gran parte de las ferias del mes de septiembre. El sus redes sociales el matador de toros puso: "Les debo a ustedes, el público, tanto respeto que debo seguir recuperándome para volver a estar al nivel que todos deseamos".

La lesión cervical que le produjo la cogida del pasado 22 de mayo durante la feria de San Isidro ha sido más grave de lo esperado y aunque a mediados de julio viajó a Nueva York para que le viesen los especialistas del Hospital for Special Surgery, uno de los más punteros en cirugía ortopédica y tratamientos reumáticos del mundo, ha tenido que cortar la temporada.

Roca Rey confiaba en que los plazos para su retorno se fueran cumpliendo y reaparecer en el mano a mano con Morante de la Puebla de la Feria de Pedro Romero de Ronda del próximo 31 de agosto y cumplir con las ferias de septiembre tanto en España (Valladolid, Salamanca, Albacete, Palencia, Logroño, Murcia, Pozoblanco, San Sebastián de los Reyes, Ejea de los Caballeros y Sevilla) como en Francia (Nimes y Arles).

Quebradero de cabeza para las empresas

Las sustituciones de Roca Rey son un quebradero de cabeza para los empresarios que han utilizado al peruano como principal reclamo para los abonos de las ferias, algunas como Valladolid o Albacete contaban con él dos tardes, y buscar a un torero que pueda asegurar un lleno de "no hay billetes" es una tarea complicada. Durante el mes de agosto se ha visto que, en las principales ferias donde estaba anunciado Roca Rey, sus sustitutos no han conseguido igualar los números del peruano.

Roca Rey se ha convertido en el torero más esperados por los aficionados a los toros y, sobre todo, por el público que acude en masa a verlo en las plazas. En Las Ventas los días que estaba anunciado fueron los primeros en colgar cartel de "no hay billetes" y el torero no defraudó. Una de las Puertas Grandes más rotundas que se recuerdan el día de la fatídica voltereta y una gran faena en la corrida de Adolfo Martín que pinchó al entrar a matar. En el último de sus compromisos el torero no consiguió un gran resultado por no poder hacer mucho con el ganado que le tocó en suerte.

A finales de junio suspendió las corridas que tenía contratadas en Soria, Burgos y Teruel e intentó reaparecer en Pamplona donde hacía el paseíllo dos días. Sin embargo se resintió de su lesión y tuvo que anunciar que cortaba temporalmente la temporada. Algunas de las sustituciones de Roca Rey las ha cogido Pablo Aguado, el torero revelación de la temporada, y también Cayetano, gran triunfador de San Fermín. Otros toreros como El Juli, Antonio Ferrera o Emilio de Justo han sustituido o van a sustituir al peruano en una temporada que ha perdido uno de sus grandes atractivos.