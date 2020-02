Feria de Sevilla 2020: cuatro tardes para Morante, Roca Rey y Aguado

La primavera está a la vuelta de la esquina y ya se conocen los nombres, las fechas y, sobre todo, las ausencias del abono maestrante de la temporada de 2020, año del centenario de la muerte de Joselito El Gallo, el Rey de los toreros. La temporada contará con ventitrés festejos: quince corridas de toros, una de rejones y siete novilladas con picadores.

El abono estará sustentado por cuatro nombres: Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey y Pablo Aguado. Los tres harán cuatro paseíllos en el albero sevillano; el cigarrero y el limeño en Domingo de Resurrección, Feria de Abril y Feria de San Miguel, mientras que el sevillano lo hará en las dos últimas. También estará en el abono Alejandro Talavante, último en entrar en el cartel del Domingo de Resurrección, un día después de su reaparición en Arles, y firmar otras dos tardes en la Feria de Abril. También ha trascendido que estará tres tardes en la Feria de San Isidro. José María Manzanares también está anunciado en tres ocasiones.

Enrique Ponce, Julián López El Juli, Antonio Ferrera, Diego Urdiales y Miguel Ángel Perera trenzarán dos paseíllos. Otros nombres que están en los carteles son: López Simón, David de Miranda, Ángel Jiménez, Juan Leal, Juan Ortega, Rafa Serna, Cayetano, Curro Díaz, Emilio de Justo, Román, David Fandila El Fandi, Daniel Luque, Ginés Marín, Sebastián Castella, Manuel Escribano, Rubén Pinar y Pepe Moral.

En el apartado de rejones el cartel está formado por Andrés Romero, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Las siete novilladas las matarán: Rafael González, Tomás Rufo, Manolo Vázquez, Emilio Silvera, Antonio Grande, Alejandro Mora, Javier Orozco, Diego San Román, El Rafi, Curro Durán, Juan P. García Calerito, Jaime González-Écija, Manuel Diosleguarde, Juan J. Villa Villita, Arturo Gilio, Jesús Álvarez, Francisco Montero y Juan Pedro Llaguno.

Cuatro dobletes ganaderos

Las principales ganaderías del campo bravo, las preferidas por las figuras del toreo, también van a repetir a lo largo del abono sevillano. Hay hasta cuatro dobletes de ganaderías: Garcigrande, Núñez del Cuvillo, Juan Pedro Domecq y Victoriano del Río.

Sólo Miura y Victorino Martín rompen la uniformidad ganadera en torno al encaste Domecq en las corridas de toros. La de rejones, de San Pelayo, es de origen Murube. También se lidiarán reses de La Palmosilla, Fuente Ymbro, Jandilla, Santiago Domecq y Hermanos García Jiménez.

Las novilladas serán de Rocío de la Cámara, Núñez de Tarifa, Villamarta, Fuente Ymbro, Fernando Sampedro y Dolores Rufino. Además la anunciada para la Feria de San Miguel será un mano a mano con distintas ganaderías. Se trata de la final del ciclo de novilladas con picadores que la Fundación Toro de Lidia va a organizar en Andalucía con el apoyo de la Junta.

Ureña y Ventura, ausencias destacadas

Las dos ausencias que más han llamado la atención de los aficionados, incluso del gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, el torero Miguel Abellán, han sido las de Paco Ureña y el rejoneador Diego Ventura.

Igual digo algo que no debiera pero Paco Ureña nunca debió quedarse fuera de los carteles de Sevilla. No se a quien corresponde su ausencia pero puede ser una injusticia como un error de planteamiento. — Miguel Abellán (@miguelabellan) February 12, 2020

Paco Ureña es el triunfador de la temporada pasada con dos tardes antológicas en Madrid y en Bilbao. En la rueda de prensa de la presentación de carteles el gerente de la empresa Pagés, Ramón Valencia, ha contado que se le ofrecieron dos corridas con figuras en la corrida de Juan Pedro y también en la de Santiago Domecq pero que el torero murciano dijo que no. Sobre Ventura dijo que también se le ofreció "de todo" y que las negociaciones no llegaron "a buen puerto" porque lo que principalmente exigía era "no abrir plaza".

Otros toreros que no han sido anunciados en los carteles son dos matadores que reaparecerán esta temporada tras graves lesiones. Uno es el murciano Rafael Rubio Rafaelillo, que vuelve en Francia con la corrida de Miura, y el otro es el malagueño Saúl Jiménez Fortes, aún sin fecha de reaparición.

Aguado y Roca no se vuelven a ver

Las negociaciones para cerrar el abono de la temporada taurina en la capital andaluza han tenido a los mentideros de la Calle Adriano echando humo las últimas semanas, sobre todo por la confección del cartel del Domingo de Resurrección. Esta fecha ha estado reservada a toreros del gusto de la afición sevillana y a triunfadores de la Feria de Abril.

Ramón Valencia, gerente de Pagés y apoderado de Roca Rey.

El año pasado fue indiscutible el triunfo de Pablo Aguado al cortar cuatro orejas en la corrida de Jandilla del 10 de mayo y salir por la Puerta del Príncipe en su única actuación en el abono hispalense. En ese encierro también estaban Morante de la Puebla y Roca Rey, que venía de haber estado a punto de salir a hombros hacia el Paseo de Colón por primera vez desde que es matador de torosos cuando le pidieron un rabo que no se le concedió.

Desde entonces el peruano y el nuevo ídolo de la afición sevillana no se han vuelto a cruzar en ningún cartel por la lesión del peruano, que cortó la temporada en pleno verano. Todo indica que, al menos en Sevilla, no se volverán a ver las caras esta temporada.

Ramón Valencia, gerente de la empresa Pagés y apoderado de Roca Rey junto a José Antonio Campuzano, ha explicado en la rueda de prensa de la presentación de los carteles que Aguado no quiso entrar en el cartel del Domingo de Resurrección porque la ganadería era la de Garcigrande. Aseguró que "Pablo Aguado mató varias corridas de este hierro el año pasado y que no iba a poner pegas" pero que en esta ocasión ha rechazado hacerlo. Lo cierto es que la afición espera ese reencuentro entre ambos matadores de toros que sólo ocurrió una vez y que se llevó el sevillano.

Todos los festejos de la temporada 2020 en Sevilla.

Todos los carteles del abono de Sevilla

Domingo, 12 de abril. Domingo de Resurrección. Toros de Domingo Hernández y Garcigrande para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Roca Rey.

Domingo, 19 de abril. Toros de La Palmosilla para López Simón, David de Miranda y Ángel Jiménez.

Miércoles, 22 de abril. Toros de Fuente Ymbro para Juan Leal, Juan Ortega y Rafael Serna.

Jueves, 23 de abril. Toros de Jandilla-Vegahermosa para Morante de la Puebla, Cayetano y Pablo Aguado.

Viernes, 24 de abril. Toros de Garcigrande y Domingo Hernández para Antonio Ferrera, El Juli y José María Manzanares.

Sábado, 25 de abril. Toros de Victorino Martín para Curro Díaz, Emilio de Justo y Román.

Domingo, 26 de abril. Toros de rejones de San Pelayo para Andrés Romero, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Lunes, 27 de abril. Toros de Victoriano del Río-Toros de Cortés para El Juli, Talavante y Roca Rey.

Martes, 28 de abril. Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, Morante de la Puebla y Pablo Aguado.

Miércoles. 29 de abril. Toros de Santiago Domecq para Antonio Ferrera, Diego Urdiales y Miguel Ángel Perera.

Jueves, 30 de abril. Toros de Núñez del Cuvillo para Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante y Pablo Aguado.

Viernes, 1 de mayo. Toros de Hermanos García Jiménez, Olga Jiménez y Peña de Francia para El Fandi, Daniel Luque y Ginés Marín.

Sábado, 2 de mayo. Toros de Núñez del Cuvillo para Sebastián Castella, José María Manzanares y Roca Rey.

Domingo, 3 de mayo. Toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Rubén Pinar.

Feria de San Miguel

Viernes, 25 de septiembre. Novillos de distintas ganaderías para los triunfadores del certamen de novilladas de la Fundación Toro de Lidia. Mano a mano.

Sábado, 26 de septiembre.Toros de Victoriano del Río para Ponce, José María Manzanares y Roca Rey.

Domingo, 27 de septiembre. Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Pablo Aguado.

Novilladas con picadores