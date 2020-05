La crisis del coronavirus que se ha agravado por la inacción gubernamental durante semanas está condenando a muchos sectores a la dependencia casi absoluta del presupuesto público. Es el caso general de la mayoría de las industrias culturales y en especial de la tauromaquia, que se enfrenta a la temporada más complicada de su historia.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el torero y director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Abellán, ha comentado el hartazgo de los profesionales de la tauromaquia con el Gobierno tras el rechazo a las ayudas al sector por parte del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y los ataques de Pablo Iglesias.

Abellán ha dicho que "ha llegado un momento en el que hemos dicho basta" por "el menosprecio y el poco interés del ministro Uribes a las peticiones del sector taurino". Ha contado que han dirigido "más de 10 cartas en las que se han adherido más de 600 entidades" y que recogen "las 37 peticiones de ayuda". El torero ha señalado que el ministro de Cultura "ha delegado en el secretario general" y que "todavía estamos esperando la contestación" con "un sector que está en una situación dramática".

Sobre las ayudas "con carácter extraordinario para todo el sector cultual" que prometió el ministerio de Cultura ha contado que "la contestación del SEPE es que el sector taurino no puede acogerse a ellas porque son para artistas en espacios públicos". En este sentido ha dicho que "nuestra sorpresa es que el artículo 1.3 del Real Decreto 1435/1985 del 1 de agosto reconoce a los toreros como artistas en espacios públicos y sientan jurisprudencia algunas sentencias del Tribunal Constitucional". Cree que esto "además de indignante muestra una vez más la discriminación sin ningún sentido del ministro de cultura a la industria cultural más importante de este país muy por encima del cine español, del teatro y la danza".

Industria cultural más importante de España

El director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que tuvo un encontronazo hace unas semanas con la actriz Sara Sálamo, ha remarcado la importancia de la tauromaquia en el tejido cultural, como espectáculo de masas, su aportación a las arcas públicas y la falta de consideración que tiene a la hora de que se repartan ayudas públicas.

Sobre el "menosprecio o desprecio absoluto" del ministro de Cultura el torero ha recordado cómo "ni tan siquiera menciona la tauromaquia cuando se refiere públicamente a cualquier industria personal". Esta actitud del Gobierno ha colmado el vaso de la paciencia de un sector que "a partir de ahora" van a hacer "las reclamaciones oportunas y llevaremos ante la Justicia a todas las administraciones que nos sigan ninguneando como industria cultural más importante de este país".

En este sentido el torero ha señalado los números que aúpan a la tauromaquia por encima de otras industrias culturales altamente subvencionadas desde los PGE. Ha dicho que en cuanto a pago de IVA, Seguridad Social y los impuestos que se pagan por los cánones de las plazas son "millonarios" siendo "el segundo espectáculo de masas que más público consigue congregar en un recinto". Por estos motivos cree que "tenemos que solicitar de una vez por todas no más que el resto de industrias culturales a las que muestro mi apoyo y solidaridad sino que se nos dé el sitio que merecemos".

Abellán ve "llamativo" que de los PGE "el teatro recibe más de 10 millones, la música y la danza más de 30 y el cine nacional más de 70" mientras los toros "65.000 euros". "Creo que es le momento de equipararnos en igualdad de condiciones porque lo que se está haciendo con la tauromaquia es cuanto menos vejatorio, discriminatorio y estoy convencido que incluso ilegal", ha apuntado.

Pablo Aguado cruza la Puerta del Príncipe en la histórica tarde de la Feria de Sevilla.

"Al final estamos solicitando las migajas al Gobierno" ha dicho Miguel Abellán que al hablar de los números de la tauromaquia ha recordado que el año pasado "más de 6 millones de personas fueron a las plazas (1 millón a Las Ventas), 20 millones a los festejos populares y el Museo Taurino es el 5º más visitado de la CAM con más de 100.000 visitantes". "¿Quién quiere ocultar esta realidad? ¿Quién quiere negar la evidencia cuando es tan aplastante?", se ha preguntado.

"En este país no sólo están menospreciando a los millones de españoles que acuden libremente a los espectáculos taurinos sino a las 200.000 familias que condenan a la pobreza y al ostracismo", ha dicho Miguel Abellán. El torero ha remarcado que la tauromaquia y sus profesionales siempre han "mantenido una actitud de perfil bajo" porque "nunca hemos querido entrar en un conflicto y creemos que nunca se ha tenido que politizar la fiesta de los toros". En este sentido ha afirmado que "la Fiesta, como la cultura, sólo y exclusivamente le debe pertenecer al pueblo. La cultura tiene que ser siempre libre".

Abellán ha indicado que "en los poco más de 40 años que llevamos en un país en democracia ningún poder público, ningún ministro de Cultura, le negó el pan y la sal a ninguno de sus ciudadanos". Cree que "sistemáticamente se les está negando la posibilidad de trabajar libremente a los profesionales del sector taurino y a los que viven de forma directa e indirecta de la tauromaquia". El torero ha remarcado que "basta ya que se ningunee a una profesión que lo único que ha hecho en este país es dar alegrías a las arcas del Estado de manera millonaria anualmente y lo que percibe es absolutamente nada, el desprecio, el silencio y la ignorancia".

También ha tenido palabras para el vicepresidente Pablo Iglesias quién "argumentó en el Senado que le molesta enormemente que se compare la tauromaquia con una práctica cultural". Abellán ha increpado directamente a Iglesias y ha dicho: "la cultura no necesita ni de sus gustos y ni de sus decisiones. La cultura es libre y pertenece exclusivamente al pueblo y está condenando a 200.000 familias a la penuria y en breve espacio de tiempo a la hambruna. Creo que es más digno de un régimen totalitario y dictador que de un vicepresidente de un país en el que debe ver a todos sus ciudadanos por igual y no prevalecer nunca su gusto personal sobre un derecho constitucional".

Situación dramática en el campo bravo

Uno de los puntos más débiles del sector es la situación de las ganaderías de toros de lidia. Miguel Abellán ha dicho que son muchas las que "dramáticamente este año subsistían con la posibilidad de participar en festejos mayores o menores". Ha dicho que se le cae "el alma" cada vez que ve "camiones y camiones llenos de toros de lidia criados durante años directos al matadero".

La ganadería de Victoriano del Río en Madrid.

El torero ha recordado que el coste de producción de un toro de lidia ronda "los 4.000 o 5.000 euros" y que van al matadero por "400 o 350 euros" al no poder ser lidiados en las plazas. Abellán ha afirmado que "las pérdidas económicas hacen insostenible que muchos ganaderos puedan subsistir en un año en el que no van a poder vender un animal".

En este sentido ha contado que desde la Comunidad de Madrid están "intentando" que "el Gobierno nos reconozca la importancia para este país de la industria de la tauromaquia" porque "los ganaderos son los que más están sufriendo esta terrible pandemia" ya que "los animales siguen comiendo en el campo y el personal que cuida de ellos sigue manteniendo unos costes elevadísimos". Cree que las medidas de restricción de aforos a una persona cada 9 metros cuadrados en las futuras fases de la desescalada están tomadas "con la única idea de seguir asfixiando y aboliendo" la fiesta de los toros.

Corridas a puerta cerrada televisadas

Desde el sector se ha lanzado la propuesta de celebrar corridas a puerta cerrada y retransmitirlas por la televisión como se hace con el fútbol. El director gerente del Centro de Asuntos Taurinos ha recordado que "el fútbol se puede mantener gracias a la televisión, los sponsors, las firmas que patrocinan a jugadores y equipos" y que "desgraciadamente en la tauromaquia el único sponsor que tenemos es el aficionado que pasa por taquilla y que accede a un recinto en el que puede disfrutar de su pasión". En este sentido ha recordado que "la tauromaquia no tiene quien consiga costear los costes de producción que son elevadísimos".

Sobre las corridas televisadas ha dicho que no sabe "en qué punto está ese proyecto" pero que él no es "partidario de que se celebren festejos donde uno de los protagonistas está ausente, que es el público. Es la fiesta del pueblo y si no hay pueblo no hay fiesta. No tendría ninguna lógica ni ningún sentido jugarse la vida sin nadie que te pueda admirar, aplaudir lo que en un momento eres capaz de crear". Sin embargo ha dicho que se sumaría a "lo que mis compañeros pensaran que es lo más oportuno en este momento extraordinario".