Victorino Martín: "El mundo del toro se siente discriminado y casi perseguido"

El presidente de la Fundación del Toro de Lidia (FTL) y ganadero de bravo, Victorino Martín, ha subrayado este miércoles que en muchas ocasiones se sienten "discriminados y casi casi hasta, no digo perseguidos, pero casi".

Victorino ha hecho estas declaraciones tras reunirse en Mérida con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, donde el presidente de la FTL ha reivindicado que les traten como se merecen, por la importancia cultural y económica del mundo del toro. En este sentido, ha destacado que la tauromaquia es la expresión cultural popular más importante de España y que vía impuestos aporta 549 millones de euros anuales, aunque solo reciben de los presupuestos del Estado 65.000 euros.

El ganadero ha reclamado que los sectores más sensibles dentro del mundo del toro tengan ayudas y coberturas como otros profesionales para afrontar la crisis provocada por el coronavirus."Lo único que queremos es que nos respeten como lo que somos", ya que ha asegurado en esta crisis han sido "muy discriminados" en el tema de ayudas, ya que nadie hablaba de ellos.

Además ha advertido de que a algunos gobernantes, e incluso también a algunas personas dentro del mundo del toro, les da "vergüenza" reconocer su importancia. Sin embargo ha aseverado que no van "a aguantar más", como le ha hecho saber vía telefónica al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, después de que el sector pidiera su dimisión la semana pasada. A partir de ahora el que quiera la cartera de Cultura en España, "sea del color que sea", va a ser el "ministro de la tauromaquia y reconocer a la tauromaquia", ha avisado.

Hace unos días el torero y director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Abellán, recordó en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que la tauromaquia es "la industria cultural más importante de España".

Movilizaciones desde el sector del toro

Sobre posibles movilizaciones, el ganadero ha anunciado que han dado a Rodríguez Uribes el margen de confianza que les ha pedido y van a esperar a ver si en su comparecencia de este viernes en una comisión del Congreso anuncia el "trato justo" prometido.

En la reunión también han participado el ganadero Borja Domecq y los matadores de toros Cayetano Rivera y Miguel Ángel Perera quién ha solicitado que en la vuelta a la actividad se les trate igual que a otros sectores y ha asegurado que también hay personas muy necesitadas dentro del mundo del toro, ya que no tienen ingresos por el parón.

Sobre su respuesta al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha dicho que fue la opinión de un profesional que se siente "marginado" y "despreciado".

"A nosotros nos incomoda usted", señaló Perera tras la intervención de Iglesias en el Senado.

A su juicio, el mundo del toro no entiende de ideologías, ya que nace de la cultura de los pueblos.

"No tiene que gobernar por sus aficiones y por sus gustos, y por los de sus socios de gobierno", ha señalado hoy Perera, que ha pedido que no se use el toro como "arma política" porque ellos acaban siendo siempre los perjudicados. El ganadero y el matador han coincidido en destacar el apoyo que Fernández Vara ha dado al mundo del toro, al entender su importancia cultural y económica.