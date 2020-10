Rodríguez Uribes asegura que no debe "recomendar" ir a los toros pero sí al teatro

El ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes (Valencia, 1968), se sometió este domingo en El Mundo a las preguntas de 13 representantes del sector cultural como Emilio Gutiérrez Caba, Loquillo, Manuel Vilas o Juan Diego Botto, sobre diferentes cuestiones que atañen a su cartera.

El matador de toros Pablo Aguado preguntó al ministro sobre por qué el Gobierno "excluye y margina la tauromaquia de manera sistemática". Rodríguez Uribes negó este extremo: "Yo tengo respeto por la tauromaquia, como no puede ser de otra forma". Sin embargo, añadió que no puede recomendar acudir a las plazas. "Es que yo no debo recomendar ir a los toros. No debo". Aguado quiso ahondar en esta respuesta y le preguntó por qué entonces si podía recomendar ir al teatro. "Pero el teatro es diferente en el sentido de que es una cuestión pacífica. El teatro no despierta polémicas", respondió Uribes, según puede leerse en El Mundo.

"Yo creo que mi deber es de respeto institucional, de cumplir con la ley, que por supuesto, pero creo que tampoco debo animar a la gente a ir a los toros. La gente puede ir a los toros porque este es un país libre, pero yo no creo que deba animar a ir los toros", añadió el ministro de Cultura.

Otra de las perlas que deja el ministro es en respuesta a la escritora Elizabeth Duval, que animó a Rodríguez Uribes a hacer autocrítica. "Seguramente me he equivocado, sin duda, pero todo lo he hecho con la mejor voluntad, con la mejor disposición y con toda mi capacidad y la de mi equipo", respondió, a lo que Duval quiso concretar en qué había errado. "Pues mira, el otro día me hubiera gustado ir a ver a Nadal, que es un portento y una maravilla, y no fui. También pensé que no debía salir en una situación de crisis, y además al día siguiente a primera hora teníamos la Fiesta Nacional, pero a posteriori pensé que me había equivocado. Ese es el más reciente", contesta el ministro.

En esta entrevista coral, Rodríguez Uribes repasa igualmente el estado de las salas de cine, los proyectos políticos de Estado para transformar la lengua española en una lengua de ciencia con prestigio internacional, o las estrategias para dar su sitio a la danza española.