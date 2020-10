La pandemia del coronavirus ha colocado al mundo del toro en una situación extrema en la que los ganaderos de bravo son los que se encuentran más perjudicados. Además ha llevado al límite a las decenas de miles de familias que viven directa o indirectamente de este sector. Para colmo, los enemigos de la Fiesta han visto en este momento de debilidad la ocasión perfecta para intentar acabar con ella.

En el programa Es Toros de esRadio el ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín hijo, ha comentado algunos asuntos que en los últimos días han llenado los titulares más allá del resultado artístico de lo que sucede en los pocos festejos que se están celebrando. La semana pasada el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, respondió en el diario El Mundo al torero Pablo Aguado asegurando que no debe "recomendar" ir a los toros y sí al teatro.

Sobre este tema Victorino aseguró que "el que quiera ser ministro de Cultura en España tiene que apoyar a la tauromaquia por ley". "En España el ministro de Cultura es el ministro de la tauromaquia, dependemos de él", remarcó el ganadero. Para el presidente de la FTL la tauromaquia "es algo muy importante en este país desde el punto de vista cultural, social, económico, de preservación de la naturaleza, de lucha contra el cambio climático y, por supuesto, de biodiversidad".

El otro asunto político que en los últimos días ha afectado a la tauromaquia es la negativa de los socialistas europeos de incluir a los ganaderos de bravo en la futura PAC. Victorino Martín aseguró que "no es la primera vez que ha pasado" y explicó que "el Parlamento aprueba unas enmiendas, luego pasan al Consejo y luego son los distintos estados miembros los que dan viabilidad o no a estas propuestas". "Lo más normal es que no salga" apuntó el ganadero.

"Da mucha rabia que europarlamentarios que nos representan a todos que tienen sueldos que rondan los 9.000 euros mensuales más primas desde su poltrona están negándole los ingresos mínimos a muchas familias para seguir una actividad legal, legítima y además respetuosa con el medioambiente" dijo Victorino Martín que afirmó que "si alguna actividad cumple los requisitos por los que se creó la PAC esa es la cría del toro bravo". Achacó a "la ideología y a las manías persecutorias" contra la tauromaquia la posición de los socialistas europeos y pidió que se guiaran "por factores objetivos".

Uno de los toros de Victorino Martín en la finca Las Tiesas.

En este sentido el ganadero contó que "hay un desconocimiento muy grande de lo que representa el ganado de lidia en este país". Dijo Victorino que "siempre se habla de la dehesa como un ecosistema ideal creado por el hombre de perfecto equilibrio y sostenibilidad" y que "más de la tercera parte del terreno adehesado de la península ibérica está ocupado por ganaderías de lidia". Por este motivo el presidente de la FTL señaló que "el ganadero de lidia es un gestor medioambiental brutal" y que "sólo por eso tenía que tener una atención y un interés especial en la sociedad". También indicó que "no se nos da la verdadera importancia y el verdadero valor que tenemos".

Victorino recordó que los ganaderos de bravo preservan "una población vacuna de un valor incalculable" porque "lo que llamamos encastes son razas en sí mismas". "La biodiversidad y la variabilidad genética que se da en las dehesas de bravo tanto dentro de las propias ganaderías como todas las especies animales y vegetales que se crían alrededor del toro es brutal", señaló.

Crisis y esperanza para el sector

El sector lleva pidiendo ayudas a las distintas administraciones desde que empezó la pandemia. Ya sea para que no se excluya a los subalternos en el SEPE como a los propios ganaderos para que no manden al matadero parte de sus vacadas, como lleva sucediendo desde hace meses.

Victorino Martín comentó que "salvo contadas excepciones la única ayuda real ha sido la que ha dado la Comunidad de Madrid". Esta ayuda supone que "un ganadero que tenga más de 66 vacas reproductoras va a recibir 107.000 euros" también dijo que en "en la Comunidad Valenciana también hay una ayuda interesante para los ganaderos de esa región".

"Somos los grandes paganinis de esta crisis", indicó el presidente de la FTL. Dijo que "cada uno sale como puede pero la mayoría no teníamos fondos propios, nos hemos tenido que hipotecar para salir adelante". En la próxima temporada la mayoría de los ganaderos que no hayan mandado al matadero a los toros que se tenían que haber lidiado se van a juntar "con dos camadas" algo que es "dramático". "Se calcula que va a haber una disminución de vacas reproductoras de entre el 30% y el 50%, la pérdida genética que se va a producir es irreparable", remarcó.

Para intentar mitigar parte de este drama en el que vive el mundo del toro la Fundación Toro de Lidia lanzó hace un mes la Gira de la Reconstrucción de la tauromaquia. El ganadero y presidente de la entidad dijo que "está funcionando a destajo" y que "quizá haya gente que no entienda que nos hayamos metido a provocar festejos como la GdR, los certámenes de novilladas en Andalucía y CyL". Piensa que "son momentos en los que hay que arrimar el hombro" y que ha servido esta situación para "ver las debilidades que tiene el mundo del toro".

Cayetano Rivera, Miguel Ángel Perera acompañan a Victorino Martín en la reunión con Fernández Vara.

Por ese motivo la FTL decidió que tenían que "estar presentes en la sociedad" y Victorino explicó que "lo más importante que se ha conseguido con todo esto es: primero, poder hablar con las administraciones y quitarles el complejo de apostar por el mundo del toro y, segundo, la unión del sector". "La Gira de la Reconstrucción ha salido porque todo el sector se ha unido, y ese ha sido el gran logro", sentenció el ganadero..

Victorino Martín ve en la GdR un soplo de aire para "mirar con optimismo al futuro". El ganadero añadió que "no es lo que se ha conseguido este año, es lo que se consigue de cara al futuro". Explicó que "a parte de esa unión se van a conseguir unos fondos para el año próximo poder organizar festejos en plazas de tercera y cuarta" y poder celebrar también "novilladas picadas".

Ecologismo contra animalismo

Otro de los asuntos que trató el ganadero es como el animalismo está aumentando su influencia y como choca contra el ecologismo bien entendido. Aseguró que es "un negocio" y que "hay que distinguir entre ecologistas y animalistas".

Dijo que "hay ecologistas que verdaderamente ya están en contra del animalismo y defienden la explotación de animales por el hombre, el uso del ganado y el pastoreo porque conocen realmente lo que es el campo y lo que es el medio ambiente". Se refirió además a los "ecolojetas de ciudad que no saben distinguir lo que va bien para la prevención y el equilibrio de los ecosistemas y lo convierten en un negocio". Éstos "sacan dinero y viven de eso" y cree que "ya va siendo hora que se nos valore toda la labor que hacemos los ganaderos para la biodiversidad, lucha contra el cambio climático y la desertización".