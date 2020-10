La Gira de la Reconstrucción de la tauromaquia organizada por la Fundación Toro de Lidia, y apoyada por los diferentes sectores profesionales dentro del mundo del toro, se encuentra marchando a toda máquina. Las principales figuras del toreo, salvo las excepciones de Morante de la Puebla, Roca Rey y José Mª Manzanares, dieron el paso para torear sin remuneración para intentar ayudar de la mejor manera a la recuperación después de lo más duro de la pandemia del coronavirus.

En el programa Es Toros de esRadio uno de los protagonistas de los últimos festejos de la Gira de la Reconstrucción, y una de las figuras del toreo actual, Miguel Ángel Perera, habló de la temporada de 2020, de su concepto, de sus ganaderías predilectas y del cambio generacional que se está produciendo en el escalafón taurino desde hace pocos años.

El torero extremeño dijo que "sobra explicar y decir como ha sido esta temporada para todos". Aseguró "a pesar de todo" se siente "un privilegiado por haber toreado cuatro corridas" en este 2020 tan complicado. Recordó su triunfo en Huelva a principios de agosto y dijo que es una de sus plazas "talismán". También su paso por Mérida, un festival en Beziérs y los manos a manos de Nimes y Barcarrota (Badajoz). En este último cuajó dos faenas a los toros de Fuente Ymbro cortando dos orejas al toro Retama.

Triunfo de Miguel Àngel Perera en Barcarrota ante el mejor toro de Fuente Ymbro, premiado con la vuelta al ruedo. Garrido, con un lote exigente, corta una oreja a cada toro. pic.twitter.com/MfInaA5zy5 — Toros (@toros) October 24, 2020

"De las 41 o 42 corridas del año pasado a esto, fíjate la diferencia" dijo el matador de toros que remarcó que "como está el panorama y como ha estado el año tengo que ser honesto conmigo y sentirme un privilegiado". "Así me lo he tomado cada vez que me he puesto de luces, como un privilegio este año", apuntó.

Perera cree que "todos somos conscientes de lo duro y la dificultad que tenemos ahora por delante". El torero aseguró que "no podemos mirar atrás nadie del sector desde los periodistas, aficionados y, por supuesto, todos los profesionales directos o indirectos". "Creo que lo último que tenemos que perder es la esperanza y la confianza" ya que "son tiempos de trabajar unidos y con paso firme", afirmó.

Un torero poderoso

Miguel Ángel Perera también habló de su concepto del toreo. Contó que cree que "el secreto" de su profesión es "la ambición, el querer mejorar y no quedarte estancado". Explicó que ha tenido "la suerte" de "compartir 11 años" de su vida taurina con Fernando Cepeda, "un torero extraordinario". "He intentado aprender mucho de él aunque luego evidentemente uno es el que se pone delante del toro", apuntó.

Natural de Miguel Ángel Perera en Madrid.

"Siempre he reconocido que me ha costado mucho más encontrar mi sitio y encontrar mi toreo con el capote que con la muleta. Con la muleta siempre lo he visto muy claro y creo que tengo bastante claridad y una técnica que con el paso de los años he ido adquiriendo" dijo el torero. "Con el capote siempre me ha costado mucho más acompasar la embestida de los toros que salen con más fuerza de salida", explicó. Perea también añadió que cuaja a más toros y que "será fruto de la insistencia y de perseguir la redondez con el capote igual que con la muleta".

"Soy muy consciente de que cuanto más luzco y cuanto más puedo sacar el toreo que yo siento es con el toro que me lo permite y que tiene ese punto de vibración y de emoción" contestó el torero cuando le preguntaron sobre su concepto del toreo. También dijo que es un torero que ha "apostado mucho por dejar los toros bastantes crudos en el caballo" algo que la ha costado "algún debate" con la afición. "Una cosa es que el toro no tenga raza o bravura para acometer dos o tres veces al caballo y otra cosa es que el torero se sienta con la capacidad y con la apuesta de pasar esa raya y de confiar en su muleta, su poderío y saber que su toreo luce más cuando el toro tiene esa alegría y esa vibración en la embestida", explicó.

El torero contó que "siempre" ha "ahondado y buscado profundizar en mi toreo, en torear largo, torear por abajo, intentar reducir o ralentizar las embestidas". Cree que son "los pilares o la base" de su toreo y el concepto que él siente.

La embestida que busca para hacer el toreo

Sobre la apertura de las figuras hacia ciertas ganaderías Perera señaló que él ha sido un torero que cuando ha tenido que abrirse y "hacer otro tipo de apuestas" las ha hecho. En cuanto a los distintos encastes algo que a las figuras del toreo muchas veces se les reprocha no torearlos recordó que él ha lidiado toros de "Núñez, Domecq, Albaserrada, Lisardo, La Quinta…" y que ha sido "el único torero que hasta ahora ha cortado dos orejas a un toro de Adolfo en Madrid".

Dijo que "no es una cuestión de encastes o de ganaderías, es una cuestión de embestidas". Para Miguel Ángel Perera lo que busca "es una forma de embestir para poder hacer le toreo que yo siento" y le da igual que "sea el toro cárdeno, berrendo en negro o colorado". Para el matador de toros extremeño "al final el torero está en la plaza para triunfar y buscar su triunfo con la embestida que le permite desarrollar y hacer el toreo".

Perera en una de sus salidas a hombros de Las Ventas.

"Los toreros tenemos predilección, o confianza, en algunas ganaderías más que con otras" remarcó Perera. Dijo que él le pasa "con otras ganaderías que a lo mejor no me acartelo porque no he tenido afinidad, triunfo o éxito". En este sentido explicó que "te decantas por una ganadería que tiene un tipo toro con un tipo de embestida" y habló de Fuente Ymbro. El torero extremeño tiene una larga relación con esta ganadería propiedad del cordobés Ricardo Gallardo. Contó que tiene "dos indultos con Fuente Ymbro, uno en Valencia y otro en Murcia y un montón de triunfos". Cree que ha tenido "suerte con esa ganadería" y haber "apostado por ella".

Relevo generacional

En los últimos años en el toreo han aparecido nuevos valores que han puesto patas arriba el escalafón. Preguntado sobre esta cuestión Miguel Ángel Perera, que cumplió quince años de alternativa el año pasado, dijo que "es ley de vida" y que "nos ha pasado a todos".

"Cuando yo irrumpí en 2004, mis triunfos de novillero me avalaban", recordó. "Iba metiendo cabeza en los carteles y cuando tuve la oportunidad de romper fuerte fue en las temporadas de 2007 y 2008", añadió el matador de toros. Perera aseguró que "afortunadamente para la Fiesta han irrumpido nombres con muchísima fuerza como Roca Rey, Pablo Aguado y no me quiero olvidar de Ginés Marín, José Garrido, Román y de tantos toreros jóvenes". También tuvo palabras para Emilio de Justo del que dijo que "ha roto con fuerza ahora después de los años que llevaba ahí".

Miguel Ángel Perera piensa que la llegada de nuevos valores "es un revulsivo para el toreo y para nada en absoluto es incómodo". Es algo "que es la ley de todos los sectores, aquí la gente joven es la que se tiene que abrir camino y echarlos a pelear con los que llevan más tiempo". "Es bonito medirte con el que viene y saber que los que llevamos más tiempo es por esos méritos y no nos iremos hasta que no veamos que somos capaces de seguir al mismo nivel que se nos exige", remarcó.