Santiago Domecq, ganadero de bravo: "El Gobierno es nuestro principal enemigo"

Tras el desastre que supuso para la tauromaquia la temporada de 2021en la que se dieron casi un 90% menos de espectáculos que en la anterior, muchos esperaban que la de 2021 fuera la del resurgir. Sin embargo, en las últimas semanas, y con la tercera ola de la pandemia arreciando, se han cancelado o aplazado las primeras ferias a ambos lados de los Pirineos. La última ha sido San Fermín, que se suma a la larga lista de Valencia, Castellón, Arlés, Valdemorillo, Olivenza y, posiblemente, Sevilla y Madrid.

Este contratiempo ha pillado al ganadero Santiago Domecq, y a gran parte del sector, "con el pie cambiado", como contó en el programa Es Toros de esRadio. Domecq, uno de los ganaderos que más interés ha despertado en la afición en los últimos años, aseguró que "la Fiesta en sí, desde antes del problema de la pandemia, necesitaba una modernización en todos sus estamentos". La crisis del coronavirus lo que ha hecho con esta reestructuración es que "ahora lo ha puesto como sumamente necesario".

En 2020 pudo lidiar cinco toros. Uno, Afortunado, en la corrida concurso de Arlés, en la que salió vencedor después de caer en manos del diestro francés Adrien Salenc, y otros cuatro en la corrida celebrada en Cabra (Córdoba) que inauguró la Gira de la Reconstrucción de la Fundación Toro de Lidia. Esta corrida bastante completa de la ganadería andaluza y que torearon Manuel Escribano y Román le tocó en suerte a este último el toro Emperador, reconocido como uno de los toros de la temporada. Santiago Domecq aseguró que "tuvimos suerte, el de arriba nos acompañó y salieron las cosa bien. Por lo menos, después de lidiar sólo cinco toros y que salgan así te reconforta mucho".

Gran inicio en Cabra de la 'Gira de Reconstrucción' con una extraordinaria corrida de Santiago Domecq. El último toro premiado con la vuelta al ruedo y desorejado por Román. Manuel Escribano, firme y templado logra una oreja en cada toro. pic.twitter.com/6rqupqingb — Toros (@toros) September 24, 2020

Para capear la crisis que la pandemia ha supuesto para la campaña brava el ganadero ha tenido que hacer una criba en su vacada. Como muchos ganaderos de bravo, en la ganadería de Santiago Domecq han tenido que sacrificar un número importante de cabezas de ganado y "con los mismos gastos" que en una temporada normal. Domecq dijo que han "quitado 50 vacas" y han "apretado la selección". "Espero que cuando caliente el sol, con todas las medidas que estamos tomando y nos acompañe con la vacuna, haya algo y se puedan dar cosas", apuntó.

El ganadero, que espera que la temporada pueda desarrollarse cuando la situación sanitaria lo permita, contó que afronta 2021 "con esperanzas y con ilusión" porque le han pedido corridas "para plazas importantes". "En ese sentido la ilusión la tengo, que después se realice o no, o esto se desarrolle, sólo Dios lo sabe", aseguró. En su ganadería siguen "trabajando igual que antes, con la preparación de los toros y la selección, todo igual". En este sentido, indicó que continúan preparándose porque "a las plazas con las que, en teoría, estamos comprometidos hay que ir con las máximas garantías". Hace unos días compartieron en sus redes sociales unas imágenes del torero Andrés Roca Rey toreando en su finca.

Faena de Andrés Roca Rey a este toro n9, Afortunado de nombre y afortunado de haber caído en manos de este grandioso torero. Una tarde inolvidable. pic.twitter.com/cS8v44kqC1 — Ganadería Santiago Domecq (@santiagodomecqb) February 5, 2021

"El año pasado el (ganadero) que no mató toros tendrá algún cinqueño, que me imagino que muchos no se podrán lidiar porque habrá exceso de toros" señaló el criador de toros bravos que dijo que "los toreros no tendrán muchas ganas de lidiar los cinqueños, exceptuando algunas plazas y algunas ganaderías". Sobre la situación añadió: "A ver cómo aguantamos esto porque no es fácil. Los números ya de por sí eran complicados antes (de la pandemia), excepto para algunas ganaderías concretas, para el resto, ahora se va a poner complicado, incluso para esas ganaderías".

Un Gobierno contra la tauromaquia

Santiago Domecq también dio su opinión por la discriminación que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo contra la tauromaquia. Especialmente la parte podemita del Ejecutivo que, durante la pandemia, no reconoció a los trabajadores de la tauromaquia como beneficiarios de las ayudas al sector cultural o los ataques de la Dirección General de Derechos de los Animales que dirige Sergio Torres y que está vinculada a la cartera de Pablo Iglesias. El criador de toros bravos dijo que "con este Gobierno tenemos el enemigo totalmente enfrente". "Nuestro Gobierno es nuestro principal enemigo".

"Después están las asociaciones animalistas y ecologistas que, por supuesto, ellos se quieren hacer con sus votos pero al Gobierno y al mundo político, exceptuando algunos de distintas CCAA, alcaldes y algún partido de la oposición, les chirría el mundo de los toros", remarcó. El ganadero dijo que esta discriminación "no tiene nombre" y recordó que "lo que reportamos nosotros a las arcas de la Administración es muchísimo" y que "ellos saben el momento que estamos pasando... que la Administración anime a esto, la verdad es que duele".