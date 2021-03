La Fundación Toro de Lidia ha presentado este miércoles, en el Auditorio CentroCentro de Madrid, el Instituto Juan Belmonte, un think tank que, en palabras del presidente de la institución, Victorino Martín, es "necesario en un mundo en el que nos están bombardeando a diario con ideas y filosofías, donde nos quieren aleccionar sobre cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que pensar", y que dará la "batalla ideológica necesaria e imprescindible" contra el animalismo, "una filosofía urbanita y anglosajona que pretende igualar a los hombres con los animales". "Si ellos (los animalistas) tienen los medios económicos, nosotros tenemos la fuerza de la razón, de nuestra tradición, tenemos a Platón, a Aristóteles y a Cicerón, a toda la cultura mediterránea que se ha fijado en el toro como tótem", ha añadido.

El acto, al que han acudido toreros como Cristina Sánchez, El Fundi o Miguel Abellán, ganaderos como Juan Pedro Domecq o María Jesús Gualda, y políticos como Ana Beltrán (PP), Carlos García Adanero (UPN), Fernando Martínez Vidal (Vox) o María Muñoz (Cs), ha sido introducido por el director general de la FTL, Borja Cardelús; el portavoz y director del instituto, Chapu Apaolaza, ha sido el encargado de explicar los fundamentos del Juan Belmonte, "un ámbito donde la gente pueda debatir en libertad" y en el que se producirá "una conversación entre todo el mundo que tenga algo que decir". El consejo editor de éste estará integrado por, entre otros, el ecólogo Pedro Jordano, el economista Vicente Royuela o el catedrático de Letras Clásicas y doctor en Antropología François Zumbiehl.

En declaraciones a LD, Apaolaza ha señalado que en la FTL se dieron cuenta de que "el toro era una barrera en cuestiones fundamentales de la sociedad: la relación entre el hombre y el animal, el animalismo contra el humanismo, la relación entre el agro y la ciudad, la relación entre libertad y censura, entre el respeto del Estado de derecho y los políticos que, respondiendo a sus gustos, censuran una cultura determinada". "Pensamos siempre que la sociedad debería proteger al mundo del toro, y no es así: es el mundo del toro el que debe proteger a la sociedad", ha agregado.

"No hablamos de toros, sino de civilización"

El portavoz de la FTL sostiene que "en los restaurantes se come carne porque existe el toro; las carnicerías no se apedrean, de momento, porque existe San Isidro, y la gente puede leer a Céline o puede ver el cuadro de Dánae de Tiziano en el Museo del Prado porque se puede ver morir a un animal". El periodista afirma que "no estamos hablando de toros, sino de civilización", de la idea que tenemos de la naturaleza "para medirnos con ella": "Estamos hablando de que, prohibiendo los toros, lo que se pretende y consigue es eliminar las ganaderías, las lecherías, las pollerías… en realidad, se desconfigura todo el campo. Se pretende vaciar de significado el campo".

Además, Apaolaza ha cargado en LD contra quienes piensan que hay que repoblar el campo haciendo "una delegación de la ciudad": "Lo que se reivindica es un campo rico en ecosistemas, en especies y en significados, no la desertificación del que no conoce cómo se llama la encina, cómo se yerra, cómo se acosa y derriba a una vaca, cuándo se desteta a un toro, porque no conocen absolutamente nada: pretenden vaciar de contenido al campo, y es el final del campo".