Con la esperanza de tener una temporada taurina lo más normal posible, dentro de las circunstancias que permita la pandemia del coronavirus, muchos aficionados miran los anuncios de las primeras corridas y ferias que se darán en 2021. Tímidamente ha comenzado oficiosamente la temporada pero realmente será con la Feria de Sevilla, aun en el aire y a la espera de la decisión de la Junta de Andalucía sobre los aforos permitidos, cuando arranque. Un día antes de que las puertas de la Maestranza se abran por primer vez desde 2019 José María Manzanares dará comienzo en Mérida a su temporada. Ese cartel previsto para el 17 de abril contará también con Julián López El Juli y Pablo Aguado y con toros de Luis Algarra.

Fue precisamente en Mérida el 28 de agosto de 2020 donde José María Manzanares se vistió de luces por última vez en la corrida homenaje a Borja Domecq, fallecido de coronavirus al comienzo de la pandemia. Después de ese festejo en el que indultó al toro Palangrero Manzanares se sometió a una operación para intentar acabar con esos dolores de espalda que arrastraba desde diez años atrás.

En el programa Es Toros de esRadio el torero alicantino contó que esta lesión llevaba "sufriéndola desde 2010" cuando fue su primera operación de espalda. "La segunda fue en 2015, la tercera y de cervicales en 2017 y la cuarta en 2018 en la zona lumbar", dijo. "Durante estos diez años siempre he tenido dolores a la hora de entrenar, de torear y he tenido bastantes complicaciones porque tenía pinzado el nervio ciático y, supongo que la gente que padece de este tipo de dolencias me entenderá, para torear, precisamente, hay que meter los riñones, jugar con la cintura… la postura es la más inadecuada", explicó el toreo.

"Llegué a un punto en el que no podía hacer mi vida normal" señaló José María Manzanares destacando que en la corrida de Mérida sufrió "muchísimo" y que le "fallaba la pierna porque también tenía pinzado el nervio motor y estaba bastante mal". El 19 de septiembre entró al quirófano para solucionar de una vez esta lesión y cortó la temporada. Manzanares explicó el alcance de la operación: "Me han quitado el disco que va entre las vértebras y me han puesto un dispositivo de titanio y me lo han anclado con tornillos y, de momento, han sido 4 meses y medio sin poder hacer prácticamente nada hasta que los tornillos y todo eso pues se pegara bien al hueso, a las vértebras".

José María Manzanares

Sobre la recuperación que le lleve a los ruedos en el mes de abril dijo que lleva "poquito tiempo entrenando" pero que se encuentra "muy bien" porque no tiene dolores. "Sí que ha sido una recuperación bastante lenta porque me dijo el médico que al llevar ya tornillos tenía que ser bastante paciente pero, de momento, sin dolores y con los entrenamientos no al 100% pero sí a un 70-75% y voy bastante bien, la verdad" aseguró.

Manzanares espera que esta temporada que está a punto de arrancar "puede ser bonita aunque sea diferente" por las limitaciones de aforo y la pandemia. Con respecto al abono de Sevilla en el que está anunciado tres tardes (el 23 de abril en la de Matilla con El Juli y Paco Ureña, en 1 de mayo en la de Jandilla con El Fandi y Juan Ortega y el 19 de septiembre en la de Garcigrande con Diego Urdiales y Pablo Aguado) dijo que está "tremendamente contento de que al menos se hayan podido hacer los carteles y sean muy rematados".

"No va a ser una feria igual que otros años porque es más corta por las circunstancias pero sí que son carteles muy atractivos", remarcó el torero que destacó la presencia de toreros más veteranos como él y la de figuras emergentes como Pablo Aguado, Andrés Roca Rey o Juan Ortega, otros toreros que también están anunciados tres tardes en el abono maestrante. "Es gente que está generando muchísima ilusión", añadió.

La complicada situación social del toro

José María Manzanares también habló de cómo está siendo percibida la tauromaquia por parte de la sociedad. El matador de toros dijo que "la situación social del mundo del toro es complicada porque hay un movimiento social (en referencia al animalismo) a nivel mundial y no sólo aquí en España que es un poco hipócrita a la hora de juzgar, sobre todo a nuestro mundo". "Se dicen muchas mentiras y se afirma cosas que no son ciertas" para atacar a la tauromaquia.

"Creo que debemos acercarnos un poquito más a ese aficionado que no es 100% aficionado. Los que somos aficionados o los que estamos dentro del mundo del toro lo tenemos claro pero sí debemos de darnos a conocer a esa persona que ni está en contra ni está a favor y que simplemente le hace falta información nuestra", dijo Manzanares

Manzanares con el toro 'Dalia' de Victoriano del Río en Las Ventas.

El torero contó que el del toro "es un mundo muy bonito, de muchísimos valores y de muchísimo interés" y que "hay muchas cosas que no se cuentan". También habló que "hay miedo en algunos sectores por poder hacer una entrevista o un reportaje a un torero por lo que se pueda decir o por los ataques que se puedan recibir". Manzanares cree que "en esta vida hay que ser valiente" y que "hay que hacer caso a los sentimientos de cada uno". También encomendó a "los toreros jóvenes que están saliendo" la "responsabilidad de intentar, al menos, transmitir lo que es realmente el mundo del toro porque no tenemos de qué avergonzarnos. Al revés. Hacemos lo que sentimos y no hacemos para nada lo que ellos dicen y piensan que hacemos. Tenemos todos los argumentos para poder rebatirles".

También destacó el papel de la Fundación Toro de Lidia en este sentido como "está haciendo cosas muy bonitas y muy buenas para nuestro mundo y que están ayudando mucho. Yo creo que a ese carro podíamos unirnos todos y, sobre todo, los toreros más jóvenes". Sobre estos toreros dijo que deben llegar "al mundo social serio" para que "nos entiendan".

"Te pueden gustar o no gustar los toros a nivel estético pero hay tanto por detrás del mundo del toro que no se conoce que cuando explicas tus sentimientos y cómo funciona es que es tremendamente más bello", reflexionó el matador de toros. Manzanares indicó que "hay que ir intentando enfocarlo a esa sociedad que está más desinformada y que, cuando se informa, estoy seguro de que sentiría una curiosidad enorme y nos mostraría un respeto muy grande hacia nosotros".

El perenne recuerdo a su padre

José María Manzanares también habló de su padre y de la influencia que ha tenido en él este gran torero de toreros y que se mantuvo en activo desde que tomó la alternativa hace 50 años y cuya carrera duró hasta el comienzo del siglo XXI.

"Me acuerdo de él todos los días. Prácticamente lo que soy como torero, todo lo que sé, lo que he ido aprendiendo ha sido gracias a sus enseñanzas" dijo el torero. "Se le echa mucho de menos porque era una persona muy especial tanto en lo profesional como en lo personal y van a ser ya 7 años que se fue y parece que uno no se acostumbra a que no esté", añadió.

El matador de toros afirmó que ese recuerdo es perenne porque su preparación es "exactamente igual a la que hacía él. Hago lo mismo: los mismos ejercicios, la misma manera de entrenar y hasta el mismo tiempo. Todo. Como lo he aprendido todo de él yo hago los mismo. Yo siempre lo tengo muy presente en todos los días de mi vida".

El día que José Maria Manzanares cortó la coleta de su padre

"Ha sido un torero en el que ha estado en los 70, los 80, los 90, los 2000; ha sido un torero que ha sido torero de toreros. Para mí es mi espejo, es mi referente y a nivel taurino muchísimos aficionados se acordarán de innumerables faenas que ha podido hacer tanto aquí en España como en Francia como en América. Ha sido una persona muy especial y muy importante para el mundo del toro. Y se celebra su 50 aniversario de alternativa el 24 de junio", contó el torero.

"Igualar a mi padre es muy difícil porque era una persona tremendamente especial en lo taurino como en su forma de ser. Tenía un gancho especial. Atraía miradas, atraía todo", explicó Manzanares hijo. "Su vida no fue fácil al principio porque desde muy chiquitito tuvo que empezar a entrenar. No sé si con 9 o 10 años tuvo que empezar a tener la disciplina de un torero siendo un niño. Teniendo más o menos la edad que va a cumplir ahora mi hijo. Sus inicios fueron muy duros, él se ha ido forjando poquito a poco y ha ido consiguiendo cosas tremendamente importantes siempre desde el amor hacia el toro y desde el sacrificio que es lo que ha ido enseñándome él y es verdad que fue un torero de toreros", añadió.

José Mari Manzanares

Manzanares dijo también de su padre que tuvo que "vivir muchas épocas muy diferentes en el mundo del toro y, gracias a Dios, supo solventarlas todas". El torero cree que "por su concepto del toreo y su forma de interpretar es lo que más queda". Por estas razones el matador de toros afirmó que "es muy difícil que llegue a poder igualarle porque soy su hijo pero a la vez somos toreros diferentes. Yo intento quedarme con lo que él me enseñó, lo pongo en práctica, hago los mismo… cuando estaba vivo intenté que se sintiera orgulloso y ahora que ya no está pues intento que esté orgulloso desde el cielo".

"El que tiene que defender el apellido Manzanares ahora soy yo y lo hago con muchísimo cariño y para mí no es presión. Fue presión al principio de mi carrera, en los primeros años de alternativa en los que uno no tiene experiencia y aguantar esa presión no era fácil. Ahora lo hago muy feliz y muy orgulloso de ser hijo de quien soy", sentenció el torero

Una de las cualidades que Manzanares ha heredado de su padre es el perfeccionismo. El torero contó: "Mi cuadrilla es la que más lo sufre, los pobres, porque soy muy exigente conmigo mismo y, a la vez que lo soy conmigo, lo soy con la gente que está conmigo. Siempre me gusta que se esfuercen al máximo, que intenten crecer como toreros y es la única manera después de todos estos años de que uno siga con esa ilusión y con esa afición de seguir intentando crecer y mejorar".

"Otra cosa que tenía mi padre también, y que tampoco se habla mucho de ello, es la capacidad que tenía, sobre todo, de entender a los toros, de saber darle la lidia a cada toro. Ya fuera un toro con poca fuerza o un toro que se quedara corto. A mí sí me ha ayudado a poder entender qué necesita cada animal en cada momento de la lidia", dijo el torero.

¿Unión en el sector?

José María Manzanares es una de las principales figuras del toreo y como tal es de lo matadores de toros que más influencia tiene tanto dentro como fuera del ruedo. Cuestionado por la situación que la pandemia ha llevado a las cuadrillas y la falta de ayudas dijo que "ha sido un año muy injusto para ellos. De hecho, hay muchos de ellos que día de hoy siguen pasando verdaderos calvarios a la hora de poder echar su vida en adelante".

"Por mi parte y la de mis compañeros, los toreros con los que tengo más relación, todos estamos muy comprometidos y creemos que es necesario dar toros y es necesario entendernos entre todos los estamentos taurinos ya sean empresarios, ganaderos, toreros… para que, al menos, se puedan dar el máximo de corridas posibles, siempre y cuando esté dentro de todos los requerimientos sanitarios que se deben poner. Sí estamos muy comprometidos con que se deben dar corridas de toros, sobre todo, por el futuro de nuestra fiesta", contó el matador de toros.

El torero alicantino en el ruedo.

Sobre la falta de unión en el sector que ha sido denunciada por algunos sectores dentro del mundo del toro Manzanes dijo que "los compañeros (los toreros) hemos tenido varias reuniones y nos hemos juntado porque estamos preocupados y hablamos mucho por teléfono". "Los toreros sí que estamos comprometidos y con la gente que hemos hablado, entre ellos nuestras cuadrillas, sabemos que debemos remar todos juntos hacia lo mejor para el mundo del toro", remarcó.

"El año pasado y este año van a ser totalmente diferentes, excepcionales, y creo que sería bueno ponernos de acuerdo entre nosotros y dejar las diferencias de lado. Por mis compañeros, y puedo decir que son muchos con los que he hablado, todos están muy por la labor de que todo vaya para adelante. Todos los estamentos taurinos tienen que pensar de la misma manera sino con que uno falle…" dejó Manzanares en el aire.