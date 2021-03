Cayetano: "Tengo muchas fuentes de donde beber de mi familia y algo habré heredado de alguno de ellos"

En las últimas semanas se han presentado los carteles de las primeras grandes ferias taurinas de 2021. La de Sevilla comienza el 18 de abril si la Junta de Andalucía da el permiso del 50% del aforo y la del otro San Isidro en el Palacio de Vistalegre el 13 de mayo. En estas ferias y el los carteles que se han ido anunciando una de las ausencias que más destacan es la de Cayetano Rivera Ordóñez.

El torero se vistió de luces en 2020 únicamente en dos tardes: en Estepona y Huelva. Después cortó la temporada. En el programa Es Toros de esRadio, Cayetano contó que es "una situación trágica en el mundo del toro lo que se está viviendo". "Sobre todo para los ganaderos", aseguró el matador de toros. Sobre la esperada campaña de 2021 dijo que todos esperan "que sea algo mejor" y que confían en que "la vacunación vaya agilizándose lo antes posible y que eso vaya permitiendo aliviar las restricciones que tenemos ahora mismo".

Cayetano explicó el motivo de su ausencia en estos primeros festejos del año. Dijo que sufrió "una lesión el año pasado" y que primero intentó arreglarla con "una infiltración para no tener que pasar por el quirófano". El torero contó que "aquello funcionó durante unos meses" pero finalmente tuvo que operarse el pasado mes de enero con el Dr. Pinar. "Ahora mismo ya está cicatrizando la herida interior", dijo y eso no le permitía "arrancar a principio de temporada". Sin embargo, su "planteamiento" es "arrancar a partir de junio" cuando ya está teniendo "conversaciones para las corridas que hay a partir de ahí".

Una federación para el toreo

El matador de toros habló también de la situación en la que se enfrenta la tauromaquia. Cayetano Rivera Ordóñez dijo que "hay muchísimas carencias" y que "sin duda alguna, ahora cuando vienen los momentos más difíciles es cuando más cuenta nos estamos dando de todo". Cree que "hay posibilidades de aliviar un poco la situación" porque "las circunstancias no van a permitir un 100% del aforo en todo el año".

Cayetano en una de las reuniones del sector en 2020

"Podríamos aliviar un poco la situación por parte de las administraciones públicas abaratando los costes de ciertas cosas", planteó el matador de toros. Cayetano cree que "eso ayudaría" y que, como hemos visto en la Gira de Reconstrucción, "una solución era poner a dos toreros con cuatro toros". Algo que "permite de alguna manera aliviar el coste del espectáculo y también aliviar un poco la entrada". En este sentido dijo que entiende que "la gente tampoco está en una situación económicamente fácil" por lo que "hay que intentar buscar soluciones para todos estos problemas que nos estamos encontrando y la federación es el fin".

"Yo creo que todos tenemos en mente que la federación es donde tenemos que terminar", señaló Cayetano. "Lo que pasa es que ahora mismo tenemos que organizar un poco todo. Estábamos cada uno por nuestro lado y así no podemos conseguir grandes cosas. Con lo cual tenemos que empezar a unificar todos los estamentos taurinos como se está haciendo en la Fundación Toro de Lidia y, a partir de ahí, una vez estemos organizados, estructurados y fuertes dar el paso a la federación que será donde tenemos que terminar", añadió.

Un torero de dinastía

Cayetano Rivera Ordóñez es un torero de los que se conocen como de dinastía. Pero en su caso es doble. Por parte paterna es hijo de Francisco Rivera Paquirri, y por la materna, nieto de Antonio Ordóñez. El torero contó que ha adoptado "la tauromaquia que más me hace sentir". Esa tauromaquia "que yo más siento y lo intento expresar con mis propias formas".

"La verdad que tengo muchas fuentes de donde beber de mi familia y algo habré heredado de alguno de ellos", dijo entre risas. "Con cualquier cosa que herede, yo feliz", añadió. Sobre ellos dijo que "consiguieron ser grandes genios cada uno en su estilo y en su forma" y que siente "una gran responsabilidad con ese peso de los apellidos" por "todo lo que significan en el mundo del toro".

Dijo que él está "disfrutando mucho" con su profesión y que "todo lleva su tiempo". Cayetano recordó que sus inicios fueron "muy rápidos" y que ya de novillero "compartía carteles con figuras". "Entonces uno siempre quería estar bien y estar a la altura. Eso, quizá, me haya llevado a algún percance que otro y he tenido que ir superando esos obstáculos poco a poco", apuntó. Sobre el valor que se le presupone al torero dijo que "depende del día" y que intenta estar "lo mejor posible por mi compromiso con la afición, con mis apellidos y conmigo mismo".

Recordando a 'Riverita'

El torero también habló de su tío José Rivera Riverita que falleció a finales de enero. Cayetano dijo que "tenía una visión extraordinaria de lo que era el mundo del toro". El hermano mayor de Paquirri "era un gran aficionado, estudiaba mucho el toro y tenía una forma de explicar y de contarte las cosas maravillosa".

También habló de "esa creatividad de torear con las dos muletas. De repente las cambiaba de color, tenía varios forros uno dentro de otro e iba pasándolos y toreando". Cayetano reconoció que "esa magia" la ha podido "disfrutar mucho" y que "ahora la echaremos de menos". "Lo recordaremos con mucho cariño", añadió.

Cayetano, además, habló de su maestro y apoderado, Curro Vázquez. Contó que "es buen profesor porque tiene mucha paciencia y se fija mucho". "A mí me sigue corrigiendo", explicó. "Está pendiente de ti, es una de las facetas más importantes que tiene que tener el apoderado. No sólo hacerte las corridas de toros, si además, puede ayudarte a seguir creciendo pues la verdad que es una suerte".

El matador de toros reconoció que no tienen "la misma opinión de alguna cosa" y puso de ejemplo "la suerte suprema". Cayetano contó que "teníamos alguna diferencia en cuanto a la distancia a la que me debía poner". "Yo siempre he dicho que ha sido y es uno de los pilares más importantes en mi carrera profesional y en mi vida personal", apuntó.