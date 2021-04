A una semana del comienzo de la campaña electoral en la Comunidad de Madrid la actual presidenta y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, fue entrevistada en el programa Es Toros de esRadio a cuenta de la situación de los toros en la región donde no se ha celebrado ningún festejo desde febrero de 2020 por culpa de las restricciones motivadas por la pandemia del coronavirus.

En esta temporada que ya ha empezado en otras regiones ya hay previstas algunas fechas para la vuelta de los toros a la Comunidad de Madrid e incluso el propio Ejecutivo autonómico tiene prevista la celebración de un festival taurino en Las Ventas en la fecha del dos de mayo en el que, según el diario El Mundo, podrían actuar Diego Ventura, Enrique Ponce, Julián López El Juli, José María Manzanares, Paco Ureña, Miguel Ángel Perera, Roca Rey y un novillero.

La presidenta madrileña aseguró que su gobierno "defiende la tauromaquia, la ganadería, la caza y a las gentes que viven en el campo y en la montaña, que son los que mejor conocen y defienden este mundo" y que se han declarado "amigos de la libertad". En este sentido Isabel Díaz Ayuso recordó que "cuando hay toros hay libertad" y que "cuando han prohibidos los toros la libertad no ha ido a mejor". "No creo que en Barcelona nadie sea más libre ahora que hace 15 años", destacó.

Ahondando en esta cuestión la presidenta madrileña apuntó: "Que hayan sustituido una plaza tan importante como la que había en Barcelona por un centro comercial no creo que le haya dado más libertad a nadie. No he visto que a nadie le vaya mejor desde entonces". Cree Ayuso que son "los mismos con las mismas mentiras" los que consiguieron prohibir los toros en Cataluña y que "toros es también campo, ganadería y medio ambiente".

El regreso de los toros a Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid también recordó: "A finales de verano tuvimos que suspender varias corridas contra mis propios principios". La presidenta dijo que "fueron decisiones que costó mucho adoptar" pero que tuvieron que hacerlo porque "empezaba la segunda ola en la CAM y habíamos visto algunas fotos de corridas que se habían celebrado en algunos pueblos de Andalucía donde al final los ciudadanos no habían respetado las distancias".

Ayuso dijo que esas imágenes "preocuparon mucho a las autoridades sanitarias" por lo que tomaron "esa decisión en ese momento" pero les "costó enormes esfuerzos hacerlo y nos prometimos a que en el momento en el que las cosas fueran mejor empezaríamos a estudiar la cuestión de los aforos". "Ha sido así durante todo este tiempo con La Liga, con grandes eventos y lo que queremos ahora es con mucha cautela recuperar poco a poco estas celebraciones en Madrid", destacó.

La monumental de Las Ventas

"El 2 de mayo ha sido siempre un día especial para los toros, ha sido siempre una fecha tradicional y la queremos recuperar y ver también si la de la Beneficiencia y una serie de corridas que son míticas como la de San Isidro", anunció la presidenta de la CAM. Ayuso dijo que les gustaría que "se puedan celebrar con unos aforos limitados". En este sentido dijo que es un aforo limitado en los toros "es algo que es triste, sobre todo para la persona que se juega la vida en la plaza, pero que, al menos, nos ayudan a salir poco a poco".

A partir de la celebración de esas corridas cree que ya se podrá ir "con más cadencia celebrando el resto de los festejos durante el mes de junio y ya en otoño acabar el año, por lo menos, con una semiapertura que ya habrá en 2022 a la esperanza total".

Sobre la cuestión de los aforos la presidenta de la CAM dijo que "el problema no es solo el porcentaje de los aforos, es el número total de personas que se congregan". "En los estadios de fútbol o en el Palacio de los deportes hay múltiples entradas" apuntó Ayuso y reconoció que "es verdad que Las Ventas tiene buenos accesos". Sin embargo dijo que en la monumental madrileña "hay cuatro o cinco puertas donde siempre se agolpan muchos más aficionados". "Eso lo vamos a tener que intentar evitar a toda costa porque ya una vez que está sentado en su localidad con dejar espacios por los lados no pasa nada. Tenemos que evitar eso y las barras que tanto alegran siempre a la plaza; ese ambiente festivo maravilloso que hay antes y después (de las corridas) y que temporalmente no se podrá celebrar pero al menos ya empezamos por los toros", apuntó.

"Yo suelo ir varias veces al año a apoyar la Fiesta y si se pueden finalmente celebrar ahora una serie de festejos me encantaría estar ahí con la gente", destacó la presidenta regional.

Homenaje a Víctor Barrio

El pasado jueves Isabel Díaz Ayuso presidió la inauguración de un mural homenaje al torero Víctor Barrio fallecido en la plaza de toros de Teruel en 2016. La presidenta madrileña dijo que estuvo con José Tomás, con Manzanares y con el alcalde, José Luis Martínez Almeida, al que definió como "un campeón y un buen aficionado" y aseguró que "defiende como nadie los toros y la libertad en Madrid".

El mural homenaje a Víctor Barrio en Las Ventas.

También contó que estuvo con la familia de Víctor Barrio y con su viuda, Raquel Sanz, a la que definió como "una mujer maravillosa que ha sufrido muchísimos ataques tanto ella como su familia". Ayuso recordó que los que lanzaron esos ataques después de la muerte de Víctor "siempre son los mismos" y que "dependiendo de la CCAA o del motivo lo son en forma de nacionalistas o comunistas y les une el mismo pegamento: el odio".

Ayuso dijo que "Víctor Barrio perdurará para siempre en Las Ventas, cerca del museo, tanto para las personas que le conocieron como para las nuevas generaciones quienes tienen el derecho de recibir el testigo de la tauromaquia para luego poder decidir libremente si quieren o no seguir con ella".

Ayudas de la CAM al sector

La presidenta de la Comunidad de Madrid contó que han previsto "una serie de ayudas directas para la ganadería de lidia a lo largo de 2020 y ahora en 2021que van a sumar 4 millones de euros". Además, y en unión a la Fundación Toro de Lidia, se ha previsto celebrar 18 festejos con un presupuesto de "900.000 euros" por toda la región en "municipios con menos de 8.000 habitantes".

Isabel Díaz Ayuso explicó que lo que quieren es que "poco a poco" un sector que es tan afectado directamente por la pandemia "se recupere". Sobre la tradición taurina de las fiestas de muchos pueblos la presidenta regional dijo que "está arraigada, es popular y que cuando los pueblos las celebran los ciudadanos van en masa". Ayuso señaló "esa unión que ha habido siempre en nuestra cultura entre el toro y el hombre".

Los ataques de Pablo Iglesias

El exvicepresidente segundo y candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha atacado duramente a la tauromaquia desde siempre. La semana pasada dijo que cerraría el Centro de Asuntos Taurinos de la CAM y eliminaría cualquier tipo de ayuda.

Isabel Díaz Ayuso contestó al candidato de Podemos. Dijo que "Iglesias, como buen comunista, no oculta sus intenciones" y que "peor son los socialistas que luego bien que van a las corridas de toros pero cuando hay que pronunciarse abiertamente a favor de la Fiesta están todos callados". Sobre Iglesias destacó que "las intenciones las conocemos todos y no las oculta. Distinto es que no va a poder aplicarla porque su proyecto se está derrumbando en Madrid, cada vez más".

"Ese Centro de Asuntos Taurinos ya os digo que sigue adelante y Las Ventas, que es la primera plaza de toros del mundo y que en San Isidro cuando están las cosas bien nos deja 70 millones de euros, va a recuperar la normalidad en cuanto se pueda", apuntó Ayuso.