Las últimas horas son claves para saber si la Junta de Andalucía va a permitir la celebración de la Feria de Sevilla con el aforo del 50% de la Maestranza como pide, entre otros, Vox. En las últimas semanas la administración andaluza ha lanzado mensajes dando a entender a la empresa Pagés que tiene que adaptarse a los aforos que y a la norma que establece el Gobierno de un mínimo de 1 metro y medio de separación entre personas. Sin embargo, en otras CCAA como Extremadura y Castilla-La Mancha esa norma se ha interpretado y se han permitido mayores aforos.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el torero José Antonio Morante Camacho, Morante de La Puebla, ha manifestado su oposición a estas medidas que le afectan directamente: él es el encargado de abrir la terna que inaugura la Feria de Sevilla el próximo domingo 18 de abril junto a Roca Rey y Pablo Aguado y ante toros de Victoriano del Río. Este mismo cartel fue uno de los grandes hitos de la temporada de 2019. Morante ha señalado: "A día de hoy no sé si voy a torear el domingo".

Morante en Málaga.

"El problema es que la Junta o Juanma Moreno Bonilla y su comité de expertos está poniendo muchos problemas" ha dicho el torero de La Puebla del Río. Morante ha recordado que "en Castilla-La Mancha se pueden celebrar al 75% y en Extremadura el 50%" y que "como una norma nacional que dice que hay que guardar el metro y medio siempre que sea posible deja ahí un vacío interpretable que la Junta no quiere interpretar". Ha contado que hasta "la empresa se ha ofrecido a hacer test y la Junta dice que no". El torero ha dicho que la norma del metro y medio de separación "se la saltan los mismos del PSOE en Extremadura y Castilla-La Mancha" y que en las regiones del PP "se asustan". También se mostró crítico con la Comunidad de Madrid y ese anuncio de un posible festival el día dos de mayo.

Esta situación es algo que le "indigna" porque Sevilla es su "tierra". "Madrid puede ser la Catedral y Sevilla La Meca", ha señalado. Cree el matador de toros que "hay una desidia" por parte de la administración andaluza e, incluso, por parte del sector. Morante se ha mostrado también muy crítico con la Fundación Toro de Lidia y ha dicho que echa "mucho en falta" que "haya compañeros, profesionales y ganaderos que defiendan que se celebre la Feria de Sevilla o esas corridas que tienen anunciadas" y en las que "la empresa se ha gastado dinero".

"Aplaudo y le doy las gracias a Extremadura y Castilla-La Mancha por dejarme trabajar" ha dicho Morante que afirma que "la Junta no te permite trabajar". Piensa que con esos aforos y esas medidas que se ofrecen "no se pueden dar toros, es inviable económicamente y en Sevilla menos". Ha apuntado que en esas mismas fechas de las corridas anunciadas este mes de abril "en el teatro de La Maestranza el aforo permitido es del 60% y hay asientos contiguos".

Morante saludando a Santiago Abascal, gran partidario suyo

La situación que vive el toreo desde que estalló la pandemia del coronavirus y las restricciones a las que está sometida la celebración de festejos también ha afectado a las principales figuras. Entre ellas, Morante de La Puebla. El matador de toros ha dicho que sus pérdidas son "incalculables". "He perdido mucho, hasta el punto de tener que vender propiedades. A veces, cuanto más dinero tiene uno en más líos te metes. Es una catástrofe", ha señalado.

Un torero clásico

El matador de toros también ha hablado de su inspiración y de su toreo. Ha contado que su gran amigo y mentor Rafael de Paula le decía que siempre que le preguntaran no dijera que es un torero artista sino un torero clásico. Así es el torero de La Puebla del Río. Sobre el origen de su vocación ha puesto la propia idiosincrasia de su pueblo. Allí "se respira el toreo" y que está "a la vera del río. Muy cerca de Gelves donde nació Gallito", del que es gran partidario.

"Yo nací con esa vocación" ha recordado Morante y ha contado una anécdota: "Mi madre dice que yo lloraba por un traje de torero. Todos los años por reyes yo quería un traje de torero. Todos los reyes pedía lo mismo hasta que, cuando cumplí 5 años, me lo compraron". En este sentido ha dicho que "por eso" está "muy en contra de las escuelas taurinas" porque "creo que los toreros nacen de la calle, como siempre ha sido".

Morante de La Puebla durante la entrevista con Federico

Sobre el toro ha dicho que "siempre le tuve mucho miedo". Y ha contado que: "La primera vez que toreé lo hice con una becerrita en lo de Pérez de la Concha. Estaban Manolo Vázquez y el banderillero Rafael Sobrino que me cogió en sus brazos y le daba pases. Después me dejó solo delante de la becerrita y le pegué un pase por lo alto; en el segundo me dio un revolcón y lo que más recuerdo es como palpitaba mi corazón ya dentro del burladero del miedo que había sufrido. Pero quería ser torero".

Para Morante el toreo "es una vida muy intensa en la que continuamente está dialogando con la muerte. Es como salvar el pellejo todas la tardes". El torero ha contado que "Belmonte decía que ¿cómo puede una persona tener un trance todas las tardes?". El matador de toros ha remarcado que "por un lado es el arrojo y el valor, y por otro el sentimiento. Uno lo debe de llevar dentro y la estética te tiene que salir sola. A la vez tienes que tener el conocimiento". "Estás bregando con el miedo físico y por otro con el miedo estético. Todo eso hace difícil que cuando dejas de torear haya algo que te alimente. Yo no veo nada que me llame la atención como salir ileso de una corrida", ha dicho.

El matador de toros también ha hablado de sus "problemas psíquicos" que estuvo arrastrando mucho tiempo y que fueron la causa de su retirada. Para él son "de los perores momentos" que ha vivido. Recuerda que "aquello fue muy triste" y no lo compara con un percance en el ruedo porque piensa que "lo de las cornadas son accidentes como cuando uno coge un coche y se pega un porrazo".

Sin embargo, y aunque dice que "la felicidad no es algo que me importe mucho", para él su mejor momento es cuando salió por la Puerta del Príncipe. "Yo era muy niño y era mi sueño y pasó muy rápido. Solo he salido una vez. A veces puede parecer que han sido más", dijo entre risas. Morante también aseguró que "es muy fácil conformarse con cualquier cosa" y que por eso él no lo hace. "Entonces no sería partidario de Joselito el Gallo, que no se conformaba con nada", ha señalado.

"Uno piensa que está en el camino correcto pero hay que seguir caminando" ha dicho el torero cuando ha sido preguntado por su papel de figura del toreo. "No suelo embriagarme con los elogios, soy muy autocrítico y siempre se quedan cosas en el tintero". Morante ha indicado: "Lo que más valoro son los gestos y los detalles". También ha dicho que no se puede ir a torear "con una idea preconcebida".

En este sentido, ha señalado que "desgraciadamente es lo que se suele ver" y que "para eso hay que tener mucha voluntad y mucho valor". Ha puesto como ejemplo "lo de José Tomás" y ha dicho: "Eso para mí no es torear. Hace falta mucha voluntad y estar dispuesto a que te coja. Es verdad que al público le conmueve ese morbo, si lo va coger o no". Cree que "la Fiesta de los aficionados buenos es difícil mantenerla".

Miura en Sevilla

El matador de toros también está anunciado en la corrida que cerrará este primer ciclo de toros en Sevilla. Es la corrida de Miura y la matará por primera vez junto a los también sevillanos Manuel Escribano y Pepe Moral. El torero ha asegurado que ha elegido esa corrida porque le gusta "hacer historia".

El cartel de la entrada de la finca de Zahariche.

"Es mucho el respeto y el miedo que siento hacia lo desconocido" ha destacado el matador de toros que asegura que: "Como no me gustan las cosas fáciles y no soy un chiquillo, para que mi carrera esté completa quería hacerlo". Ha contado que fue él el que se la ofreció al empresario de la Maestranza, Ramón Valencia. Además de esta corrida anunciada para el dos de mayo, el torero está en otros tres carteles: el 18 de abril con Roca Rey y Pablo Aguado y toros de Victoriano del Río y el 24 de abril con Juan Ortega y Pablo Aguado y ante reses de Juan Pedro Domecq. Con esta divisa repetirá en la Feria de San Miguel junto a Juan Ortega y Roca Rey. El torero ha apostado fuerte por estas corridas sevillanas en las que se medirá no sólo a los miuras sino a tres toreros con gran proyección como son Roca, Aguado y Ortega, torero revelación en 2020.

"Yo creí que este año era el ideal porque quería que la gente hablara de toros y para eso son importantes los gestos y los detalles" dijo el torero de La Puebla. "Para mí es muy importante porque siento el toreo y cada vez se viene a menos. Creo que es el momento para empujar y que haya esa rivalidad", apuntó. Morante de la Puebla se despidió diciendo que "el paseíllo lo hace uno. Lo demás ya depende de las circunstancias".