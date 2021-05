César Rincón: "En la tauromaquia no existe realmente un guión"

El toreo en Colombia tiene un antes y un después de mayo de 1991. En el San Isidro de ese año el torero César Rincón salió por la Puerta Grande de Las Ventas en una épica corrida de Baltasar Ibán y repitió la hazaña al coger una sustitución al día siguiente en un encierro de Murteira Grave. El matador de toros colombiano volvió a abrir la Puerta Grande de Madrid en la Beneficiencia de ese año ante astados de Samuel Flores y cerró ese año mágico en la Feria de Otoño saliendo a hombros después de desorejar su lote de Joao Moura.

El pasado fin de semana se conmemoró en el ruedo de Las Ventas el 30 aniversario del impacto de César Rincón en Madrid y sus compañeros, encabezados por Juan José Padilla, volvieron a sacarlo por la Puerta Grande una vez más. En el programa Es Toros de esRadio el torero colombiano contó que "haber sido aupado a hombros por mis compañeros fue algo tan bonito, tan de verdad y de cariño... no fue una cosa programada".

En este sentido Rincón dijo que "son de las cosas que nunca se te olvidan" y que "hay algo muy bonito" que "en la tauromaquia no existe realmente un guión". La sorpresa que se llevó el colombiano por el reconocimiento de la afición de Madrid a su gran temporada de 1991 le hizo quedarse con lo bueno de esa relación con la primera plaza del mundo. El torero apuntó que "en algunos momentos Madrid fue muy dura conmigo pero yo quiero resaltar siempre la felicidad".

El acto de recuerdo de su gesta "fue volver a vivir, a soñar, volver a contarle a la juventud qué fue lo que pasó hace 30 años. Muchos aficionados lo han vivido pero estoy seguro de que la juventud que tiene 20 años ni siquiera sabe quien es César Rincón". Sin embargo muchos jóvenes aficionados han podido ver en vídeo sus grandes faenas y, sobre todo, aquella lucha con el toro Bastonito de Baltasar Ibán que tantos aficionados aún rememoran. Rincón añadió que "lo que no se ve, lo que no se escucha y no se lee es como si no existiera. Gracias a esa difusión y a los medios mucha juventud conoce la historia".

Para el torero colombiano "eso es clave en estos momentos tan difíciles en los que la tauromaquia está apartada del mundo y la gente no quiere saber los valores éticos y morales que nos da ella. Qué bonito que podamos contar lo que pasó y cómo sucedió para tener cuatro Puertas Grandes en un mismo año". En este sentido afirmó que "uno se pone a echar la vista a atrás y cada momento, cada instante o cada década tiene su porqué. Ahora estamos viviendo una década preciosísima a pesar de los pocos festejos que se dan por la pandemia". "Vemos que es precioso ver en qué momento está la tauromaquia y no solamente los toreros sino que el toro que hoy en día embiste de una forma sin igual", indicó.

Sobre el toro de cinco años y la polémica que se ha generado entre la afición por las graves cogidas que ha habido durante la feria San Isidro dijo que esta temporada se lidian toros con "cinco años y un poco más". Rincón, que también es ganadero de bravo, reflexionó sobre el comportamiento del toro. Explicó que "el toro bueno siempre será bueno y agudiza para bien sus virtudes y el malo siempre será malo, no es que con la edad aprenda más". Cree que "hay cosas que se acentúan mucho más con la edad. Lógicamente el toro de lidia lo acentúa muchísimo más y hay cosas que indudablemente se notan".

César Rincón también habló de la Feria de San Isidro en Vistalegre que concluyó el pasado domingo. Dijo que "ha sido una buena semana, hemos visto cosas maravillosas". "Lógicamente Vistalegre ha sido importantísimo, nunca comparado con Las Ventas pero qué bueno que el esfuerzo de la Casa Matilla la haya echado para adelante". El matador de toros añadió que "quiere decir que nuestra fiesta sigue viva y que tenemos muchos aficionados que quieren ver toros cada día".