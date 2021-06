Juan Ortega: "Si no tuviese Madrid esa sensibilidad no hubiese vuelto a torear más. Me ha dado todo"

La Feria de San Isidro en Vistalegre ha tenido varios hitos que han sacudido el panorama taurino. Uno de ellos ha sido el paso de Juan Ortega por el coso de Carabanchel. Su actuación y su forma de torear en sus dos faenas en la corrida de Garcigrande, especialmente en el tercero, sigue volviendo a la memoria de los aficionados cuando han pasado ya casi dos semanas. El que fue reconocido como torero revelación de 2020 tras dos tardes de ensueño en Linares y en Jaén demostró en Madrid que está inspirado.

En el programa Es Toros de esRadio el torero sevillano contó que lo que está viviendo estos días después de su actuación en Vistalegre "es una situación que yo no había vivido en mi vida prácticamente nunca". Ortega señaló que "había tenido tardes en las que me habían salido las cosas bien pero ninguna con la repercusión que ha tenido la tarde de Vistalegre".

El cartel de la tarde de Morón con un guiño a Curro Romero

Juan Ortega reconoció que está "feliz" porque "en un año como el que estamos viviendo, en el que la temporada va rompiendo pero que no termina de coger cuerpo, que me tengan en cuenta para muchas de las ferias que se van a hacer en España y que ya esté cerrando corridas y cerrando cosas". El matador de toros no deja de firmar contratos. Uno de los más esperados es el que se alumbró al poco de acabar el ciclo madrileño y que ha caído muy bien entre los aficionados. Se trata de una corrida de toros el próximo 18 de junio en Morón de la Frontera (Sevilla) en el que está anunciado con Diego Urdiales y Pablo Aguado con toros de Murube y Juan Pedro Domecq.

Sobre este cartel Juan Ortega dijo que es "es bonita la tarde". "Cuando salió la corrida dije: ¡Qué gusto tiene Garzón¡" (el empresario de Lances de Futuro, José María Garzón). Como "aficionado" Ortega señaló que "ese día iría a la plaza predispuesto. Sabes que a cualquiera de los tres toreros si un toro embiste se van a ver cosas bonitas, se van a ver cosas sensibles y cosas grandes. A mí como aficionado me mueve mucho ese cartel".

La "sensibilidad" de Madrid con el toreo de Ortega

El torero sevillano aún no ha podido demostrar a sus paisanos de la capital de Andalucía de lo que es capaz y su concepto del toreo. Sin embargo, ha sido en Madrid donde Ortega ha encandilado a la afición. El matador de toros destacó como en esta feria de San Isidro en Vistalegre ha sentido "a los aficionados y al público" y "cómo han ido buscando otras cosas".

El Juli remata su feria con un gran triunfo de dos orejas ante el toro más destacado de Garcigrande. Dos faenas de suprema calidad y lentitud en los muletazos de Juan Ortega, que corta una oreja. Sin opciones Morante con el peor lote. pic.twitter.com/JT4GMhEaG9 — Toros (@toros) May 22, 2021

Recordó lo que supuso Madrid para él en los años en los que no toreaba nada y estaba "en un proceso de maduración o maceración o como se quiera decir". En esos años el torero "no terminaba de cogerle el tono a los animales, materializar lo que tenía en la cabeza, hacer lo que uno siente o entrena". En todo ese tiempo "Madrid siempre ha tenido esa capacidad de esperarme y con cuatro detalles y cuatro cosas a mí siempre me han mantenido la ilusión muchas veces". Cree que ha sido porque la afición madrileña "ha tenido esa capacidad de observar, de captar esas cosas y de tener paciencia".

"Gracias que está Madrid y tiene esa sensibilidad" apuntó el torero que está convencido que sin eso "después de la confirmación de alternativa no hubiese vuelto a torear más". "A mí Madrid me ha dado ahora mismo todo", indicó.

Una de las espinas que tiene clavada el torero andaluz es torear en Sevilla. Tendrá que esperar a septiembre donde se ha trasladado todo el ciclo previsto en abril haciendo una gran Feria de San Miguel. Juan Ortega está anunciado en tres festejos y con figuras del toreo: el 19 de septiembre con El Fandi y Manzanares en la corrida de Jandilla, el 24 de septiembre con Morante de la Puebla y Pablo Aguado en una de Juan Pedro Domecq y el 1 de octubre en la otra de Juan Pedro con Morante y Roca Rey.

Ortega aseguró que entiende que estos últimos años "no hubiese estado en Sevilla". Para el torero "es lógico" porque "no había pasado nada del otro mundo". "No por nada, todos sabemos las connotaciones que tiene Sevilla. Si la comparas con Madrid es una feria muy cortita y muy muy rematada, prácticamente no tienes opción para poner a un torero que no tenga cierto cartel", argumentó.

El torero reconoció que estar anunciado en la Maestranza "es muy difícil". "En ese aspecto no tengo ningún recelo ni nada guardado contra Sevilla. Al revés. Si es que hay que hacer muchos méritos para poder entrar en la Feria de Abril", indicó Juan Ortega. "Sí es verdad que Madrid es distinta. Es una feria mucho más larga, que tiene corridas de máximo nivel y corridas medias en las que podemos entrar toreros como yo hace unos años", añadió.

El concepto de Juan Ortega

Juan Ortega también hizo algunas reflexiones sobre su concepto del toreo, la afición que tiene o lo que supone torear con las principales figuras del momento. El matador de toros sevillano dijo: "Yo siento que el toreo es mi vida. Me paro y observo y la gente que tengo a mi alrededor, mis amigos, mis planes o lo que me gusta hacer todo al final está relacionado con el toro y es que tiene que ser así".

"A mi me decían al principio: es que el toro es muy celoso y el torero tiene que estar las 25 horas del día en torero. Para empezar, de niño pensaba: este se ha equivocado que el día tiene 24 horas, pero yo ni lo entendía; lo segundo que pensaba: habrá tiempo para otras cosas. No lo entendía, no lo terminaba de entender. Siempre lo ponía un poco en cuarentena". El torero continuó contado que al ir pasando los años se ha dado cuenta que de lo que se trata es que "no es que tú no tengas tiempo para hacer otras cosas, puedes hacer lo que te dé la gana pero siempre y cuando el toreo sea tu prioridad. En el momento que hay algo que te gusta más que el toreo, que te enamora más que el toreo, algo está fallando".

Ortega habló de lo que significa torear con figuras del toreo. Señaló que: "nunca me ha pesado verme anunciado con una figura del toreo. Es algo a lo que todos tenemos que aspirar". "Indudablemente también te condiciona como estén los otros compañeros, si se arriman más o menos… Todas esas cosas te condicionan". "Pero como se pasa tanto delante del toro y bastante tengo yo con mi toro como para estar pensando en los toros de los demás", apuntó. El matador de toros contó que "en la última tarde con el maestro Juli y con Morante bastante tenía yo con los dos míos como para estar preocupado. No me preocupa y si en algún momento me llega a preocupar intento quitármelo de la cabeza".

Además, Juan Ortega habló de uno de sus temores delante del toro y de la diferencia entre el toreo artístico y toreo de poder. El torero explicó que "para poder hacerles las cosas a un toro como uno siente lo primero que necesitas hacer es someter a los animales. Al final no está reñido". Comentó cómo "es lícito" y "se ha hecho toda la vida de Dios" utilizar algunos recursos "para que determinados toros vayan rompiendo y puedas ir metiéndoles mano".

"Necesitas abrirlos un poco más o engancharlos más delante o atrás o ponerte más de perfil o más de frente. Ya cada toro es un mundo", dijo el matador de toros. Juan Ortega señaló que "son recursos que se han utilizado toda la vida de Dios para poder llegar a ese punto en el que tienes sometido al animal. Ya de ahí que brote el toreo". "Lo que sí es un error es cuando de esos recursos haces tu tauromaquia porque entonces ya se estropea todo. Esa es mi verdadera preocupación. Yo siento el toreo y quiero que sea el toreo en su raíz y que no esté contagiado ni haya nada mecanizado", reflexionó.

Las próximas citas de un torero de moda

Una de las claves de que Juan Ortega está de moda es cómo está anunciado en las principales ferias que se han programado en las próximas semanas. El torero, que viene de cuajar una de las faenas más importantes de la Feria de San Isidro de Vistalegre, toreará próximamente en: