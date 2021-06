Gonzalo Caballero, el torero que estuvo 9 minutos muerto

Gonzalo Caballero (Madrid, 1991) cumplirá en diciembre 30 años, pero el próximo 12 de octubre celebrará dos años de su regreso de la muerte. En el día de de la Hispanidad de 2019, la última corrida de toros celebrada en la plaza de toros de Las Ventas, el torero madrileño recibió una cornada en su pierna izquierda que le mató, al menos durante nueve minutos.

Tras un calvario de 19 meses en el que los médicos pensaban que no volvería a andar Gonzalo Caballero volvió a vestirse de luces hace unos días en la plaza de Navalcarnero junto al incombustible Enrique Ponce. Y triunfó. Caballero habló de cómo se sintió y de la influencia que tiene para llenar de jóvenes los tendidos de las plazas siempre que torea en el programa Es Toros de esRadio.

"Fue muy fuerte lo que ocurrió y volver a la vida después de tanto esfuerzo y llevarle la contraria a los médicos…. Al principio ni yo mismo daba un duro por esto. Ha merecido la pena luchar tanto y al final todo aquello que soñaba ha sido incluso más bonito", aseguró el matador de toros sobre su regreso a los ruedos. Caballero, un gran aficionado del Atlético de Madrid, usó el lema del Cholo Simeone para ir afrontando "partido a partido" todos los pasos que le pusieron de nuevo en un patio de cuadrillas.

"Al principio en la UCI se trataba primero de salvarme a mi, luego salvar mi pierna, luego el fallo renal tan grande que hubo y luego tratar de hacer lo que los médicos no consideraban que era posible" señaló Caballero. "Lo que está claro es que cuando uno de verdad cree y uno de verdad se esfuerza y lucha se consiguen las cosas", añadió.

La terrible cogida de Gonzalo Caballero en Las Ventas

El torero madrileño ha tenido mucho tiempo para recuperarse. En parte la culpa la ha tenido la pandemia del coronavirus. Contó que "dentro de todo lo malo que ha ocurrido con esta pandemia creo que he sido de los pocos beneficiados para tener todo este tiempo para recuperarme". Y no solo "físicamente sino psicológicamente" porque "no hay que olvidar que el aspecto psicológico es casi más difícil de recuperar por lo que había ocurrido".

El próximo sábado TeleMadrid estrena Lo Bravo, un nuevo programa taurino que dirige el periodista Carmelo López y el que el primer invitado será Gonzalo Caballero. El torero contó que "se estrena con un documental mío que se llama 9 minutos y que "va dirigido al público que no entiende de toros y se le cuenta la historia de lo que ocurrió, la superación y los valores que encarna la tauromaquia y el toreo".

Gonzalo contó lo que recuerda de la cogida en Las Ventas: "Es un momento en el que caigo al suelo y, de repente, por gracia o por desgracia he sufrido muchas cornadas, lo que siento es que es distinto y al ver ese chorro de sangre tan grande mi reacción es meterme el puño dentro de la herida". El torero explicó que ese gesto fue "una de las cosas" que le salvó la vida porque, como le contó el cirujano Máximo García Padrós, se provocó "una hemostasia" que "es un torniquete que te provocas a ti mismo".

"Lo que es la mente de un torero, ¿qué persona normal es capaz de hacer eso? En condiciones normales no soy capaz de hacer eso. En ese momento, vestido de torero, el instinto de supervivencia o la capacidad de un torero de tener la mente tan adiestrada que caes y en vez de alterarte tu reacción es meterte el puño" reflexionó Caballero. "Todas esas cosas si las cuentas al gran público, si le enseñas la verdad que hay en el toreo y, luego, la belleza que ello puede contener… Tenemos un espectáculo que es distinto a todos, si no sabemos contárselo a la gente joven pues es que algo haremos mal", añadió.

Gonzalo Caballero

A pesar de su corta carrera como matador de toros es un torero que ha sufrido muchas cornadas. "Quitando una que tengo de Santander en la otra pierna, y tres que tengo en mis partes, las otras 5 o 6 las tengo en la pierna izquierda", señaló. "Al final es una pierna que la tengo excesivamente castigada para el poco tiempo que llevo de matador de toros y eso en el documental lo enseño", continuó.

Caballero dijo que "nunca" le ha gustado "enseñar las cornadas" cree que "la idea siempre de los toreros ha sido distinta" pero como "ahora estamos en una situación completamente diferente a la que estábamos antes y en la que sufrimos muchos ataques hay una parte del documental que es eso: que un chico joven como yo enseñe las cicatrices que tengo en mi cuerpo para que la gente, que al final es a la que va dirigida este documental, el gran público, vea la verdad que hay en el toreo". Caballero remarcó que lo que pasa delante de un toro "es de verdad" y que "partiendo de es base nos ganaremos el respeto de esa gente".

Gente joven en los toros

Gonzalo Caballero tiene un poder de atracción muy grande entre las generaciones más jóvenes gracias a su actividad en redes sociales y una estrategia decidida para conectar con ellos. En las corridas en las que participa es común ver a muchos en los tendidos. Es algo que volvió a repetirse en su reaparición en Navalcarnero. El torero contó que "el escenario era el perfecto, una plaza muy bonita, cubierta, con una corrida de Juan Pedro Domecq y al lado del maestro Enrique Ponce pues la verdad que todo estaba para que saliese bien y, sobre todo, ver la respuesta de tanta gente y tanta gente joven llegando a la plaza".

El matador de toros explicó que es una estrategia que vio junto a la gente que le rodea. Vieron que "había un filón muy bueno que explotar y apostamos por ello. Hemos hecho un trabajo muy grande tanto en colegios como en universidades y un montón de cosas que hemos hecho. Ya el 12-O se consiguió algo que todo el mundo dijo que era histórico y el otro día fue una continuación. Esa es la apuesta nuestra, apostar por la gente joven a la que le gustan los toros y cuando le ofreces el producto de una manera atractiva los resultados están ahí".

"He apostado muy fuerte por la gente joven y cuando se consiguen cosas como la del día de la reaparición te sientes recompensado" dijo Caballero que cree "que la gente joven quiere eso". "Al final el torero es un superhéroe, así lo veo yo", añadió. Si a los jóvenes les "enseñas la verdad de lo que tú haces, que seas cercano pero a la vez inalcanzable lo que un torero es capaz de hacer" consigues ir "introduciendo la tauromaquia en distintos sitios de la sociedad".

"Creo que a la gente le atrae y no por ello pierde ninguna ápice de ese misterio que tiene el toreo, que es una liturgia. Luego, cuando eres capaz de enfrentarte a aquellas cosas que crees injustas con rebeldía, con tu verdad y siempre luchando por aquello por lo que crees pues el joven se siente identificado contigo. Al final, en esta profesión en la que estás dispuesto a tanta crítica, tanto del público como de la prensa, lo más difícil es tener la capacidad de ser uno mismo. Yo creo que por esa vía he sido capaz de conectar con la gente joven y es el camino a seguir en lo que resta", reflexionó Caballero.

El matador de toros dijo que "cuando eres capaz de conectar con esa gente joven, contarle tu historia, que has estado muerto 9 minutos y que vuelves porque tu sed de sueños y de sentirte libre está por encima de cualquier otra cosa, de cualquier dolor, de cualquier e impedimento físico, a la gente le llama la atención y esa gente que fue a la plaza el otro día estoy seguro que va a volver".

Gonzalo Caballero saluda una ovación en su reaparición

Sobre el día de su reaparición contó: "El mero hecho de vestirme de luces el sábado era un éxito y así lo estaba sintiendo. Incluso cuando subí en la furgoneta con mi cuadrilla que ha estado a mi lado todo este tiempo estaba emocionado. Luego llegar a la plaza y ver tanta gente esperando y asomarte en el patio de cuadrillas y ver la plaza llena eso ya era una satisfacción. Y luego el cariño de la gente y esa ovación tan bonita y ese cariño pues… cuando salió el primer toro mío fue una sensación como… había estado 19 meses luchando contra viento y marea y ahora tenía 10 minutos para abandonarme y para sentir". "Lo que sentí con ese primer toro y lo que transmití a la gente fue algo muy bonito. Todo el mundo decía que era la vez que mejor me había visto torear. Todo eso es consecuencia de un trabajo en silencio muy muy grande", señaló el torero. Caballero se siente "agradecido" porque "ser torero es lo más bonito que hay".

Caballero ha pasado unos días alejado y disfrutando con la familia pero su apoderado ya le ha contado que "está encaminando varias cosas y alguna feria importante". El torero aseguró que ese es su "objetivo" y también que "este año va a ser muy importante".