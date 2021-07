Emilio de Justo: "El público me va a exigir cada vez más y eso es buena señal"

La tarde del 4 de julio será recordada por Emilio de Justo por ser, hasta la fecha, la más rotunda de su carrera en la primera plaza de toros del mundo. En el ansiado regreso de los toros a Las Ventas y en la Corrida Extraordinaria de la Cultura el matador de toros extremeño salió en hombros por segunda vez en su vida por la Puerta Grande de Madrid. La corrida de Victoriano del Río fue un mano a mano junto con el torero Antonio Ferrera y colgó el No Hay Billetes dentro del aforo permitido por las restricciones del coronavirus.

De Justo, que venía de triunfar en prácticamente todas las plazas en las que había toreado en estos meses de la extraña temporada de 2021, comentó su exitoso presente en el programa Es Toros de esRadio. El torero aseguró que "haber triunfado con esa rotundidad en Madrid y con una corrida tan seria y tan exigente de Victoriano del Río para un torero es un sueño" y es "para estar contento, feliz y lleno de moral".

El día anterior de la entrevista el torero había triunfado también en Soria y pocos días antes de Madrid había salido por la puerta grande de Badajoz también ante un encierro de Victoriano del Río. Emilio de Justo señaló que hay que "intentar seguir por esa linea de los triunfos y de seguir mejorando muchas cosas que tengo que mejorar". Aunque confesó que se encuentra "en un momento bonito como torero y hay que aprovecharlo".

Aldabonazo de 3 orejas de Emilio de Justo, con dimensión de figura en una tarde muy completa, de mucha verdad e importancia. El cuarto toro "Duende" de Victoriano Del Río, premiado con la vuelta al ruedo. Entregado Ferrera con peor suerte con los toros. pic.twitter.com/kZ3TjuW8sv — Toros (@toros) July 5, 2021

El gran triunfo que tuvo Emilio de Justo en Madrid no hubiera sido posible sin la materia prima de los toros de Victoriano del Río. En el programa también intervino el hijo del ganadero, Pablo del Río, que contó que las reses lidiadas en Las Ventas venían con muy buenos "antecedentes" familiares. Desde la casa aseguran que están "satisfechos" con el resultado de los últimos festejos y de poder haber llevado a Madrid esos toros.

Emilio de Justo destacó que Victoriano del Río "es una ganadería muy importante para apostar porque tiene una base muy buena de bravura y de casta pero a la vez eso conlleva una exigencia y problemas que un torero tiene que ser capaz de solventar, estar a la altura y entregarse al máximo para sacarle ese fondo".

"Siendo una ganadería así creo que uno siempre trata de sacar las cosas positivas de los toros y, sobre todo, tener la paciencia suficiente para sacarle ese fondo, para creer mucho en uno mismo y creer en lo que estás haciendo para que ocurra lo que ocurrió el otro día", explicó. Para el torero "las faenas fueron cada vez a más y terminaron en un punto bastante álgido y con el triunfo tan importante".

Emilio de Justo con un toro de Victoriano del Río.

También habló de la rivalidad en el ruedo con sus compañeros. Aseguró que "es muy importante que haya ese punto de rivalidad, de que cada uno quiere interpretar y expresar lo que siente". De Antonio Ferrera dijo: "Le tengo mucha admiración porque creo que es un maestro en todos los sentidos de la palabra, consagrado y un torero que en Madrid ha hecho cosas importantísimas. Entonces esa admiración y ese respeto están ahí pero luego uno tiene su orgullo y tengo mi ambición y mi ilusión por tratar de no dejarme ganar la pelea, no quedarme atrás, tratar de expresar lo que siento. Creo que esos puntos de arrebato y de rivalidad son muy importantes para una tarde de toros en Madrid".

Comer en la mesa de las figuras

La trayectoria de Emilio de Justo en los últimos años no ha dejado de ser ascendente y ya se encuentra en el nivel de exigencia de las principales figuras del toreo. El matador de toros indicó que "para llegar a ser figura del toreo consolidada me queda todavía camino por delante". "Creo que gracias a Dios van las cosas bien encaminadas, mi sueño es conseguir lo que me he propuesto y con estos triunfos tan importantes que he tenido a principio de temporada y, sobre todo, la rúbrica del triunfo en Madrid pues sí creo que el público me va a exigir poco a poco cada vez más. Y eso es buena señal, mejor que le exijan a uno que a que le vean como un pobrecito", añadió.

Sobre ser figura dijo que "esa es la ilusión y creo que poco a poco me lo voy ganando". "Ahora mismo mi obligación como torero es seguir tratando de dar motivos en la plaza para que lleguen esos carteles", afirmó. Emilio de Justo tiene por delante "fechas y corridas importantísimas". "Están saliendo y van a salir carteles muy rematados y creo que sí, si Dios quiere, poco a poco voy a aparecer en carteles importantes y ojalá esta temporada sea también para mi un escaparate y un trampolín grande para el año que viene empezar en las grandes ferias en los carteles que uno sueña", remarcó.

Emilio de Justo en su triunfo en Brihuega.

Por ahora el torero está "muy contento de ir apareciendo en carteles de este tipo, seguir tratando de expresar mi toreo, dar lo mejor de mi y de que el aficionado, que en definitiva que es el que paga y que es una parte muy importante de este mundo del toro, siga ilusionándose con mi toreo y dando la cara todos los días".

Entre los próximos compromisos está su regreso a Francia el día 24 de este mes en Mont de Marsan en una corrida matinal de Alcurrucén con Diego Urdiales y Paco Ureña. Esa misma tarde está anunciado en Santander con toros de Torrealta y con Finito de Córdoba y Ginés Marín.

Por ahora en agosto está en Fuengirola el día 6 junto a Finito de Córdoba y Cayetano con toros de Guadalmena; el día 13 en Béziers (Francia) con toros de Torrealta y con Daniel Luque y Juan Leal. Con Luque vuelve a verse las caras al día siguiente de Dax (Francia) y con Adrien Salenc y reses de La Quinta. El 17 está anunciado en Guijuelo con un encierro de Puerto de San Lorenzo y con López Chaves y Miguel Ángel Perera.

Ya en septiembre por ahora tiene firmadas las corridas del día 3 en la goyesca de Bayona (Francia) con toros de El Montecillo y con Daniel Luque, a falta de que se anuncie el sustituto del retirado Enrique Ponce. El día cinco está anunciado en Alcázar de San Juan con Antonio Ferrera y Roca Rey y con toros de Daniel Ruiz; el día 12 volverá a Francia, esta vez a Arles, para medirse a Antonio Ferrera y Miguel Ángel Perera ante toros de Jandilla. Con Ferrera volverá a coincidir en un mano a mano por todo lo alto en Sevilla el día 23 y con toros de Victorino Martín.

El torero aseguró que "siempre uno trata de entregarse al máximo todas las tardes sea en la plaza que sea" y que "Sevilla es una plaza que me hace una ilusión tremenda". "Triunfar en la Maestranza creo que es el sueño de todos los toreros y ojalá lleguemos a ese día con toda la ilusión del mundo para volver otra vez a dar una gran tarde de toros". Sobre su regreso a Francia dijo que tiene "muchas ganas" porque es una tierra que le ha dado "tanto como torero" en los "años difíciles".