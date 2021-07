Roca Rey: "No estoy en desacuerdo en que me televisen, en su justa medida es un bien para la tauromaquia"

Andrés Roca Rey (Lima, Perú, 1996) ha vuelto. Y lo ha hecho a triunfo por tarde desde que se volvió a vestir de luces en España en Córdoba el pasado 15 de mayo. Fue casi dos años después de la última vez en el verano de 2019, cuando la lesión que sufrió en Madrid unos meses antes le hizo tener que cortar la temporada en la que iba a reclamar el cetro de la tauromaquia.

El torero es el principal aliciente de todas las ferias y los festejos que se han programado en los últimos dos meses y no para de triunfar. El último, el pasado sábado en Algeciras en la corrida de Santiago Domecq con Morante de La Puebla y Juan Ortega. Roca Rey indultó al bravo Cautivo de la divisa gaditana en una faena aclamada por el público algecireño.

En el programa Es Toros de esRadio el matador de toros contó que la de Algeciras "fue una noche muy bonita" y que "había toreado ya en esa plaza en 2018 pero no había tenido suerte". "La verdad que reencontrarme con ese público y haber tenido la noche que tuve ayer con esas dos faenas, sobre todo con el primero (el del indulto). Me llenó de ilusión y felicidad ver el público entregado", añadió.

Un parón por lesión y una pandemia

Roca Rey comentó el parón de casi dos años sin vestirse de torero en España y cómo le afectó. Dijo que en su caso, al ser joven y no llevar tantos años de alternativa "uno no quiere los parones pero cuando son forzados por una lesión como la de 2019 o por una pandemia como la de 2020 no queda otra que verle el lado positivo e intentar centrarte en ti, volver a tu interior, a pensar mucho". "Eso te lleva a darle muchas vueltas a la cabeza y a ver las cosas desde fuera", indicó el torero que aseguró que "cuando uno está toreando y está dentro del circuito y no está parando hay veces que no te fijas o no le echas cuentas a cosas que quizá tienen importancia". "Es cuando uno se va y te das cuentas de cosas muy importantes", dijo.

Roca Rey pidiendo igualdad de trato para la tauromaquia

Sobre la pandemia dijo que, desde su punto de vista, "los que peor lo han pasado han sido los ganaderos, luego ya venimos los toreros y, después, los empresarios ¡Qué duda cabe!". Y en cuanto a su regreso apuntó que "es verdad que uno cuando se va su ilusión no es solamente regresar sino regresar con la mayor voluntad del mundo y con las ilusiones a un nivel muy grande".

"Yo creo que todos los toreros ahora mismo tienen ganas de torear, de triunfar y de sentir esta profesión como lo que es para nosotros: lo más bonito y lo más grande del mundo. Y creo que se está demostrando en la plaza día a día con tantas faenas y tantos triunfos bonitos", afirmó.

Torear ganaderías y encastes distintos

El torero también habló del papel de los toreros a la hora de llenar las plazas y cómo pueden motivar al espectador y también de la gente joven en las plazas de toros. Roca Rey dijo que es "bonito y motivador cuando ves que en los carteles en los que vas la entrada es buena. Sobre todo motiva mucho cuando ves en los tendidos muchas caras jóvenes en tus corridas". Añadió el matador de toros que "te sientes muy identificado con ellos al tener la misma edad que ese público".

"Al fin y al cabo esa generación de público es la que va a seguir manteniendo por muchos años más la tauromaquia al igual que cuando me preguntan por los toreros jóvenes", remarcó el torero que cree que creo "es muy importante que cada año salgan nombres nuevos con formas de torear distintas".

Toros de Partido de Resina

Roca Rey está "contento de poder estar ya en los ruedos toreando ya en España" y piensa que "es una temporada bonita". El matador de toros piensa que para que vaya más público a las plazas de toros "los toreros tenemos que incentivar al aficionado". Para eso hay "distintas formas" que son "abriendo el abanico de ganaderías y haciendo manos a manos con un porqué y una importancia". "La verdad que estoy ilusionado", dijo sobre su temporada.

Sobre torear distintas hierros comento que "un torero tiene que estar dispuesto a torear muchas ganaderías, muchos encastes y muchas formas de embestidas". "Al fin y al cabo tú te preparas para ello y tienes que demostrarlo pero no solo un día sino muchísimos", añadió.

"Este año estoy toreando ganaderías como Juan Pedro Domecq, Jandilla o Garcigrande, también La Quinta", dijo y recordó que tiene "en Arlés en septiembre, en el mano a mano con Talavante, a uno de Adolfo Martín". "Yo creo que los toreros tenemos que abrirnos y demostrar nuestro toreo con distintas formas de embestir. Y para encontrar esas distintas formas de embestir qué duda cabe que hay que elegir distintas ganaderías y distintos encastes", remarcó.

La recuperación de Juan José Domínguez

En su regreso a Madrid en la Feria de San Isidro en Vistalegre el pasado 19 de mayo se vivió un momento muy angustioso cuando un toro cogió a su banderillero Juan José Domínguez. La terrible cornada impactó en los tendidos y durante horas se temió por la vida del hombre de plata de Roca Rey. Afortunadamente, poco más de un mes después el banderillero volvió a los ruedos.

Juan José Domínguez en el momento de la cogida

El torero peruano contó que lo quiere "como una persona de mi cuadrilla pero, sobre todo, como un amigo". "Estamos juntos desde que tengo 14 años y llegué a España" y es "de las primeras personas que conocí", recordó. "Ya está mucho mejor, ya está toreando. Aún quedan algunas cosas de recuperar por dentro de él como son las costillas… pero él está toreando y, la verdad, que está a un buen nivel y es un pedazo de torero", añadió.

Dijo de Domínguez que es "una persona a la que le tengo mucha confianza" y que está "contento de que esté toreando". "Me parece increíble cuando hablo de eso, tan rápido… después de lo que se vivió en esos momentos en Vistalegre pues… que tan rápido se haya puesto el traje de torear. Eso es de héroes, de valientes, de gladiadores, de toreros y eso emociona", dijo Roca Rey.

La polémica de la televisión

La pandemia ha hecho depender de la televisión a muchos empresarios para poder sacar adelante sus ferias y compensar el coste que la limitación de aforos ha impuesto. Tanto el canal temático Toros Tv como las distintas televisiones autonómicas han televisado muchos festejos en los últimos meses pero Roca Rey anunció que iba a limitar sus apariciones televisivas. Algo que levantó una gran polémica entre los aficionados que veían una maniobra parecida a la que tiene José Tomás pensando que el torero peruano iba a prohibir todas sus retransmisiones.

El torero explicó su postura: "No estoy en desacuerdo en que me televisen las corridas de toros, al contrario, creo que en su justa medida es un bien para la tauromaquia porque se puede dar a conocer y es importante en estos momentos del siglo XXI aparecer en la televisión pero como todo en la vida, en su justa medida".

Roca Rey

Sobre lo que significaba ese críptico "en su justa medida" el matador de toros argumentó: "Que no te vas a televisar todos los días". Roca Rey cree que "aunque a los aficionados de verdad les gusta verte todos los días por la televisión" tiene que ser algo "que al aficionado no tan aficionado, al espectador más que nada, no le aburra" a "la sexta vez que te vea por la tele".

También dijo que "quizá la tele es un poco más fría" y que "quizá si a los toreros se les ve, igual que al toro embestir, todos los días por la televisión yo creo que eso no hace nada de bien a la tauromaquia". "Creo que la televisión tiene que existir, estoy a favor de la televisión pero siempre a su justa medida", remarcó el torero que añadió que es su "humilde opinión".

"Yo creo que las cosas que se hacen con tiempo… y si desde primera hora te dicen que esta corrida es así y va a ser televisada tú no tienes ningún problema con aceptar si es que se ve claro", reflexionó el torero. "Yo creo que lo malo es cuando un empresario llega, te propone una corrida; la corrida se pone de No Hay Billetes y a los dos días, cuando el cartel está de No Hay Billetes y hay espectadores que están viniendo de muchísimos kilómetros viajando y han pagado su entrada para verte en ese sitio digas ‘oye que la corrida queremos que se televise’. Yo creo que eso no está bien, sobre todo para el espectador que está viniendo desde tan lejos. Creo que una corrida que se va a televisar hay que darle la importancia que tiene y hay que respetar al espectador que ha comprado su entrada".

Nuevo equipo y nueva imagen

El torero peruano hizo un cambio en su equipo a finales de la temporada pasada. Dejó a José Antonio Campuzano y a Ramón Valencia, empresario de la Maestranza, y se embarcó en una nueva etapa junto al torero retirado Roberto Domínguez quien estuvo durante años al lado de figuras como Julián López, el Juli.

Roberto Domínguez.

Sobre su apoderado señaló que está "contento desde el primer día" desde que unieron sus caminos y que "es una persona que te ayuda mucho". Roca Rey destacó que la influencia de Roberto Domínguez no está "solamente en los despachos como apoderado sino también como amigo". Cree que tener al lado "a una persona de total confianza es lo más importante para un torero".

También habló de su nuevo equipo de comunicación que esta semana ha presentado la nueva imagen pública del torero. El artífice de todo es Joserra Lozano, uno de los grandes maestros de la comunicación taurina de los últimos años, responsable de campañas de promoción muy sonadas de ferias de renombre y director de comunicación de figuras del toreo de primer nivel. Sobre Lozano dijo que "es un gran profesional" al que "conocía desde hace tiempo". En cuanto al nuevo proyecto destacó que buscan "llegar a la gente joven" quienes "al fin y al cabo serán los que seguirán con la tauromaquia". Roca Rey remarcó que quieren "incentivar a los jóvenes a que vayan a los toros y al campo" algo que cree "es importante". "Me siento con el deber de hacerlo", palabra de figura del toreo.

Roca Rey tras cortar dos orejas en el San Isidro de Vistalegre

Un verano vibrante

El torero tiene distintos compromisos tanto en España como en Francia durante todo el verano. En las próximas semanas se anunciarán más festejos.