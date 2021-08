La temporada 2021 de Morante de La Puebla será recordada como la que el torero sevillano se propuso revolucionar la tauromaquia y ejercer el papel de figura del toreo. Este año el cigarrero ha lidiado todo tipo de encastes y está acartelado en todas las ferias. Además está liderando el escalafón de matadores de toros. Si los toros le respetan a final de temporada habrá sido una de las más completas del diestro de La Puebla del Río.

El torero explicó en una entrevista su apuesta por la diversidad de encastes que le ha llevado a torear en solitario una corrida Prieto de la Cal en El Puerto de Santa María, lidiar una de Ana Romero, una de La Quinta o anunciarse en Salamanca con la de Galache y en Sevilla con la de Miura. Morante dijo "buscar otras formas de hacer el toreo. Si toreas siempre animales que proceden de una misma raíz lo más normal es que el toreo sea muy similar con todos".

"Sin embargo, buscando otras ramas de la genética y otro tipo de comportamientos varía también tu forma de interpretar. Creo que los toreros que más toreamos estábamos muy encasillados en el toro de Domecq porque es el que mejor se ha adaptado a las exigencias del toreo moderno, pero estoy seguro de que la gente también busca otra variedad, y lo están demostrando este año", reflexionó.

Morante de La Puebla regresa a la localidad madrileña de Alcalá de Henares el domingo 29 de agosto en un cartel junto a Antonio Ferrera y Juan Ortega, que sustituye al herido Cayetano Rivera, ante un encierro de Antonio Bañuelos. Al día siguiente le dará la alternativa a Francisco de Manuel en Colmenar Viejo junto a Roca Rey y con toros de Núñez del Cuvillo. También esta temporada será la de su regreso a Las Ventas en la Feria de Otoño.

A propósito de la corrida de Alcalá de Henares, cuya feria fue suspendida el año pasado un día antes de su celebración, afirmó que "hay que apoyar a la gente que hace las cosas bien y se deja el alma en que su trabajo dé sus frutos". "Recuerdo que lo viví con estupor y con cierto

cabreo, como cualquier aficionado, porque fue muy injusto", aseguró el torero, "porque

unos días después también se suspendió San Sebastián de los Reyes y Aranjuez de un modo

muy político, pero aquí estamos este año para apoyar a la gente que hace las cosas como se

debe".

El torero sevillano es, hoy por hoy, uno de los que más aficionados arrastra con sus actuaciones, y son varios los carteles de No hay billetes que ha colgado en las plazas con su presencia. Por eso su participación en Alcalá tiene la importancia que otorga cargar con el peso de la taquilla. "Creo que con esa intención me propuso la empresa torear y es con el ánimo con el que yo voy", afirma Morante.

"Todo lo que podamos hacer para apoyar una plaza como esta, que llevaba seis años sin dar toros y que sufrió una situación muy injusta el pasado año creo que debemos hacerlo. Pienso que el año pasado la empresa hizo una labor de comunicación y publicidad impresionante, con un esfuerzo grande y eso hay que premiarlo. Por eso cuando me lo propusieron, no pude decir que no, a pesar de que al día siguiente toreo en Colmenar Viejo, que está relativamente cerca. Creo que la empresa se merece el apoyo".

La corrida de Alcalá de Henares, organizada por la empresa Loyjor, supondrá el regreso de los toros al coso complutense después de seis años. Cree el torero de La Puebla que hay que trabajar para que se vuelvan a llenar las plazas. "Nosotros pasamos por la historia, toreamos y nos vamos, pero es necesario que existan empresas que hagan las cosas bien para garantizar el futuro a los que vienen detrás de nosotros", explicó. "A las ferias hay que dotarlas de ambiente y promocionarlas como lo hicieron ellos el año pasado y como están haciendo este año, que están en ello".

El torero artista

Morante de La Puebla, que se ha visto salpicado por una absurda polémica que derivó en la suspensión de las corridas de toros en Gijón por su alcaldesa socialista, también habló del arte en el toreo. Aseguro el diestro sevillano, uno de los ejemplos actuales más evidentes del toreo artista, que la palabra artista "está muy devaluada" y que "a cualquier cosa se le llama artista hoy en día". Cree Morante que "se ha vaciado la palabra de significado".

"A lo mejor es más preciso hablar de escuelas o corrientes para asemejar a cierto tipo de toreros. A mí me gusta la comparación –desde la más absoluta humildad- con el maestro Antonio Ordóñez, que rezumaba arte pero también era muy valiente", explicó