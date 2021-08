El empresario de Las Ventas contesta a los críticos en esRadio: "Madrid es plaza de temporada y siempre lo será"

En los últimos meses la actividad taurina ha ido volviendo a algunas de las principales plazas de toros de España al relajarse algunas medidas tomadas para controlar la pandemia del coronavirus. La excesiva prudencia de algunas CCAA sí que ha impedido que plazas tan importantes como las de Valencia, Pamplona, Bilbao, Zaragoza o San Sebastián hayan abierto sus puertas.

No es el caso de la primera plaza del mundo, la monumental de Las Ventas, que organizó un festival el pasado 2 de mayo, dos corridas de toros al comienzo del verano y ha anunciado una Feria de Otoño que pondrá sus entradas a la venta el próximo 1 de septiembre. Sin embargo, muchos aficionados llevan meses pidiendo que se abra la plaza y se den todos los festejos que se hacían a lo largo de la temporada antes de la pandemia, especialmente en verano.

Para comentar esta situación y contar la gestión de esta Feria de Otoño inminente en la que estarán gran parte de las principales figuras del toreo el empresario de Las Ventas y Director General de Nautalia, Rafael García Garrido, entró en el programa Es Toros de esRadio.

García Garrido comentó sobre la polémica y la campaña en redes sociales que "claramente este sector de aficionados tan beligerante, sobre todo en Twitter, están absolutamente equivocados". El empresario dijo que "no nos olvidemos que estamos en medio de una pandemia que no se la han inventado ni Plaza 1 ni la CAM; que nosotros hemos hecho dos festejos y trabajado muy duro durante año y medio con la CAM".

Afirmó que "se ha trabajado para hacer algo con un riesgo fuerte que tiene la empresa haciendo una feria muy importante" y "pensamos que es muy importante para la tauromaquia volver con en aforo permitido lleno y con las cosas bien hechas". "Por supuesto que Madrid va a tener temporada el año que viene, si Dios quiere que la pandemia esté controlada, desde marzo hasta octubre como no puede ser de otra manera", indicó.

"Realmente ahora organizar una temporada sin tener las cosas claras y volver con unos aforos que con falta de turistas podíamos tener a 1.000 personas en la plaza en un domingo de agosto entendemos que no solo no es bueno sino que es malísimo para la tauromaquia", reflexionó el empresario de Las Ventas sobre la falta de festejos en el verano madrileño. "Madrid ha hecho tres cosas en pandemia: el festival y las dos corridas que han salido fenomenal, que han llenado el aforo permitido, han habido éxitos y que se han hecho las cosas con mucho esmero", recordó.

Rafael García Garrido también espera que "que se quite ya esa agresividad" de los críticos en redes sociales que les dicen "que no queremos temporada y esa serie de cosas". Apuntó que se lo espetan "de manera beligerante y con insultos que son impropios de cualquier persona educada". En este sentido, el empresario remarcó que "Madrid es plaza de temporada, lo va a seguir siendo con Plaza 1 y cuando no esté Plaza 1. Siempre será plaza de temporada porque así es".

El empresario también trató otro tema que se le ha criticado como son los precios para los festejos de la Feria de Otoño. El empresario aseguró que la antigua rebaja a los abonados la ganaron en el pliego porque "entendemos que al abonado al que le obligas sacarse 30 corridas en San Isidro más luego 6 en otoño por lo menos tienes que tener el detalle de descontar ese 20%". Sin embargo recordó que "este año no hay abono y no hay obligatoriedad de sacarlo. Si tú no vas a la Feria de Otoño se te respeta tu abono para mayo". "Lo que no hemos hecho es aplicar el descuento. Con 12.000 espectadores y las máximas figuras del toreo si además aplicamos el descuento cualquier persona que lo piense un poco sabe que es imposible", justificó.

En este sentido dijo que ellos están "en una plaza que pertenece a la CAM pero no es una gestión pública sino privada por la que pagas un canon" y que "mucha gente cree que los toros hay que ponerlos aunque se pierda dinero y aunque la imagen sea malísima". "No sólo ha sido un tema de dinero es un tema que no podemos volver a tener una novillada en Madrid con 1.000 personas un domingo para dar una imagen horrible, es que eso no se puede hacer sobre todo porque venimos de dos años como venimos", explicó.

"Todo lo que queríamos hacer este año es hacer las cosas muy bien y entendemos que volver el viernes 24 de septiembre con un cartel como Urdiales, Manzanares y Ureña es como hay que volver y, si Dios quiere, con la plaza llena de No Hay Billetes en el aforo permitido" contó Garcia Garrido. El empresario apela a "esas ganas que tiene Madrid de ir a los toros para hacer una temporada entera en 2022 como se tiene que hacer".

La TV y las ausencias en de la Feria de Otoño

Cuando se presentó la Feria de Otoño de 2021 a principios de agosto una de las cosas que más llamó la atención fue la ausencia de nombres como Andrés Roca Rey, Alejandro Talavante y Pablo Aguado cuando sí estaban anunciadas el resto de las figuras del toreo.

El empresario contó que "ha sido muy complicado" porque "cuando nos pusimos a organizarla no sabíamos ni siquiera claro el aforo que íbamos a tener y cada vez que hablábamos con alguna de las máximas figuras era muy complicado garantizar el aforo". "Una vez que tuvimos la seguridad de que podíamos tener el 50% del aforo, que son casi 12.000 entradas, pues ya vimos que había posibilidades de que fuera viable", explicó.

En este sentido una de las bazas con las que cuenta la empresa de Las Ventas para que salgan las cuentas es el acuerdo con el Canal Toros de Movistar con el que se televisará todo el ciclo y que podría estar detrás del desacuerdo con las figuras que se han quedado fuera del serial. Rafael García Garrido dijo que "una Feria como la de Otoño de Madrid con todo el tiempo que llevamos sin dar toros es fundamental que esté la televisión" y también que "ha sido una pena que tanto Roca Rey como Alejandro Talavante no estén, nuestro deseo era que estuvieran, hemos hablado con ambos". Piensa que "no pasa nada", que "hay que respetar las decisiones de cada uno" y que esperan "que en la siguiente feria podamos contar con ellos".

Sobre si su ausencia está relacionada con la retransmisión de la Feria de Otoño dijo que "es más un tema que ellos quizá no quieran que se les vea tanto o retransmitan tanto. Hay toreros que cuando están en todas las ferias torean mucho y se les retransmite mucho. Pero cada uno tiene su opinión. Yo pienso que es positivo que se difunda y que las grandes figuras toreen porque eso crea afición".

"Madrid no puede permitirse no tener televisión en la Feria de Otoño porque sería injusto para innumerables aficionados, sobre todo, cuando tenemos sólo 12.000 localidades y 15.000 abonados" remarcó el empresario de Plaza 1. Recordó que debido a las restricciones de aforo de la Comunidad de Madrid "va a haber 3.000 abonados que no van a poder ir si es que todos los abonados decidieran ir". "Por eso se hace más que imprescindible que haya televisión y, desde luego, las figuras que vienen y todos los toreros emergentes han dado un paso adelante importante porque entendíamos que había que hacer una feria potente para devolver la ilusión", añadió.

En cuanto a la coincidencia con otra gran feria como es la de San Miguel de Sevilla y que eso haya influido en que allí se retransmitan menos festejos apuntó que "es un tema más profundo y deberíamos hacer una reflexión sectorial para esto. Hoy en día necesitamos difundirnos y que la gente nos vea".

Dijo que no sabe como "lo va a resolver el Canal Toros" y recordó que ellos tienen "un contrato" por el que "desde luego la Feria de Otoño se va a televisar en su totalidad. Por lo tanto, ya lo que hagan con Sevilla es una cosa de ellos". "Lo que es una faena es que Sevilla no pudiera dar la feria en su momento y la haya tenido que retrasar a estas fechas pero Madrid tiene las fechas que tiene de la Feria de Otoño que son históricas", resaltó García Garrido. El empresario de Las Ventas argumentó que "nos metemos ya casi en el 12-O y más allá es arriesgado desde el punto de vista meteorológico y no podíamos cambiar las fechas de ningún modo".

El regreso de las figuras a la Feria de Otoño

Otro de los asuntos que comentó el empresario de Las Ventas es el regreso de las figuras del toreo a la Feria de Otoño. El Juli, Morante de La Puebla o José María Manzanares hacía años que no se acuartelaban en el serial de otoño. García Garrido recordó que "las máximas figuras no suelen venir a la Feria de Otoño, viene una o dos". "Creo que este año la presencia de tantas figuras además de la presencia de los Emilio de Justo, Juan Ortega, Urdiales, Paco Ureña, Perera, Daniel Luque… yo creo que es una feria muy bien confeccionada", apuntó.

También reconoció que "desde luego faltan algunos nombres que merecerían de lleno estar ahí como Román o Gonzalo Caballero". De estos matadores de toros dijo que "han sido dos toreros que pagaron con sangre y que merecen desde luego estar ahí. No se les ha podido colocar de la forma que nosotros entendemos que merecen volver y preferimos esperar a San Isidro y que vuelvan como merecen antes de darles un cartel que más que un favor le hacemos una faena". Algo que señaló que es "opinión de la empresa".

También habló del importante compromiso de Julián López El Juli que se ha anunciado dos tardes. Dijo que "es un torero que ha dado un paso adelante de forma importante. Es tremendo". "Puedo dar fe que la propuesta de venir dos veces ha sido de él. Es él el que ha dado el paso adelante como máxima figura para decir este año es importante estar en Madrid", añadió. El empresario también rememoró "cómo estuvo en el festival del 2 de mayo" donde "estuvo cumbre". Cree que "se le quedó ese regusto de querer hacerlo vestido de luces, ojalá y haya suerte y lo haga".