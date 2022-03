Emilio de Justo ante su tarde histórica en Las Ventas: "Como vivimos en esa incertidumbre es ahora o nunca"

Una figura del toreo casi siempre tiene que pasar por el trago de encerrarse con seis toros en solitario en algún momento de su carrera. Pero un torero que quiera pasar a la historia tiene que hacerlo en la principal plaza de toros del mundo, la Monumental de Las Ventas.

En Madrid el matador de toros que quiera consolidar su estatus de figura del toreo tiene que salir victorioso y eso es lo que el extremeño Emilio de Justo quiere hacer el próximo 10 de abril de 2022, Domingo de Ramos. El torero ha presentado el cartel de su tarde histórica en la que dará lidia y muerte a seis toros de seis ganaderías y encastes distintos: Palha, Parladé, Victorino Martín, Pallarés, Victoriano del Río y Domingo Hernández.

En la presentación también han intervenido cinco de los seis ganaderos, el empresario de Plaza 1, la empresa que gestiona Las Ventas, Rafael García Garrido, y el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, el torero Miguel Abellán. Precisamente, éste último ha señalado que está "convencido" de que esta corrida "es un hito en su carrera como lo va a ser en la historia de la tauromaquia".

"Siempre he pensado que Emilio de Justo está llamado a ser un torero de toreros, que marcará una época", ha añadido Abellán que piensa que De Justo "lo está consiguiendo paso a paso". También ha dicho que "este reto que ha asumido como primera figura del toreo que es, es el más importante de toda su carrera porque Madrid es la plaza que marca el destino de los toreros, de la tauromaquia".

Emilio de Justo "se va a enfrentar a un compromiso, quizá el más duro, psicológico y físico" y "esta tardes épicas se afrontan de diferentes maneras", ha indicado Abellán. "Yo lo hice por necesidad pero quizá la tarde de Emilio es más importante porque no está necesitado de ese compromiso después de la temporada pasada con dos tardes que ya están en la historia", ha añadido.

Para el director gerente del CAT Emilio de Justo "está llamado a liderar la generación de los toreros del siglo XXI" y está convencido de que "los alumnos de las escuelas taurinas se pondrán los vídeos de sus faenas porque no tengo ninguna duda que va a ser el torero del siglo XXI".

Por su parte, el empresario Rafael García Garrido ha dicho que "consideramos a Emilio de Justo como un torero de Plaza 1". Ha contado que "esta idea de los 6 toros yo he estado muy pesado con ella, les llamé para la Feria de Otoño". "Gracias a Dios vino su apoderado con esta sorpresa", ha apuntado.

"Queríamos volver a lo grande y la temporada de Madrid se merece una vuelta como esta", ha indicado García Garrido que piensa que la tarde "va a ser absolutamente histórica". "Es muy importante hacer eventos de gran magnitud y este posiblemente sea el evento del año", ha señalado.

"Un sueño desde niño"

Emilio de Justo ha dicho en la presentación del cartel diseñado por Iván Estupiñá que se trata de "una puesta de largo, la más importante de mi vida" y que será "una tarde llena de responsabilidad, también de sueños y de ilusiones".

El torero extremeño ha confesado que "es un sueño desde niño" y ha explicado que "casi todos los que empezamos a querer ser toreros el sueño más grande es poder triunfar en Madrid y abrir la Puerta Grande". "Siempre se ve muy lejana, algo casi imposible de lograr", ha añadido.

"Gracias a Dios el año pasado viví los momentos más bonitos de mi vida como torero y donde mejor que en la plaza de Madrid, la que te da todo y también te lo quita", ha señalado respecto a la doble Puerta Grande de Las Ventas que tuvo en la temporada de 2021. Sobre matar seis toros en solitario en Las Ventas ha dicho que "era algo que no me planteaba a corto plazo pero sí soñaba a largo plazo matar seis toros en Madrid". "Me levanté una mañana y pensaba que era el momento de hacerlo por muchas cosas", ha indicado

"Madrid es una plaza muy difícil donde triunfar es algo muy complicado y para que salgan las cosas como uno quiere se tienen que juntar muchas cosas", ha afirmado Emilio de Justo que cree que "si tengo que hacerlo en algún momento es este".

En este sentido ha recordado que ya tiene "15 años de alternativa" y que se encuentra "tanto física como mentalmente muy bien y muy ilusionado para hacerlo". "Profesionalmente creo que es el momento de más madurez y confianza de mi carrera", ha señalado.

"Como vivimos en esa incertidumbre es ahora o nunca", ha dicho Emilio de Justo que no se conforma "con llegar a ser una figura del toreo, o un torero importante, sino con poder hacer historia y marcar una época".

Las entradas se ponen a la venta el próximo 10 de marzo.